Рыба под сметанным маринадом

А вы любите рыбку в маринаде?! Если да, то вы просто обязанны попробовать эту - в сметанном маринаде! Очееньь вкусная рыбка, нежная и сочная!!!!! Хороша и в теплом, и в холодном виде. Рецептик, как всегда, достаточно простой и даже бюджетный, но рыбку можно смело подать к праздничному столу.

Рыбу можно использовать любую, по вашему предпочтению. Майонез я иногда не добавляю, а заменяю его таким же количеством сметаны, а вместо уксуса использую лимонный сок по вкусу. А еще, этот рецепт проверенный временем, готовлю эту рыбку уже лет так 6-7, и успела поделится им со всеми родствениками и знакомыми!!! Попробуйте и вы, уверенна не пожалеете!!!

Ингредиенты:

2 большие тушки хека (или судака)

мука для обваливания

соль по вкусу

масло растительное для жарки

Для маринада:

2 крупные моркови

2 крупные луковицы

250 гр. сметаны

2 ст.л. майонеза

3-4 ст.л. уксуса 9%

1 ст.л. сахара

соль по вкусу

Приготовление:

Первым делом нужно приготовить маринад.

Лук нарезать полукольцами и припустить на небольшом количестве растительного масла.

Затем добавить морковь, натертую на крупной терке, и еще немного припустить.

Следом добавить сахар, соль, уксус, сметану и майонез. Подлить немного воды и тушить на медленном огне до готовности.

Рыбу почистить и нарезать порционными кусочками.

Затем обвалять в смеси муки и соли, и обжарить на растительном масле с двух сторон до готовности.

На дно кастрюльки (салатника или контейнера) выложить немного маринада, а сверху горячую обжаренную рыбу (прям со сковороды!), и покрыть маринадом.

Таким образом обжарить и уложить слоями и остальную рыбку. Последним слоем должен быть маринад)))

Накрыть крышкой и оставить на 30-40 минут, чтобы рыбка пропиталась маринадом.

Все, подавать можно и в теплом, и в холодном виде.

Приятного вам аппетита!!!