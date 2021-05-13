Постные блюда: котлеты из овощей и бобовых

Овощи и бобы можно не только тушить или варить. Существуют интересные и очень простые рецепты котлет, которые привнесут разнообразие в рацион тех, кто держит пост или отказался от мясной пищи по личным убеждениям.

Фасолевые котлеты

Ингредиенты:

300 г красной фасоли,

2-3 картофелины,

1 луковица,

5 г сельдерея,

5 г паприки,

2 зубчика чеснока,

панировочные сухари.

Фасоль отварить в подсоленной воде (на это уйдет 1,5-2 часа, поэтому иногда жидкость придется подливать). Можно просто использовать консервированную фасоль – она уже готова. Луковицу мелко нашинковать и обжарить. Картофель сварить, можно в мундире.

Далее пюрировать блендером или размять толокушкой бобы и овощи, соединить в общую массу. При необходимости подсолить, добавить давленый чеснок, сельдерей, паприку. Если получившаяся смесь недостаточно густая, то всыпать немного муки. Перемешать все до однородности, сформировать котлеты, обвалять в сухарях и обжарить.

Луковые котлеты

Для котлет понадобится:

2-3 крупные луковицы,

100 г овсяных хлопьев,

100 г муки,

3 зубчика чеснока,

5 г сушеного сельдерея,

5 г молотого кориандра,

5 г сушеной кинзы,

5 г сахара,

соль,

панировочные сухари.

Овсянку залить кипятком (так, чтобы вода едва прикрывала её), добавить сахар, щепотку соли, половину специй.

Накрыть крышкой и оставить на 10 минут, потом снять её и дать остыть. Она нужна, как связующий элемент для ингредиентов (обычно эту роль выполняют яйца).

Лук почистить и максимально мелко нарезать. Отправить к каше, добавить оставшиеся пряности, давленый чеснок, посолить. Дать смеси настояться четверть часа, чтобы овощ пропитался специями. После добавить муку, перемешать.

Влажными руками сформировать маленькие плоские котлетки и обжаривать до небольшого потемнения на среднем огне на масле.

Чечевичные котлеты

Ингредиенты:

150 г красной или оранжевой чечевицы,

50 г манной крупы,

морковь,

луковица,

3 зубчика чеснока,

5 г острого молотого перца,

60 мл соевого соуса,

60 г томатной пасты,

панировочные сухари.

Лук измельчить, морковь натереть, обжаривать их 5-8 минут на разогретой глубокой сковороде с растительным маслом, затем добавить давленый чеснок и томатную пасту, потомить их немного вместе. Всыпать сухую чечевицу, перемешать, влить 200 мл кипятка и соевый соус, добавить соль и острый красный молотый перец (можно взять карри, чили или смесь для аджики). Тушить бобы и овощи четверть часа, если нужно, подливая воду. После всыпать манку, перемешать, накрыть крышкой, через 2 минуты потушить огонь и оставить, пока крупа не впитает всю жидкость.

После еще раз перемешать, проверить на соль, сформировать небольшие котлеты, обвалять в сухарях и обжарить на масле на средне-высоком огне.

Капустные котлеты

Ингредиенты:

400 г белокочанной капусты,

луковица,

3 зубчика чеснока,

100 г муки,

10-15 г соли,

50 г укропа,

5 г сушеного сельдерея,

5 г белого перца.

Капусту нашинковать как можно мельче, но не дробить блендером. Посолить и оставить на 20 минут, чтоб овощ пустил сок. Когда это произойдет, добавить нашинкованную луковицу, давленый чеснок, мелко нарезанный укроп, сельдерей и белый перец. Перемешать, ввести муку. Если смесь слишком сухая и не соединяется из-за этого, добавить немного воды.

Затем сформировать маленькие, но пухлые котлеты. Они будут с торчащими кусочками капусты и в этом нет ничего страшного, большие делать не стоит, поскольку скорее всего развалятся. Обжарить с обеих сторон на масле на горячей сковороде и подавать к столу.

Гороховые котлеты

Понадобится:

400 г гороха,

луковица,

2 зубчика чеснока,

100 г муки,

10 г сушеной кинзы,

5 г паприки,

соль,

панировочные сухари.

Горох промыть в 2-3 водах, залить 1,5 л воды, посолить и варить около 2 часов. Кстати, колотый горох варится в раза два быстрее. В первые 15-20 минут нужно будет снимать пену, а далее регулярно помешивать и при необходимости добавлять воду. Горох нужен разваренный, когда он сам по себе становится похожим на паштет. После того, как он станет таким, – остудить.

Лук нашинковать и обжарить с давленым чесноком. Отправить его в кашу, туда же добавить муку, паприку и кинзу. Перемешать, сформировать небольшие плоские котлетки и обвалять в панировочных сухарях.

Лайфхак! Купите гороховую муку, вбейте яйцо, добавьте специи, жареный лук и чеснок. Сформируйте шарики и жарьте на масле.

Морковные котлеты

Ингредиенты:

5-6 крупных морковок,

100 г манной крупы,

5 г сахара,

5 г паприки,

10 г сушеной кинзы,

200 мл кипятка,

50 г муки,

100 г укропа.

Морковь почистить, натереть и выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривать 10-12 минут, регулярно помешивая, затем влить кипяток, добавить сахар, соль и кинзу. Немного протушить и всыпать манку, перемешать, накрыть крышкой, потушить огонь, оставить набухать крупу на четверть часа.

Получившуюся массу остудить, добавить муку и мелко порубленный укроп. Сформировать небольшие продолговатые котлетки, обвалять в сухарях и обжарить на масле на средне-высоком огне.

Нутовые котлеты

Понадобится:

300 г нута,

4 зубчика чеснока,

луковица,

100 г укропа,

по 5 г паприки, куркумы, тмина, кардамона, соды.

Нут залить 1 л теплой воды, добавить соду и оставить на ночь.

Утром сменить воду, посолить и варить 20-25 минут. Если не хотите варить нут, купите консервированный вареный. Далее размять его толкушкой или пюрировать блендером, добавить паприку, тмин, кардамон, куркуму, давленый чеснок, измельченный лук и порубленный укроп. Перемешивать до однородности.

Разогреть духовку до 180 градусов, противень застелить пекарской бумагой. Из приготовленной массы сформировать влажными руками продолговатые небольшие котлетки, выложить их на пергамент. Отправить в печь на 10-15 минут.

Свекольные котлеты

Нужны такие ингредиенты:

2-3 крупные свеклы,

4 зубчика чеснока,

луковица,

5 г орегано,

100 г манки,

панировочные сухари.

Свеклу сварить (это займет 2-2,5 часа в зависимости от её размеров), главное – не забывать подливать воду в процессе. После остудить, почистить и натереть.

Лук нашинковать и обжаривать с давленым чесноком, через 5 минут ввести к ним тертую свеклу, посолить немного, добавить орегано и перемешать. Тушить чуть меньше четверти часа, затем влить 50 мл кипятка или овощного бульона и всыпать крупу. Накрыть крышкой и оставить разбухать манку на 10 минут.

После остудить смесь, если она сильно жидкая, добавить муки. Влажными руками сформировать небольшие котлеты, обвалять в сухарях и обжарить. На каждую сторону по 7-9 минут, при этом лучше накрывать крышкой, чтобы они еще и пропаривались внутри.

Приятного аппетита!