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Черемша по-корейски

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Продолжаем готовить вкусные весенние блюда из черемши. Сегодня на очереди холодная закуска - черемша по-корейски, рецепт в домашних условиях. Готовить блюдо очень просто и достаточно быстро. Закуска получается очень вкусной, сочной и в меру острой, с пикантным чесночным ароматом. Готовую закуску перед подачей можно дополнить семенами кунжута или зеленью кинзы. Черемша, приготовленная по-корейски, может быть как самостоятельным блюдом, так и служить гарниром к мясу, рыбе или запеченной птице. Очень вкусно с картофельным пюре с сыром или кашей из булгура. Пока не закончился сезон, обязательно попробуйте тоже приготовить салат из черемши с огурцом.

Черемша по-корейски

Ингредиенты:

  • свежая черемша - 2 пучка;
  • морковь - 1 шт.;
  • острый перец - 1 стручок;
  • оливковое масло - 50 мл;
  • соевый соус - 25 мл;
  • винный уксус - 25 мл;
  • приправа для моркови по-корейски - 1 ч. л.;
  • сахар - 1 ч. л.;
  • соль - 0,5 ч. л.;
  • лавровый лист - 2 шт.;
  • черный душистый перец - 3 горошины;
  • гвоздика - 2-3 бутончика.

Готовим черемшу по-корейски:

Черемшу переберем, помоем. Для удобства разрежем стебли напополам, переложим их в глубокую посуду.

Черемша по-корейски

Зальем черемшу кипятком, оставим на 5 минут. Не нужно бланшировать черемшу, как пишут некоторые источники.

Нам необходимо сделать ее мягкой, но при этом сохранить все полезные вещества зелени.

Черемша по-корейски

Морковь помоем, очистим от кожуры, измельчим тонкой длинной соломкой на терке для приготовления овощей по-корейски. Острый перец помоем, порежем тонкими колечками.

Черемша по-корейски

Спустя 5 минут откинем черемшу на дуршлаг, добавим ее в салатник с морковью и острым перцем.

Черемша по-корейски

Приготовим маринад, чтобы черемша по-корейски получилась ароматной. На сковороде соединим сахар, соль и специи.

Черемша по-корейски

Вольем в маринад оливковое масло, соевый соус и винный уксус. Помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились, доведем маринад до кипения.

Черемша по-корейски

Зальем горячим маринадом подготовленные овощи и зелень, перемешаем.

Черемша по-корейски

Оставим закуску мариноваться на 2 часа. Периодически будем перемешивать ингредиенты, чтобы они равномерно пропитались специями.

Черемша по-корейски

Теперь вы знаете, как сделать черемшу по-корейски. Будем подавать ее в качестве салата или холодной закуски.

Приятного аппетита!

Черемша по-корейски

 

 

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