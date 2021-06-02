Быстрые ватрушки с творогом

В морозилке нашелся творог. Немного. Всеми забытый, но вовремя размороженный, он превратился в ароматные ватрушки. Никаких плясок с дрожжами. Все предельно просто.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 12 ПОРЦИЙ
Начинка
|200 г
|1 шт.
|60 г
|по вкусу
Тесто
|320 г
|70 г
|1 шт.
|100 г
|100 г
|¼ ч. л.
|½ ч. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/10
Для начинки пробить все блендером. Добавить изюм по вкусу.
ШАГ 2/10
Взбить яйцо, сахар, соль и сметану до растворения сахара.
ШАГ 3/10
Добавить размягченное масло, немного перемешать.
ШАГ 4/10
Муку соединить с содой, всыпать в яичную смесь.
ШАГ 5/10
Быстро замесить тесто. Я использовала венчики для теста, а потом домесила немного руками.
ШАГ 6/10
Раскатать тесто (стол немного посыпать мукой) до толщины 2 см. Вырезать выемкой круги около 8 см. Стаканом поменьше придавить середину заготовки.
ШАГ 7/10
Наполнить начинкой ватрушки.
ШАГ 8/10
Выпекать в заранее разогретой до 170°C духовке 15 минут.
ШАГ 9/10
Прошу к столу.
ШАГ 10/10
Получилась нежная начинка на хрустящем тесте.
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