Краковский сырник: традиционный рецепт

Чизкейк по-краковски, или краковский сырник, как его называют на родине, — угощение совершенно особенное. Отличается от прочей творожной выпечки невероятно воздушной, сливочной начинкой и нежнейшим песочным тестом в основе. В это чудо влюбляешься с первого кусочка!

Итак, мало теста и много начинки — вот секрет этого великолепного творожного сырника. Немного повозиться с ним придется, но он того стоит. Научим вас печь его так, чтобы получился как из кондитерской.

Подавайте вкуснейший сырник к ароматному чаю или кофе. Любители сладкого захотят полить сырник глазурью. Просто взбейте лимонный сок и сахарную пудру. Очень вкусно!

Ингредиенты

Творог 1 кг Яйцо 1 шт. Яичные белки 8 шт. Яичный желток 8 шт. Сливочное масло 225 г Сахарная пудра 375 г Ванилин 2 г Крахмал 3 ст. л. Изюм 100 г Пшеничная мука 250 г Соль 1 щеп.

Приготовление

125 г размягченного масла взбейте с 125 г сахарной пудры. Добавьте 1 яйцо, ванилин, перемешайте. Просейте муку. Замесите тесто, а затем отправьте его в холодильник на час. Отрежьте чуть больше половины теста и раскатайте его в пласт. Выложите его на противень, застеленный пергаментом. Проколите в нескольких местах вилкой. Поставьте форму в холодильник на полчаса. По истечении времени отправьте основу в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12–15 минут. Приготовьте начинку. Перетрите творог через сито. Взбейте его в блендере до получения нежной массы. Затем взбейте оставшееся размягченное сливочное масло с 200 г сахарной пудры. Продолжая взбивать, отправляйте по одному желтки и по ложке творога, пока не добавите всю массу. Взбейте яичные белки с щепоткой соли. Добавьте 50 г сахарной пудры и взбивайте до плотной пены. Добавьте подготовленный изюм и крахмал. В творожную массу добавьте яичные белки, медленно перемешивая. Готовый корж выложите в форму, поверх — творожную начинку. Раскатайте тонко оставшееся тесто. Нарежьте его полосками и выложите их в виде решетки поверх начинки. Поставьте форму с сырником в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Выключите духовку, приоткройте дверцу и дайте сырнику постоять час.

Краковский сырник настолько хорош, что подойдет и в качестве главного десерта на праздничный стол. Ну а кусочек к воскресному утреннему чаю — верх мечтаний. Порадуйте друзей, поделитесь с ними удачным рецептом вкусной выпечки!