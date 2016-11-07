Пирожные "Птичье молоко"

Пирожное-мусс. Нежное сливочное суфле, покрытое зеркальной шоколадной глазурью. По желанию можно приготовить песочную основу, и подать "птичье молоко" в качестве торта. В любом случае, мусс прекрасно держит форму...





Ингредиенты (на стеклянную форму 20см х 30см)



Для суфле



3/4 ст. сахара (190гр)

1 ст. сметаны (240мл)

3 ст. сливок 30% (720мл)



1 ст. молока (240мл)

3 пакетика желатина (по 7гр каждый)



Для шоколадной глазури



1 ст.л. порошка какао

2 ст.л. сахара

1 пакетик желатина (7гр)

1/4 ст. молока (60мл)

3/4 ст. воды (180мл)



Приготовление



Суфле



Взбить сахар и сметану при помощи миксера

Продолжая взбивать, влить сливки и взбивать до загустения



Желатин развести молоком и довести до кипения, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки

Все соединить и тщательно перемешать



Суфле вылить в стеклянную форму, предварительно чуть смазанную растительным маслом и поставить в холодильник, пока приготовится глазурь



Шоколадная глазурь



Смешать какао, сахар и желатин

Добавить молоко и воду и довести до кипения, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки

Остудить, аккуратно вылить на суфле и вернуть в холодильник как минимум на 2 часа



Застывшее суфле разрезать на порционные кусочки





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