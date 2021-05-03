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Колбасный сыр в тарталетках? Да, и это очень вкусно!

Тарталетки с начинкой из колбасного сыра - сытное и бюджетное блюдо, которым можно приятно удивить гостей. Закуска получается очень вкусная и красивая, а времени на приготовление уходит совсем немного. Можно украсить тарталетки свежей зеленью или небольшим ломтиком огурца. Такое блюдо будет презентабельно выглядеть на праздничном столе и раззадорит аппетит у гостей.

Колбасный сыр в тарталетках? Да, и это очень вкусно! Тарталетка с начинкой из колбасного сыра, украшенная сельдереем

Общая информация

  • Подготовка: 15 минут
  • Готовка: 10 минут
  • Общее количество: 25 минут
  • Количество: 12 тарталеток

Ингредиенты

  • 400 гр колбасного сыра
  • 2 яйца
  • 3 зубчика чеснока
  • 5 столовых ложек майонеза
  • 12 тарталеток
  • 1 маленький пучок укропа
  • черный перец по вкусу

Колбасный сыр в тарталетках? Да, и это очень вкусно! Ингредиенты для приготовления тарталеток с начинкой из колбасного сыра

Процесс

  • Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
  • Чеснок, яйца и укроп мелко нарезать.
  • Колбасный сыр натереть на крупной терке.
  • В большой чаше смешать все ингредиенты, поперчить и хорошо перемешать.
  • Разложить приготовленную начинку в тарталетки.
  • Приятного аппетита!

Колбасный сыр в тарталетках? Да, и это очень вкусно!

Колбасный сыр в тарталетках? Да, и это очень вкусно!

Колбасный сыр в тарталетках? Да, и это очень вкусно!

Колбасный сыр в тарталетках? Да, и это очень вкусно!

БЖУ (приблизительно на 100 гр)

  • 327 Ккал;
  • белки 17 г;
  • жиры 26 г;
  • углеводы 4,5 г.

 

 

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