Пирожное-мусс. Нежное сливочное суфле, покрытое зеркальной шоколадной глазурью. По желанию можно приготовить песочную основу, и подать "птичье молоко" в качестве торта. В любом случае, мусс прекрасно держит форму...
Ингредиенты (на стеклянную форму 20см х 30см)
Для суфле
3/4 ст. сахара (190гр)
1 ст. сметаны (240мл)
3 ст. сливок 30% (720мл)
1 ст. молока (240мл)
3 пакетика желатина (по 7гр каждый)
Для шоколадной глазури
1 ст.л. порошка какао
2 ст.л. сахара
1 пакетик желатина (7гр)
1/4 ст. молока (60мл)
3/4 ст. воды (180мл)
Приготовление
Суфле
Взбить сахар и сметану при помощи миксера
Продолжая взбивать, влить сливки и взбивать до загустения
Желатин развести молоком и довести до кипения, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки
Все соединить и тщательно перемешать
Суфле вылить в стеклянную форму, предварительно чуть смазанную растительным маслом и поставить в холодильник, пока приготовится глазурь
Шоколадная глазурь
Смешать какао, сахар и желатин
Добавить молоко и воду и довести до кипения, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки
Остудить, аккуратно вылить на суфле и вернуть в холодильник как минимум на 2 часа
Застывшее суфле разрезать на порционные кусочки
Пирожные "Птичье молоко"
Пирожное-мусс. Нежное сливочное суфле, покрытое зеркальной шоколадной глазурью. По желанию можно приготовить песочную основу, и подать "птичье молоко" в качестве торта. В любом случае, мусс прекрасно держит форму...
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