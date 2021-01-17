Для особого случая: готовим итальянский маковый торт

Торт, который покорит ваших гостей! По вкусу - намного лучше покупного.

Итальянский маковый пирог по классическому рецепту может показаться немного трудоемким, но результат того стоит. Торт получится по уровню не хуже покупного, но с частичкой вашей души и теплом нежных рук.

Что нужно для бисквита

120 гр. мака;

250 мл. молока;

300 гр. пшеничной муки;

10 гр. разрыхлителя;

180 гр. размягчённого сливочного масла;

300 гр. сахара;

1 ст. ложка ванильного сахара;

3 белка комнатной температуры;

соль.

Что нужно для крема

370 гр. маскарпоне;

370 гр. сахарной пудры;

1 ст.л. ванильного сахара или ванилина.

Как готовить