Рассольник с перловкой и солеными огурцами — рецепт приготовления с вариациями

В поварских книгах вплоть до семидесятых годов прошлого столетия в рецептах рассольника упоминался огуречный рассол. Он всегда считался одним их самых важных ингредиентов настоящего рассольника. Потом эта строчка в рецептах куда-то пропала, затерялась. А ведь огуречный рассол давал восхитительный исконно русский привкус смородинового и вишневого листа, хрена.

Зато в ингредиентах появился маргарин (вместо топленого сливочного масла или хорошего растительного) и томатная паста. Бочковые соленые огурцы невесть почему заменились маринованными.

Разберем сегодня пару неплохих на мой скромный взгляд рецептов рассольника. Буду рада, если они понравятся и приживутся у вас на кухне и столе!

Рассольник с перловкой и солеными огурцами — рецепт с вариациями

Классический рецепт рассольника с перловкой, почками и солеными огурцами

Для меня классический рассольник непременно готовится на говяжьем бульоне с говяжьими почками. Если его приготовить правильно и неспешно, то в результате вы получите восхитительно прозрачный суп с нежнейшим выразительным гармоничным вкусом и ароматом.

Ингредиенты

Примерно один килограмм говядины с костью (лопатка, огузок) с минимальным количеством жира.

400-500 г говяжьих почек.

3 столовые ложки перловки.

Две морковины средних размеров.

Две репчатые луковки средних размеров.

Четвертушка маленького корешка сельдерея.

Один средний корешок петрушки.

Две картошки средних размеров (суповые, которые не разварятся в пюре).

Нарубленная зелень петрушки, укропа.

4 соленых огурца (средних, по возможности бочковых).

Перемолотый черный перец.

Чашка огуречного рассола.

Соль.

Как приготовить

Перловку добросовестно прополоскать, замочить на ночь в большом количестве прохладной воды. По истечении нужного времени вскипятить в кастрюльке воду, засыпать крупу, варить, пока будет готова, не разварить! Воды для варки перловки должно быть много! Готовую перловку откинуть на сито, прополоскать теплой водицей. Почки освободить от жира, пленок, замочить в большом количестве очень холодной воды. В течение трех-четырех часов заливаем субпродукты свежей водой каждые полчаса. Говядину на косточки единичным большим куском или несколько более мелких кусков заливаем холодной водицей (надо около 3 литров). Нагреваем, пока не закипит, на малюсеньком огне варим, тщательно снимая пену, примерно два — два с половиной часа. Вынуть почки из воды, сделать продольные разрезы, срезать отдельные части «грозди» с подошвы, удалить жесткие пленки, замочить еще на полчасика. Залить подготовленные кусочки холодной водой, довести до 100°С, вылить жидкость, субпродукты откинуть на дуршлаг, добросовестно промыть теплой водой, вновь залить холодной. Готовить полтора часа на малом огоньке. На заметку Почечный бульон должен получится прозрачным и абсолютно без характерного запаха. Все вымытые овощи чистим, режем тонким жульеном. Лук и коренья можно нарезать мелким кубиком, картошку — средним кубиком. Это уж кому как нравится. Соленые огурчики при необходимости ошкуриваем и удаляем серединку с крупными семени, режем тонким жульеном (маленькие ромбики и кубик тоже подойдут). Небольшие соленые огурцы с тонкой шкуркой и недоразвитыми семенами можно не чистить. Сваренные до готовности субпродукты вытащить из жидкости, нарезать тонкими ломтиками, положить в кастрюльку или малый сотейник, соединить с измельченными солеными огурцами, залить бульоном, «припускать» двадцать минут. За это время соленые огурцы передадут субпродуктам свой изумительный вкус и волшебный аромат. Почечный бульон осторожно, чтобы не слить мутный осадок, процеживаем в говяжий, продолжаем готовить до мягкости говядины. Вынимаем мясо из бульона. Его можно потом разложить по тарелкам при подаче или использовать для приготовления других кушаний. Закладываем в кастрюлю коренья, лук. На заметку Есть вариант «потомить»корешки с луком в маленьком сотейнике до мягкого состояния в духовке, положив к ним немного сливочного масла и бульона или деликатно пассеровать на сливочном масле, а потом закладывать в бульон. Поварим на малом огне 15 минут после закипания, добавим картошку, готовим, пока последняя сварится.

