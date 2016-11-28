Сытный и простой суп Астурийская Фабада

Астурия – это область в Испании на самом севере. Там жили и живут суровые парни, которые в свое время объявили Реконкисту против превосходящих сил мусульманских захватчиков. Сама область довольно буйная и свободолюбивая, настоящее сердце Испании. Мы уверены, что если бы жители Пиренейского Полуострова питались диетическими салатами и легкими супчиками, то отвоевать землю обратно у них не получилось бы. И действительно, когда смотришь на традиционную астурийскую кухню, то понимаешь, что в ней было самым важным: калории, мясо, сытность! Взять хотя бы Астурийскую фабаду, рецепт которой мы и приведем сегодня.

Астурийская Фабада

Вообще, это суп, один из самых сытных супов, которые мы видели. И что особо важно, так это простота рецепта и доступность всех ингредиентов. В общем, сам сейчас поймешь.

Ингредиенты:

– банка белой фасоли (400 грамм);

– 1 литр куриного бульона;

– 1 луковица;

– 300 грамм ветчины;

– 200 грамм пряной колбасы;

– 100 грамм сала;

– ветка тимьяна;

– зелень петрушки;

– 4 зубчика чеснока;

– чайная ложка паприки;

– 20 грамм сливочного масла;

– 2 столовой ложки растительного (а лучше оливкового) масла;

– соль, перец.

Приготовление:

В испанской, как и в итальянской кухне, нет строгих рамок.

Ингредиенты можно тасовать между собой, а уж фабаду делают в каждом доме по-разному. Так что, если чего-то не оказалось под рукой, забей и найди чем заменить.

1. Режем лук и чеснок средними кусками, не слишком мелко, но и не крупно.

2. Разогреваем растительное масло на сковороде и обжариваем лук с чесноком. Он не должен быть зажаренным и уж тем более черным, просто до слегка золотистого цвета.

3. Добавляем ветчину, которую режем, как душе угодно, но лучше кубиками или короткими полосками. Обжариваем минуты 3.

4. Берем кастрюлю для супа, вливаем в неё бульон и всё, что есть у нас в банке с фасолью. Варим минут 5 с добавлением тимьяна и петрушки. Можно размять фасоль лопаткой.

5. Добавляем сало (режем, как всегда, тонкими полосками) и колбасу (режем полосками или маленькими кубиками), а также всё, что было у нас в сковородке (лук, ветчина). Перчим, солим, посыпаем паприкой и доводим до кипения.

6. Немного убавляем огонь и кипятим ещё минуты три, а после снимаем с огня.

7. Наслаждаемся горячим и сытным супом.

Пара советов

– Испанцы часто оставляют бобы в миске с водой на ночь. Так они становятся больше, может, и суп вкуснее. Попробуй.

– Также астурийцы оставляют на ночь мясные продукты в контейнере с теплой водой. Главном образом, это касается таких вещей, как бекон (сало) и ветчина.

Источник