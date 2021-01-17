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Для особого случая: готовим итальянский маковый торт

Торт, который покорит ваших гостей! По вкусу - намного лучше покупного.

Для особого случая: готовим итальянский маковый торт

Итальянский маковый пирог по классическому рецепту может показаться немного трудоемким, но результат того стоит. Торт получится по уровню не хуже покупного, но с частичкой вашей души и теплом нежных рук.

Для особого случая: готовим итальянский маковый торт

Что нужно для бисквита

  • 120 гр. мака;
  • 250 мл. молока;
  • 300 гр. пшеничной муки;
  • 10 гр. разрыхлителя;
  • 180 гр. размягчённого сливочного масла;
  • 300 гр. сахара;
  • 1 ст. ложка ванильного сахара;
  • 3 белка комнатной температуры;
  • соль.

Для особого случая: готовим итальянский маковый торт

Что нужно для крема

  • 370 гр. маскарпоне;
  • 370 гр. сахарной пудры;
  • 1 ст.л. ванильного сахара или ванилина.

Для особого случая: готовим итальянский маковый торт

Как готовить

  1. Для начала сделаем тесто. Перелейте молоко в небольшую емкость и подогрейте практически до закипания. В этот момент огонь выключаем. В молоко всыпаем мак.
  2. Готовим сухую смесь. В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли для усиления вкуса.
  3. В другой посуде перемешайте две трети сахара и сливочное масло. Туда же добавьте ванилин. В эту смесь введите муку с сыпучими ингредиентами. Перемешайте тщательно. Потом в получившуюся массу влейте молоко с маком. И вновь перемешайте смесь.
  4. В отдельной посуде смешайте белки и сахар. Взбейте миксером до крепких пиков. Аккуратно перемешайте белки с тестом.
  5. Выложите массу в форму для запекания и поставьте в заранее разогретую духовку на час. Температура должна быть около 170 градусов. Готовый корж остудите.

    Для особого случая: готовим итальянский маковый торт

  6. В это время сделайте крем. Сливочный сыр взбивайте вместе с сахарной пудрой. Кремом промажьте разрезанный на коржи торт и не забудьте оставить немного для украшения.

Для особого случая: готовим итальянский маковый торт

 

 

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