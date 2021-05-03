Колбасный сыр в тарталетках? Да, и это очень вкусно!

Тарталетки с начинкой из колбасного сыра - сытное и бюджетное блюдо, которым можно приятно удивить гостей. Закуска получается очень вкусная и красивая, а времени на приготовление уходит совсем немного. Можно украсить тарталетки свежей зеленью или небольшим ломтиком огурца. Такое блюдо будет презентабельно выглядеть на праздничном столе и раззадорит аппетит у гостей.
Тарталетка с начинкой из колбасного сыра, украшенная сельдереем
Общая информация
- Подготовка: 15 минут
- Готовка: 10 минут
- Общее количество: 25 минут
- Количество: 12 тарталеток
Ингредиенты
- 400 гр колбасного сыра
- 2 яйца
- 3 зубчика чеснока
- 5 столовых ложек майонеза
- 12 тарталеток
- 1 маленький пучок укропа
- черный перец по вкусу
Ингредиенты для приготовления тарталеток с начинкой из колбасного сыра
Процесс
- Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
- Чеснок, яйца и укроп мелко нарезать.
- Колбасный сыр натереть на крупной терке.
- В большой чаше смешать все ингредиенты, поперчить и хорошо перемешать.
- Разложить приготовленную начинку в тарталетки.
- Приятного аппетита!
БЖУ (приблизительно на 100 гр)
- 327 Ккал;
- белки 17 г;
- жиры 26 г;
- углеводы 4,5 г.
Свежие комментарии