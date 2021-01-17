Для особого случая: готовим итальянский маковый торт

Торт, который покорит ваших гостей! По вкусу - намного лучше покупного.
Итальянский маковый пирог по классическому рецепту может показаться немного трудоемким, но результат того стоит. Торт получится по уровню не хуже покупного, но с частичкой вашей души и теплом нежных рук.
Что нужно для бисквита
- 120 гр. мака;
- 250 мл. молока;
- 300 гр. пшеничной муки;
- 10 гр. разрыхлителя;
- 180 гр. размягчённого сливочного масла;
- 300 гр. сахара;
- 1 ст. ложка ванильного сахара;
- 3 белка комнатной температуры;
- соль.
Что нужно для крема
- 370 гр. маскарпоне;
- 370 гр. сахарной пудры;
- 1 ст.л. ванильного сахара или ванилина.
Как готовить
- Для начала сделаем тесто. Перелейте молоко в небольшую емкость и подогрейте практически до закипания. В этот момент огонь выключаем. В молоко всыпаем мак.
- Готовим сухую смесь. В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли для усиления вкуса.
- В другой посуде перемешайте две трети сахара и сливочное масло. Туда же добавьте ванилин. В эту смесь введите муку с сыпучими ингредиентами. Перемешайте тщательно. Потом в получившуюся массу влейте молоко с маком. И вновь перемешайте смесь.
- В отдельной посуде смешайте белки и сахар. Взбейте миксером до крепких пиков. Аккуратно перемешайте белки с тестом.
- Выложите массу в форму для запекания и поставьте в заранее разогретую духовку на час. Температура должна быть около 170 градусов. Готовый корж остудите.
- В это время сделайте крем. Сливочный сыр взбивайте вместе с сахарной пудрой. Кремом промажьте разрезанный на коржи торт и не забудьте оставить немного для украшения.
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