Как собрать рассольник

Собираем рассольник. После того, как картофель сварился, отправляем в емкость с супом отваренную ранее перловку. Доводим рассольник до кипения, отправляем в него припущенные почки с солеными огурцами. Понемногу добавляем в рассольник заранее доведенный до кипения рассол от соленых огурцов, добиваясь гармоничного сбалансированного вкуса, выправляем на соль, заправляем перемолотым черным перцем, нарубленной зеленью (без фанатизма), варим две-три минуты, выключаем, закрываем крышкой. Даем рассольнику настояться, подаем на стол. В каждую тарелку можно положить по кусочку мяса. Только не режьте его, а лучше подайте к нему нож и вилку. Сначала нужно скушать суп, а затем приступить к мясу. Но это мои предпочтения, подавайте так, как вам будет удобнее. В старые времена рассольник с солеными огурцами заправляли «забеливали» смесью желтка со сметаной. Я советую сначала подать рассольник во всем своем великолепии «без ничего», попробовать его и лишь потом решить, нужно ли вам еще что-либо в него класть.

Рассольник с перловкой Ленинградский — рецепт из рецептурного справочника советской эпохи (рецептура №208)

Краткая история рецепта

Автором сего знаменитого рассольника считается знаменитый питерский повар Николай Александрович Курбатов. Босоногим мальчонкой он в трактире познавал азы русской кухни еще в царские времена. После революции ему пришлось работать технологом в тогдашнем Общепите, который величался «Нарпит».

В голодные послереволюционные годы рождались новые революционные рецепты. Нужно было кормить рабочих дешевой и по возможности вкусной едой из доступных продуктов. Николай Александрович со своими коллегами разработал новый рецептурный сборник. Тогда же был придуман рецепт рассольника с солеными огурцами и перловой крупой, позже названный «ленинградским».

За основу супа был взят популярный в ресторанах дореволюционной России рассольник Московский. Его варили на курином бульоне, с куриными потрошками, говяжьими почками, множеством белых кореньев, мизерным количеством перловки («для вкусу»), бочковыми молеными огурцами, рассолом и заправляли льезоном.

Никакой картошки в московском рассольнике в помине не было, а перловку в него клали в столь малом количестве, что она там была даже не для вкуса, а для красоты. Московский рассольник слыл «изящным» супом с птицей, солеными огурцами и кореньями.

Ленинградский рассольник снабдили бОльшим количеством перловки,"обогатили" картошкой, удалили мясную составляющую и превратили в дешевый сытный пролетарский суп. И пошел он гулять по городам и весям, и поселился в меню всех столовок Советского Союза. Где-то его готовили довольно вкусно, а в некоторых местах, как у нас в студенческой столовке, просто отвратительно!

Представляю вам рецепт из книги, а ниже даю мою адаптированную версию.

Ингредиенты

Используем овощи среднего размера.

Два литра любого бульона или воды.

Три-четыре картошки.

Одна репчатая луковка.

Одна морковина.

Две столовые ложки перловки.

Две столовые ложки томатной пасты.

Четыре соленых огурца.

Корешок петрушки.

Перемолотый черный перец.

Одна столовая ложка подсолнечного маслица отличного качества (свежего или топленого сливочного).

Рубленая зелень.

Соль.

