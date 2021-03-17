Краковский сырник: традиционный рецепт

Чизкейк по-краковски, или краковский сырник, как его называют на родине, — угощение совершенно особенное. Отличается от прочей творожной выпечки невероятно воздушной, сливочной начинкой и нежнейшим песочным тестом в основе. В это чудо влюбляешься с первого кусочка!
Итак, мало теста и много начинки — вот секрет этого великолепного творожного сырника. Немного повозиться с ним придется, но он того стоит. Научим вас печь его так, чтобы получился как из кондитерской.
Подавайте вкуснейший сырник к ароматному чаю или кофе. Любители сладкого захотят полить сырник глазурью. Просто взбейте лимонный сок и сахарную пудру. Очень вкусно!
Ингредиенты
|Творог
|1 кг
|Яйцо
|1 шт.
|Яичные белки
|8 шт.
|Яичный желток
|8 шт.
|Сливочное масло
|225 г
|Сахарная пудра
|375 г
|Ванилин
|2 г
|Крахмал
|3 ст. л.
|Изюм
|100 г
|Пшеничная мука
|250 г
|Соль
|1 щеп.
Приготовление
- 125 г размягченного масла взбейте с 125 г сахарной пудры. Добавьте 1 яйцо, ванилин, перемешайте. Просейте муку. Замесите тесто, а затем отправьте его в холодильник на час.
- Отрежьте чуть больше половины теста и раскатайте его в пласт. Выложите его на противень, застеленный пергаментом. Проколите в нескольких местах вилкой. Поставьте форму в холодильник на полчаса. По истечении времени отправьте основу в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12–15 минут.
- Приготовьте начинку. Перетрите творог через сито. Взбейте его в блендере до получения нежной массы. Затем взбейте оставшееся размягченное сливочное масло с 200 г сахарной пудры. Продолжая взбивать, отправляйте по одному желтки и по ложке творога, пока не добавите всю массу.
- Взбейте яичные белки с щепоткой соли. Добавьте 50 г сахарной пудры и взбивайте до плотной пены. Добавьте подготовленный изюм и крахмал. В творожную массу добавьте яичные белки, медленно перемешивая.
- Готовый корж выложите в форму, поверх — творожную начинку.
- Раскатайте тонко оставшееся тесто. Нарежьте его полосками и выложите их в виде решетки поверх начинки.
- Поставьте форму с сырником в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Выключите духовку, приоткройте дверцу и дайте сырнику постоять час.
Краковский сырник настолько хорош, что подойдет и в качестве главного десерта на праздничный стол. Ну а кусочек к воскресному утреннему чаю — верх мечтаний. Порадуйте друзей, поделитесь с ними удачным рецептом вкусной выпечки!
Свежие комментарии