Если бы я в детстве ела такую печень...

В детстве я ненавидела вкус печенки, как и многие дети. Уж слишком ядреным, а потому противным, казался ее вкус.

Теперь блюда из печени предпочитаю любым другим мясным.

Недавно мне попался рецепт приготовления блюда из печени в обычных стеклянных банках. Впечатлением от вкуса готового блюда была фраза, которую я вынесла в заглавие поста.

Самым смешным в данной ситуации оказалось, что в детстве была подобная печень... в виде ливерной колбасы. Я ею кормила мою собаку, т. к . готовых кормов в то время не существовало.

Рецепт, который меня так впечатлил, представляет из себя немецкую ливерную колбасу Лебервурст, приготовленную в домашних условиях.

Основные характеристики колбасы и особенности промышленной технологии ее приготовления хорошо освещены здесь .

В домашних условиях качестве оболочки в этом рецепте используются обычные баночки для варенья.

В основе деликатного способа приготовления в стеклянных банках на водяной бане стоит цель сохранения печени пастообразной консистенции- главной характеристики ливерной колбасы.

Естественно, не банки придают колбасе нежный сладковатый вкус, который мог бы понравится мне в детстве. В рецептуру входит изюм, а свиная печень подвергается вымачиванию в молоке.

Еще раз отмечу, что вкус получившего блюда мне очень понравился. Правда, я не использовала его в качестве колбасы для бутерброда, а виде закуски.

В качестве варианта попробовала приготовить такую ливерную колбасу из куриной печени, которая получилась даже с более деликатным вкусом.

В любом случае, любителям печеночных паштетов подобное приготовление тоже может понравится.

Ливерная колбаса в баночках/ Leberwurst in vasetto

Ингредиенты: 250 г свиной печени, 100 мл молока, 100 г репчатого лука, 50 г копченой грудинки, 50 г мясного фарша, 50 г изюма, 30 г подсушенного хлеба, 1/2 чайн. ложки измельченных семян кориандора, соль, перец

Печень кусочками замочить в молоке, оставив на час в холодильнике. Молоко потом слить.

В миксере измельчить сначала лук вместе с изюмом и грудинкой, семена кориандора, затем добавить фарш и печень , последним хлеб, отрегулировав соль и перец.

Масса смеcи должна получиться довольно однородной.

Распределить получившуюся массу по баночкам или стаканчикам. Желательно использовать кондитерский мешок, если стоит цель использовать индивидуальные баночки для сервировки.

Поместить баночки в посуду с невысокими бортиками и налить в нее горячую воду на уровень в 2 пальца. Баночки покрыть крышечками из алюминиевой фольги.

Поставить в духовку, разогретую до 150°,где то минут на 30 -40.

Для проверки готовности нужно надавить пальцем на поверхность массы. Если ощутиться явная упругость, блюдо готово.

Подавать горячим или теплым. После хранения в холодильнике чуть подогреть.

Мои замечания

Способ приготовления не вызывает никаких сложностей.

Композиция рецептуры с сырым луком может вызвать некоторое сомнение. Тогда можно использовать лук, предварительно обжаренный. Вкус получится более деликатным. Но лично мне с сырым понравилось больше.

Возможно, может напрячь не очень эстетичная темная корочка, но это легко подправляется сервировкой на ней нескольких кусочков яблок, тушенных с сахаром и соком лимона. См источник рецепта!

Баночки с колбасой можно хранить в холодильнике пару- тройку дней, но вряд ли такое случится.