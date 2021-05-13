Постные блюда: котлеты из овощей и бобовых

Овощи и бобы можно не только тушить или варить. Существуют интересные и очень простые рецепты котлет, которые привнесут разнообразие в рацион тех, кто держит пост или отказался от мясной пищи по личным убеждениям.
Фасолевые котлеты
Ингредиенты:
- 300 г красной фасоли,
- 2-3 картофелины,
- 1 луковица,
- 5 г сельдерея,
- 5 г паприки,
- 2 зубчика чеснока,
- панировочные сухари.
Фасоль отварить в подсоленной воде (на это уйдет 1,5-2 часа, поэтому иногда жидкость придется подливать). Можно просто использовать консервированную фасоль – она уже готова. Луковицу мелко нашинковать и обжарить. Картофель сварить, можно в мундире.
Далее пюрировать блендером или размять толокушкой бобы и овощи, соединить в общую массу. При необходимости подсолить, добавить давленый чеснок, сельдерей, паприку. Если получившаяся смесь недостаточно густая, то всыпать немного муки. Перемешать все до однородности, сформировать котлеты, обвалять в сухарях и обжарить.
Луковые котлеты
Для котлет понадобится:
- 2-3 крупные луковицы,
- 100 г овсяных хлопьев,
- 100 г муки,
- 3 зубчика чеснока,
- 5 г сушеного сельдерея,
- 5 г молотого кориандра,
- 5 г сушеной кинзы,
- 5 г сахара,
- соль,
- панировочные сухари.
Овсянку залить кипятком (так, чтобы вода едва прикрывала её), добавить сахар, щепотку соли, половину специй.Накрыть крышкой и оставить на 10 минут, потом снять её и дать остыть. Она нужна, как связующий элемент для ингредиентов (обычно эту роль выполняют яйца).
Лук почистить и максимально мелко нарезать. Отправить к каше, добавить оставшиеся пряности, давленый чеснок, посолить. Дать смеси настояться четверть часа, чтобы овощ пропитался специями. После добавить муку, перемешать.
Влажными руками сформировать маленькие плоские котлетки и обжаривать до небольшого потемнения на среднем огне на масле.
Чечевичные котлеты
Ингредиенты:
- 150 г красной или оранжевой чечевицы,
- 50 г манной крупы,
- морковь,
- луковица,
- 3 зубчика чеснока,
- 5 г острого молотого перца,
- 60 мл соевого соуса,
- 60 г томатной пасты,
- панировочные сухари.
Лук измельчить, морковь натереть, обжаривать их 5-8 минут на разогретой глубокой сковороде с растительным маслом, затем добавить давленый чеснок и томатную пасту, потомить их немного вместе. Всыпать сухую чечевицу, перемешать, влить 200 мл кипятка и соевый соус, добавить соль и острый красный молотый перец (можно взять карри, чили или смесь для аджики). Тушить бобы и овощи четверть часа, если нужно, подливая воду. После всыпать манку, перемешать, накрыть крышкой, через 2 минуты потушить огонь и оставить, пока крупа не впитает всю жидкость.
После еще раз перемешать, проверить на соль, сформировать небольшие котлеты, обвалять в сухарях и обжарить на масле на средне-высоком огне.
Капустные котлеты
Ингредиенты:
- 400 г белокочанной капусты,
- луковица,
- 3 зубчика чеснока,
- 100 г муки,
- 10-15 г соли,
- 50 г укропа,
- 5 г сушеного сельдерея,
- 5 г белого перца.
Капусту нашинковать как можно мельче, но не дробить блендером. Посолить и оставить на 20 минут, чтоб овощ пустил сок. Когда это произойдет, добавить нашинкованную луковицу, давленый чеснок, мелко нарезанный укроп, сельдерей и белый перец. Перемешать, ввести муку. Если смесь слишком сухая и не соединяется из-за этого, добавить немного воды.
Затем сформировать маленькие, но пухлые котлеты. Они будут с торчащими кусочками капусты и в этом нет ничего страшного, большие делать не стоит, поскольку скорее всего развалятся. Обжарить с обеих сторон на масле на горячей сковороде и подавать к столу.
Гороховые котлеты
Понадобится:
- 400 г гороха,
- луковица,
- 2 зубчика чеснока,
- 100 г муки,
- 10 г сушеной кинзы,
- 5 г паприки,
- соль,
- панировочные сухари.
Горох промыть в 2-3 водах, залить 1,5 л воды, посолить и варить около 2 часов. Кстати, колотый горох варится в раза два быстрее. В первые 15-20 минут нужно будет снимать пену, а далее регулярно помешивать и при необходимости добавлять воду. Горох нужен разваренный, когда он сам по себе становится похожим на паштет. После того, как он станет таким, – остудить.
Лук нашинковать и обжарить с давленым чесноком. Отправить его в кашу, туда же добавить муку, паприку и кинзу. Перемешать, сформировать небольшие плоские котлетки и обвалять в панировочных сухарях.
Лайфхак! Купите гороховую муку, вбейте яйцо, добавьте специи, жареный лук и чеснок. Сформируйте шарики и жарьте на масле.
Морковные котлеты
Ингредиенты:
- 5-6 крупных морковок,
- 100 г манной крупы,
- 5 г сахара,
- 5 г паприки,
- 10 г сушеной кинзы,
- 200 мл кипятка,
- 50 г муки,
- 100 г укропа.
Морковь почистить, натереть и выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривать 10-12 минут, регулярно помешивая, затем влить кипяток, добавить сахар, соль и кинзу. Немного протушить и всыпать манку, перемешать, накрыть крышкой, потушить огонь, оставить набухать крупу на четверть часа.
Получившуюся массу остудить, добавить муку и мелко порубленный укроп. Сформировать небольшие продолговатые котлетки, обвалять в сухарях и обжарить на масле на средне-высоком огне.
Нутовые котлеты
Понадобится:
- 300 г нута,
- 4 зубчика чеснока,
- луковица,
- 100 г укропа,
- по 5 г паприки, куркумы, тмина, кардамона, соды.
Нут залить 1 л теплой воды, добавить соду и оставить на ночь.
Утром сменить воду, посолить и варить 20-25 минут. Если не хотите варить нут, купите консервированный вареный. Далее размять его толкушкой или пюрировать блендером, добавить паприку, тмин, кардамон, куркуму, давленый чеснок, измельченный лук и порубленный укроп. Перемешивать до однородности.
Разогреть духовку до 180 градусов, противень застелить пекарской бумагой. Из приготовленной массы сформировать влажными руками продолговатые небольшие котлетки, выложить их на пергамент. Отправить в печь на 10-15 минут.
Свекольные котлеты
Нужны такие ингредиенты:
- 2-3 крупные свеклы,
- 4 зубчика чеснока,
- луковица,
- 5 г орегано,
- 100 г манки,
- панировочные сухари.
Свеклу сварить (это займет 2-2,5 часа в зависимости от её размеров), главное – не забывать подливать воду в процессе. После остудить, почистить и натереть.
Лук нашинковать и обжаривать с давленым чесноком, через 5 минут ввести к ним тертую свеклу, посолить немного, добавить орегано и перемешать. Тушить чуть меньше четверти часа, затем влить 50 мл кипятка или овощного бульона и всыпать крупу. Накрыть крышкой и оставить разбухать манку на 10 минут.
После остудить смесь, если она сильно жидкая, добавить муки. Влажными руками сформировать небольшие котлеты, обвалять в сухарях и обжарить. На каждую сторону по 7-9 минут, при этом лучше накрывать крышкой, чтобы они еще и пропаривались внутри.
Приятного аппетита!
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