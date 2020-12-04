Рыба под сметанным маринадом

А вы любите рыбку в маринаде?! Если да, то вы просто обязанны попробовать эту - в сметанном маринаде! Очееньь вкусная рыбка, нежная и сочная!!!!! Хороша и в теплом, и в холодном виде. Рецептик, как всегда, достаточно простой и даже бюджетный, но рыбку можно смело подать к праздничному столу.
Рыбу можно использовать любую, по вашему предпочтению. Майонез я иногда не добавляю, а заменяю его таким же количеством сметаны, а вместо уксуса использую лимонный сок по вкусу. А еще, этот рецепт проверенный временем, готовлю эту рыбку уже лет так 6-7, и успела поделится им со всеми родствениками и знакомыми!!! Попробуйте и вы, уверенна не пожалеете!!!
Ингредиенты:
- 2 большие тушки хека (или судака)
- мука для обваливания
- соль по вкусу
- масло растительное для жарки
Для маринада:
- 2 крупные моркови
- 2 крупные луковицы
- 250 гр. сметаны
- 2 ст.л. майонеза
- 3-4 ст.л. уксуса 9%
- 1 ст.л. сахара
- соль по вкусу
Приготовление:
Первым делом нужно приготовить маринад.
Лук нарезать полукольцами и припустить на небольшом количестве растительного масла.
Затем добавить морковь, натертую на крупной терке, и еще немного припустить.
Следом добавить сахар, соль, уксус, сметану и майонез. Подлить немного воды и тушить на медленном огне до готовности.
Рыбу почистить и нарезать порционными кусочками.
Затем обвалять в смеси муки и соли, и обжарить на растительном масле с двух сторон до готовности.
На дно кастрюльки (салатника или контейнера) выложить немного маринада, а сверху горячую обжаренную рыбу (прям со сковороды!), и покрыть маринадом.
Таким образом обжарить и уложить слоями и остальную рыбку. Последним слоем должен быть маринад)))
Накрыть крышкой и оставить на 30-40 минут, чтобы рыбка пропиталась маринадом.
Все, подавать можно и в теплом, и в холодном виде.
Приятного вам аппетита!!!
Свежие комментарии