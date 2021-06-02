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Быстрые ватрушки с творогом

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В морозилке нашелся творог. Немного. Всеми забытый, но вовремя размороженный, он превратился в ароматные ватрушки. Никаких плясок с дрожжами. Все предельно просто.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 12 ПОРЦИЙ

Начинка

 200 г
1 шт.
60 г
по вкусу

Тесто

 320 г
70 г
1 шт.
100 г
100 г
¼ ч. л.
½ ч. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/10

Быстрые ватрушки с творогом

Для начинки пробить все блендером. Добавить изюм по вкусу.

 ШАГ 2/10

Быстрые ватрушки с творогом

Взбить яйцо, сахар, соль и сметану до растворения сахара.

 ШАГ 3/10

Быстрые ватрушки с творогом

Добавить размягченное масло, немного перемешать.

 ШАГ 4/10

Быстрые ватрушки с творогом

Муку соединить с содой, всыпать в яичную смесь.

 ШАГ 5/10

Быстрые ватрушки с творогом

Быстро замесить тесто. Я использовала венчики для теста, а потом домесила немного руками.

 ШАГ 6/10

Быстрые ватрушки с творогом

Раскатать тесто (стол немного посыпать мукой) до толщины 2 см. Вырезать выемкой круги около 8 см. Стаканом поменьше придавить середину заготовки.

 ШАГ 7/10

Быстрые ватрушки с творогом

Наполнить начинкой ватрушки.

 ШАГ 8/10

Быстрые ватрушки с творогом

Выпекать в заранее разогретой до 170°C духовке 15 минут.

 ШАГ 9/10

Быстрые ватрушки с творогом

Прошу к столу.

 ШАГ 10/10

Быстрые ватрушки с творогом

Получилась нежная начинка на хрустящем тесте.

 

 

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сладкая выпечка
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