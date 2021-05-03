Колбасный сыр в тарталетках? Да, и это очень вкусно!

Тарталетки с начинкой из колбасного сыра - сытное и бюджетное блюдо, которым можно приятно удивить гостей. Закуска получается очень вкусная и красивая, а времени на приготовление уходит совсем немного. Можно украсить тарталетки свежей зеленью или небольшим ломтиком огурца. Такое блюдо будет презентабельно выглядеть на праздничном столе и раззадорит аппетит у гостей.

Тарталетка с начинкой из колбасного сыра, украшенная сельдереем

Общая информация

Подготовка: 15 минут

Готовка: 10 минут

Общее количество: 25 минут

Количество: 12 тарталеток

Ингредиенты

400 гр колбасного сыра

2 яйца

3 зубчика чеснока

5 столовых ложек майонеза

12 тарталеток

1 маленький пучок укропа

черный перец по вкусу

Ингредиенты для приготовления тарталеток с начинкой из колбасного сыра

Процесс

Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.

Чеснок, яйца и укроп мелко нарезать.

Колбасный сыр натереть на крупной терке.

В большой чаше смешать все ингредиенты, поперчить и хорошо перемешать.

Разложить приготовленную начинку в тарталетки.

Приятного аппетита!

БЖУ (приблизительно на 100 гр)