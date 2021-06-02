Быстрые ватрушки с творогом

В морозилке нашелся творог. Немного. Всеми забытый, но вовремя размороженный, он превратился в ароматные ватрушки. Никаких плясок с дрожжами. Все предельно просто.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 12 ПОРЦИЙ

Начинка

творог 200 г яйца куриные 1 шт. сахар ванильный 60 г изюм по вкусу

Тесто мука 320 г сливочное масло 70 г яйца куриные 1 шт. сметана 100 г сахар 100 г соль ¼ ч. л. сода ½ ч. л. ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО ШАГ 1/10 Для начинки пробить все блендером. Добавить изюм по вкусу.

ШАГ 2/10

Взбить яйцо, сахар, соль и сметану до растворения сахара.

ШАГ 3/10

Добавить размягченное масло, немного перемешать.

ШАГ 4/10

Муку соединить с содой, всыпать в яичную смесь.

ШАГ 5/10

Быстро замесить тесто. Я использовала венчики для теста, а потом домесила немного руками.

ШАГ 6/10

Раскатать тесто (стол немного посыпать мукой) до толщины 2 см. Вырезать выемкой круги около 8 см. Стаканом поменьше придавить середину заготовки.

ШАГ 7/10

Наполнить начинкой ватрушки.

ШАГ 8/10

Выпекать в заранее разогретой до 170°C духовке 15 минут.

ШАГ 9/10

Прошу к столу.

ШАГ 10/10

Получилась нежная начинка на хрустящем тесте.