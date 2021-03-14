Караси в сметане: Чехов знал толк в еде и умел о ней написать

Звание вкуснейшей из всех рыб, благодаря Антону Павловичу Чехову, гордо носят караси в сметане.

Именно их классик воспел в рассказе «Сирена», который смело можно считать энциклопедией блюд русской кухни XIX века. Чехов знал толк в еде и описывал ее так, как не под силу никому из сегодняшних фуд-блогеров.

Чего стоит только один этот отрывок: «Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное, благодетель. Из рыб безгласных самая лучшая — это жареный карась в сметане; только, чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки».

КАРАСИ В СМЕТАНЕ

КУЛИНАРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛАССИКА

Будущий автор «Вишневого сада» и «Трех сестер» появился на свет 29 января 1860 года в маленьком домике на Полицейской улице провинциального Таганрога.

Отец писателя владел бакалейной лавкой. Поэтому с раннего детства мальчика окружали сахарные головы и ящики с аравийским кофе, круги сыра и бутыли с прованским маслом.

Позднее Антон Павлович скажет: «Кто не придает должного значения питанию, не может считаться по-настоящему интеллигентным человеком». И долго искать подтверждение этому в его творчестве не приходится.

Разнообразие блюд и любовь, с которой они описаны в рассказах Чехова, просто поражают.

«Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру… потом простой редьки с солью, потом опять селедки… объедение!»

Или, например, вот так: «Взять икры паюсной четверку, две луковочки зеленого лучку, прованского масла, смешать всё это и, знаешь, этак… поверх всего лимончиком. Смерть! От одного аромата угоришь».

От закусок переходим к основным блюдам: «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком…»

После кулебяки пора подавать суп: «Щи должны быть горячие, огневые. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек, а ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями: морковкой, спаржей, цветной капустой…»

Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать, что после таких живописных описаний у читателя просто обязан разыграться аппетит. Поэтому самое время перейти к приготовлению любимого блюда Антона Павловича — карасей в сметане по-чеховски.

ГОТОВИМ КАРАСЯ ПО-ЧЕХОВСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 карася с ладошку

5 картофелин

4 головки лука

1 литр молока

1 ст. сметаны

пучок укропа

70 г замороженного сливочного масла

соль и перец по вкусу

мука для жарки карасей

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подержать карасей живыми в молоке не получится, так как они у меня размороженные и потрошеные. Но, следуя заветам Чехова, попробуем сделать всё максимально близко к оригиналу. Для этого около суток держи рыбу в молоке. Затем натри солью, перцем, любимыми приправами. Просуши и дай настояться. Нарежь кольцами лук и картошку. Обжарь, не доводя до полной готовности, на сливочном масле. Выложи картошку и лук ровным слоем на смазанный маслом противень. Посоли. В той же сковороде, где жарился картофель, обжарь обваленных в муке карасей до золотистой корочки. Помести карасей на подушку из картошки и лука. Залей всё сметаной. Сверху натри замороженное сливочное масло. Отправь противень в разогретую до 180 градусов духовку. Запекай около 40 минут. Караси в сметане готовы. Укрась их укропом и дольками лимона и подавай на стол.

Сегодняшнее наше блюдо сошло прямиком со страниц чеховских рассказов. Поэтому гастрономическое удовольствие от его дегустации можно совместить с радостью от прочтения прозы блестящего драматурга. Приятного аппетита и еще более приятного чтения!