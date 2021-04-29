Продолжаем готовить вкусные весенние блюда из черемши. Сегодня на очереди холодная закуска - черемша по-корейски, рецепт в домашних условиях. Готовить блюдо очень просто и достаточно быстро. Закуска получается очень вкусной, сочной и в меру острой, с пикантным чесночным ароматом. Готовую закуску перед подачей можно дополнить семенами кунжута или зеленью кинзы. Черемша, приготовленная по-корейски, может быть как самостоятельным блюдом, так и служить гарниром к мясу, рыбе или запеченной птице. Очень вкусно с картофельным пюре с сыром или кашей из булгура. Пока не закончился сезон, обязательно попробуйте тоже приготовить салат из черемши с огурцом.

Ингредиенты:

свежая черемша - 2 пучка;

морковь - 1 шт.;

острый перец - 1 стручок;

оливковое масло - 50 мл;

соевый соус - 25 мл;

винный уксус - 25 мл;

приправа для моркови по-корейски - 1 ч. л.;

сахар - 1 ч. л.;

соль - 0,5 ч. л.;

лавровый лист - 2 шт.;

черный душистый перец - 3 горошины;

гвоздика - 2-3 бутончика.

Готовим черемшу по-корейски:

Черемшу переберем, помоем. Для удобства разрежем стебли напополам, переложим их в глубокую посуду.

Зальем черемшу кипятком, оставим на 5 минут. Не нужно бланшировать черемшу, как пишут некоторые источники.

Нам необходимо сделать ее мягкой, но при этом сохранить все полезные вещества зелени.

Морковь помоем, очистим от кожуры, измельчим тонкой длинной соломкой на терке для приготовления овощей по-корейски. Острый перец помоем, порежем тонкими колечками.

Спустя 5 минут откинем черемшу на дуршлаг, добавим ее в салатник с морковью и острым перцем.

Приготовим маринад, чтобы черемша по-корейски получилась ароматной. На сковороде соединим сахар, соль и специи.

Вольем в маринад оливковое масло, соевый соус и винный уксус. Помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились, доведем маринад до кипения.

Зальем горячим маринадом подготовленные овощи и зелень, перемешаем.

Оставим закуску мариноваться на 2 часа. Периодически будем перемешивать ингредиенты, чтобы они равномерно пропитались специями.

Теперь вы знаете, как сделать черемшу по-корейски. Будем подавать ее в качестве салата или холодной закуски.

Приятного аппетита!