Как приготовить

Перловку прополоскать в проточной воде, отправить в маленькую кастрюльку, замочить в большом количестве воды на ночь. Утром вылить воду, сварить крупу в кипятке почти до готовности — она должна остаться упругой, не разваренной, но уже достаточно мягкой. Очищенный лук измельчить на кубики, морковь — тонкой соломкой. Готовить на разогретом масле до светлого золотистого цвета, отправить в компанию к луку и кореньям томатную пасту, тушить вместе пару минут. Соленые огурцы почистить, удалить дряблую серединку, измельчить произвольными кусочками (соломкой, кубиками, ромбиками, ломтиками), припустить с половником бульона минут пятнадцать. Вымытую, очищенную картошку измельчить на кубики. В кипяток или бульон закинуть перловку, за ней — картошку, варить до полуготовности картошки, добавить овощную «зажарку», готовить при минимальном кипении, пока картошка сварится. Выправить на соль, насыпать перемолотый черный перец, налить немного огуречного рассола, если желаете и он есть в наличии. Готовьте еще минут пять, положите рубленую зелень, накройте крышкой, дайте настояться и сервируйте! Замечание При желании непосредственно в тарелке можно «забелить» рассольник по-ленинградски сметаной.

Рецепт грибного рассольника с перловкой и солеными огурцами

Ингредиенты

Используем овощи среднего размера.

Два литра водицы или бульона (овощного, мясного, из птицы)

300 г свежих или замороженных грибов.

1 столовая ложка подсолнечного или сливочного масла.

Морковка (одна штучка).

Корешок петрушки.

Репчатая луковица.

Два-три соленых огурца.

Две столовые ложки перловки.

Чашка огуречного рассола.

120 г соленых или маринованных грибов (по желанию).

Перемолотый черный перец.

Нарубленная зелень.

Соль.

Как приготовить

Подготовить и сварить перловку, как в вышеуказанных рецептах. Нарезанные тонким жульеном коренья и кубики лука пассеруем на разогретом масле до красивого золотистого цвета. Добавляем подготовленные, нарезанные ломтиками грибы. Обжариваем вместе 5-7 минут, добросовестно перемешивая. Соленые огурцы чистим, вынимаем большие семена, измельчаем на кусочки произвольной формы. Припускаем на малом огне пятнадцать в небольшом количестве рассола, воды или бульона. Соленые или маринованные грибы (если вы готовите с ними) нарезать небольшими кусочками. В кипящий бульон или воду отправляем обжаренные коренья с луком и грибами, готовим на малом огне двадцать минут. По истечение данного времени закладываем нарезанный кубиками картофель, варим до практически полной готовности картофеля, добавляем вареную перловку. Кладем маринованные или соленые грибы, припущенные огурцы, постепенно добавляем прокипяченнный рассол (может целый стакан не понадобится), готовим пять минут, кладем зелень. Через три минуты выключаем огонь, накрываем суп крышкой, даем ему настояться.

Рецепт рассольника с птичьими потрошками

Ингредиенты

Потрошки одной птицы (гусиные, утиные, куриные).

Два-три соленых огурца.

Две-три столовые ложки перловки.

Одна столовая ложка сливочного масла.

Одна средняя морковка.

Один небольшой корешок петрушки.

Стакан рассола от соленых огурцов.

Нашинкованная зелень.

Перемолотый черный перец.

Соль.

Как приготовить

Перловку замочить и сварить, как указано выше. Птицу запеките в духовке, а косточки не выбрасывайте. Положите их на противень, отправьте в духовку. Пусть там немного поджарятся, но не сгорят! Кости залить 1,5 литрами воды, сварите симпатичный бульон. Снимайте с его поверхности жир, а готовый непременно процедите. Коренья тонко нашинковать, лук порубить кубиками. Обжарить до слабого золотистого колера. Подготовленные, нарезанные, припущенные, как указано в предыдущих рецептах, соленые огурцы добавить к «зажарке», потушить вместе пять минут. В закипевший процеженный бульон кладите потрошки (шею, сердце, желудок). Варите до готовности потрошков на малом огоньке. Прибавьте компанию из обжаренных овощей и соленых огурцов, закиньте сваренную перловку, поварите вместе пять-семь минут, добавьте постепенно, пробуя и добиваясь нужного кисловатого вкуса, прокипяченный рассол. Довести суп до кипения, доложить нашинкованную зелень. Подавать со сметаной для желающих.

Мои замечания