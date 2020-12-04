БУДЕТ ВКУСНО!

129 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • liutik Федотова
    Спасибо.Универсальная зак...
  • Марат Гималутдинов
    Умять шарики до кубиков, шариками достаточно "дешево", впечатление что катали грязными после мужа руками.Приготовила на ко...
  • Сепар Луганский
    Рецепты от идиота который суёт майонез во все блюда и даже в чай и кофе. Запомните тупые стряпухи, майонез соус для х...Курица по-француз...

Рыба под сметанным маринадом

304

А вы любите рыбку в маринаде?! Если да, то вы просто обязанны попробовать эту - в сметанном маринаде! Очееньь вкусная рыбка, нежная и сочная!!!!! Хороша и в теплом, и в холодном виде. Рецептик, как всегда, достаточно простой и даже бюджетный, но рыбку можно смело подать к праздничному столу. 
Рыбу можно использовать любую, по вашему предпочтению. Майонез я иногда не добавляю, а заменяю его таким же количеством сметаны, а вместо уксуса использую лимонный сок по вкусу. А еще, этот рецепт проверенный временем, готовлю эту рыбку уже лет так 6-7, и успела поделится им со всеми родствениками и знакомыми!!! Попробуйте и вы, уверенна не пожалеете!!!

Рыба под сметанным маринадом

Ингредиенты:

  • 2 большие тушки хека (или судака)
  • мука для обваливания
  • соль по вкусу
  • масло растительное для жарки

Для маринада:

  • 2 крупные моркови
  • 2 крупные луковицы
  • 250 гр. сметаны
  • 2 ст.л. майонеза
  • 3-4 ст.л. уксуса 9% 
  • 1 ст.л. сахара
  • соль по вкусу 

Приготовление:
Первым делом нужно приготовить маринад.
Лук нарезать полукольцами и припустить на небольшом количестве растительного масла. 
Затем добавить морковь, натертую на крупной терке, и еще немного припустить. 
Следом добавить сахар, соль, уксус, сметану и майонез. Подлить немного воды и тушить на медленном огне до готовности.

Рыбу почистить и нарезать порционными кусочками.
Затем обвалять в смеси муки и соли, и обжарить на растительном масле с двух сторон до готовности.

На дно кастрюльки (салатника или контейнера) выложить немного маринада, а сверху горячую обжаренную рыбу (прям со сковороды!), и покрыть маринадом.

Таким образом обжарить и уложить слоями и остальную рыбку. Последним слоем должен быть маринад))) 

Накрыть крышкой и оставить на 30-40 минут, чтобы рыбка пропиталась маринадом.

Все, подавать можно и в теплом, и в холодном виде.

Приятного вам аппетита!!!

Рыба под сметанным маринадом

 

 

Ссылка на первоисточник
рыбные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх