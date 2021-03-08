10 вкусных домашних тортов – рецепты на любой вкус и для любого повода

Важнейшим из домашних десертов для нас является торт. Шоколадный, банановый или медовый – это совсем неважно. Ведь в домашней выпечке главное, чтобы все было приготовлено с душой.

Семейное торжество – прекрасный повод порадовать и удивить домочадцев неповторимым вкусом домашней выпечки. Чтобы приготовить невероятно вкусный торт в домашних условиях, совсем необязательно быть шеф-поваром мирового уровня.

Бананово-шоколадный торт с арахисовым маслом

Этот торт может стать вашей палочкой выручалочкой в том случае, если хочется удивить гостей, но времени на долгое стояние у плиты нет. Бананы и шоколад – что может быть лучше!

Вам понадобятся для теста: 140 г муки, 5 ст.л. какао-порошка, 2 ч.л. разрыхлителя теста, 120 мл молока, 120 подсолнечного масла, 2 яйца. Для начинки и глазури: 120 г арахисового масла, 6 ч.л. сахарной пудры, 3 банана, шоколадный сироп (по желанию).

Приготовление. Просейте муку и добавьте к ней разрыхлитель теста, какао и сахар. В получившуюся массу влейте молоко и вбейте яйца. Постепенно введите в смесь масло. Тщательно перемешайте. Выстелите 20-сантиметровую форму для выпечки пергаментом, вылейте на нее тесто и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут.

Когда корж испечется, достаньте его из духовки и остудите. Смешайте в кухонном комбайне арахисовое масло, 2 банана и сахарную пудру. Отступите от краев коржа 1,5 см и ножом с широким лезвием прорежьте окружность, не повреждая при этом дно коржа. Ложкой вычистите сердцевину.

Дно получившейся чаши замажьте половиной всей вашей глазури. Уложите сверху нарезанный кольцами оставшийся банан. Остатки глазури распределите по торту. Посыпьте десерт оставшейся крошкой. По желанию украсьте шоколадным сиропом. Перед подачей на стол дайте торту настояться 2-3 часа в холодильнике.

Лимонно-апельсиновый торт

Этот десерт особенно придется по душе любителям цитрусовых. Насыщенный апельсиново-лимонный вкус заставит вас мысленно унестись в солнечную Испанию. Сдобный оранжевый привет из лета поможет согреться даже в лютую стужу.

Вам понадобятся для теста: 1 стакан размягченного сливочного масла, 1/4 стакана кондитерского жира, 2 стакана сахара, 5 крупных яиц, 3 стакана муки, 1 ч.л. разрыхлителя теста, 1/2 ч.л. пищевой соды, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан пахты, 1 ч.л. ванильного экстракта, 1 ч.л. лимонного экстракта. Для глазури: 1/2 стакана размягченного сливочного масла, 3 ч.л. апельсинового сока, 3 ч.л. лимонного сока, 1 ст.л. цедры апельсина, 1-2 ч.л. цедры лимона, 1 ч.л. лимонного экстракта, 5-6 стаканов сахарной пудры.

Приготовление. Смешайте в миске сливочное масло, кондитерский жир и сахар. По одному добавьте яйца, тщательно взбейте. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Разделите смесь в первой миске на 2 части и добавьте одну в миску с мукой, тщательно перемешайте, затем влейте пахту и снова перемешайте, после чего добавьте в тесто остатки масляной смеси. Влейте лимонный экстракт.

Разогрейте духовку до 175°С. Подготовьте 3 круглые формы для выпечки, обмазав их маслом и слегка присыпав мукой. Залейте тесто в формы и выпекайте коржи 25-30 минут или до тех пор, пока к воткнутой в тесто зубочистке не перестанет прилипать тесто. Достаньте формы из духовки и дайте коржам полностью остыть.

В глубокой миске взбивайте масло, пока оно не станет легким и воздушным. Добавьте сок и цедру. Постепенно вводите пудру, пока глазурь не достигнет консистенции, необходимой для смазывания. Прослоите коржи кремом. Остатки глазури распределите по наружной поверхности торта.

Шоколадный торт с пряностями и карамелью

Рецепт этого десерта был придуман еще в 80-х годах прошлого века. Но даже сейчас, спустя почти 40 лет, он не теряет своей актуальности благодаря тонким ноткам корицы и гвоздики.

Вам понадобятся для теста: 85-100 г несладкого шоколада (нарезанного), 1/2 стакана размягченного сливочного масла, 1 стакан сахара, 1 стакан коричневого сахара, 3 яйца, 2 стакана муки, 3 ч.л. разрыхлителя теста, 1 ч.л. молотой корицы, 1/2 ч.л. соли, 1/2 ч.л. молотого душистого перца, немного молотой гвоздики, 1 1/3 стакана 2%-ного молока. Для глазури: 1 стакан и 2 ст.л. коричневого сахара, 3/4 стакана сливок для взбивания, 6 ст.л. нарезанного кубиками сливочного масла, 1 1/2 стакана сахарной пудры, 1/4 ч.л. ванильного экстракта, попкорн (по желанию).

Приготовление. Разогрейте духовку до 175°С. Выстелите дно двух форм для выпечки бумагой для выпекания. Разогрейте в микроволновке или на водяной бане шоколад. Дайте остыть. В глубокой миске взбейте сахар и масло. По одному добавьте яйца, тщательно взбивая после каждого введения. Влейте шоколад. В отдельной миске перемешайте муку, разрыхлитель, корицу, соль, душистый перец и гвоздику. Добавьте сахарно-масляную смесь и постепенно влейте молоко. Тщательно перемешайте.

Разделите тесто на две равные части и заполните ими формы. Выпекайте до готовности (30-35 минут). Достав формы из духовки, дайте коржам остыть (10-15 минут), затем извлеките их.

В небольшой кастрюле смешайте сливки, коричневый сахар и масло. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Не переставая помешивать, продержите смесь на огне 3 минуты. Снимите с огня и, постоянно взбивая, введите сахар и ваниль. Пока глазурь не успела застыть, нанесите ее на один из коржей и прикройте другим. Сверху вылейте оставшуюся карамель. По желанию украсьте торт карамельным попкорном.

Южноамериканский рождественский торт

Южноамериканский рождественский торт – классика американской кулинарии. Начинка из изюма и вишни по вкусу чем-то напоминает классический фруктовый кекс.

Вам понадобятся для теста: 6 белков крупных яиц, 3/4 стакана размягченного сливочного масла, 1 1/2 стакана сахара, 1 ч.л. ванильного экстракта, 2 1/4 стакана муки, 2 1/2 ч.л. разрыхлителя теста, 1/2 ч.л. соли, 3/4 стакана 2%-ного молока. Для начинки: 6 желтков крупных яиц, 1 стакан сахара, 1/2 стакана нарезанного кубиками сливочного масла, 1/4 стакана виски или коньяка (можно заменить ванильным экстрактом, апельсиновым или ананасовым соком либо персиковым сиропом), 1 ст.л. тертой апельсиновой цедры, 1/4 ч.л. соли, 3/4 стакана изюма, 3/4 стакана кокосовой стружки, 3/4 стакана измельченных орехов пекан (или 3/4 стакана красных цукатов), 1 стакан подслащенных взбитых сливок.

Приготовление. Подготовьте 3 круглые формы для выпечки, выстелите дно пекарской бумагой, отставьте в сторону. Влейте белки в глубокую миску и дайте постоять при комнатной температуре 30 минут. В отдельной посуде взбивайте сахар и масло до тех пор, пока смесь не станет легкой и воздушной. Добавьте ваниль. В глубокой миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Объедините смеси, постепенно вливая молоко. Яичные белки взбейте до твердых пиков и добавьте в массу.

Разлейте тесто в формы и выпекайте 20-25 минут. Перед извлечением дайте коржам остыть в течение 10-15 минут. В небольшой кастрюле перетрите желтки с сахаром и добавьте масло. Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Снимите кастрюлю с огня и добавьте изюм, кокос, орехи пекан и цукаты. Дайте остыть и разделите на 3 части. Поместите один из коржей на сервировочную тарелку и покройте третью глазури. Повторите дважды. Боковые стороны торта покройте взбитыми сливками. Перед подачей дайте настояться в холодильнике 30-40 минут.

Неоспоримое преимущество этого десерта – его долговечность. Если вы не уверены, хватит ли вам времени на приготовление торта в день торжества, вы можете приготовить его на день раньше и поставить в холодильник. В этом случае перед подачей дайте десерту настояться при комнатной температуре 30-40 минут.

Мраморный торт

Этот несложный в приготовлении десерт станет настоящим украшением вашего праздничного стола.

Вам понадобятся для теста: 100 г тертого горького шоколада, 3 ст.л. охлажденного сливочного масла, 1 1/4 стакана размягченного сливочного масла, 2 стакана сахара, 5 крупных яиц, 3 ч.л. ванильного экстракта, 2 1/4 стакана муки, 2 ч.л. разрыхлителя текста, 1/2 ч.л. соли, 1/2 стакана сметаны. Для глазури: 3/4 стакана размягченного сливочного масла, 6 1/2 стакана сахарной пудры, 2 ч.л. ванильного экстракта, 1/2-3/4 стакана 2%-ного молока, немного шоколада.

Приготовление. Растопите на водяной бане шоколад и 3 ст.л. сливочного масла, перемешайте до однородной массы. Охладите до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 190°C. Подготовьте 3 круглые формы для выпечки, выстелив их промасленным пергаментом. В глубокой миске взбейте оставшиеся масло и сахар. По одному введите яйца, тщательно перемешайте. Влейте ванильный экстракт. Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Взбивая смесь венчиком, влейте масляную смесь и сметану.

Отлейте 2 стакана жидкого теста в небольшую миску и добавьте охлажденную шоколадную смесь. Смешайте до однородности. Заполните формы столовой ложкой, чередуя обычное и шоколадное масло. Выпекайте 20-25 минут. Выньте из духовки на 10-15 минут, удалите пергамент и дайте остыть. Для глазури смешайте масло, сахарную пудру и ваниль. Вливайте молоко, пока глазурь не достигнет нужной консистенции.

Уложите на сервировочную тарелку один из коржей и тщательно промажьте его глазурью, повторите. Верх и боковые стороны торта покройте остатками глазури. В микроволновке или на водяной бане растопите шоколад для украшения верха. Дайте ему остыть и при помощи силиконового кондитерского шпателя шоколадом нанесите спиралеобразный рисунок.

Вафельно-сливочный десерт

Чтобы приготовить невероятно вкусный десерт, совсем необязательно тратить много времени у плиты. И вафельно-сливочный десерт – отличное тому доказательство!

Вам понадобятся: 2 стакана жирных сливок, 2 ст.л. кондитерского сахара, 1 ч.л. ванильного экстракта, 225 г шоколадных бельгийских вафель, шоколадная стружка (по желанию).

Приготовление. В глубокой миске взбейте сливки до мягких пиков. Добавьте сахар и ваниль, после чего взбейте смесь до твердых пиков. Чайной ложкой выложите сливочную смесь на вафли. Сложите вафли в невысокие стопочки и переверните их. Возьмите большое сервировочное блюдо и уложите на него вафли плотно друг к другу, чтобы в результате получился вытянутый прямоугольный торт. Покройте десерт оставшимися взбитыми сливками и украсьте шоколадной стружкой. Перед подачей торт должен настояться в холодильнике не менее 4-6 часов.

Торт "Леди Балтимор"

Этот десерт получил свое название в честь романа "Леди Балтимор", написанного в 1906 году известным американским писателем и историком Оуэном Уистером. Описанный в произведении десерт сразу же стал популярным. Торт "Леди Балтимор" не теряет своей популярности и в наши дни. К началу XXI века он стал классикой американской кулинарии.

Вам понадобятся для теста: 2 1/2 стакана муки, 2 стакана сахара, 2 ч.л. тертой апельсиновой цедры, 1 ч.л. разрыхлителя, 1/2 ч.л. соды, 1/5 ч.л. соли, 1 1/3 стакана пахты, 1/2 стакана размягченного сливочного масла, 1 ч.л. ванильного экстракта, 4 яичных белка. Для глазури: 1 1/3 стакана измельченного изюма, 8 мелконарезанных сушеных плодов инжира, 1/2 стакана коньяка (можно заменить абрикосовым, персиковым или грушевым соком), 2 стакана размягченного сливочного масла, 6 стаканов просеянной сахарной пудры, 2 ч.л. ванильного экстракта, 1/4-1/3 стакана жирных сливок, 1 стакан мелко нарезанных обжаренных орехов пекан (можно заменить грецкими).

Приготовление. В небольшой миске смешайте орехи, инжир и изюм. Залейте смесь коньяком, перемешайте и дайте настояться при комнатной температуре в течение двух часов. Периодически помешивайте. Разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте 3 круглые формы для выпечки, устелив дно промасленным пергаментом для выпечки.

В глубокой миске смешайте муку, сахар, апельсиновую цедру, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте пахту, ваниль и масло и взбивайте миксером на маленькой скорости в течение 30 секунд. Увеличьте скорость и взбивайте еще 2 минуты. Постепенно добавляя белки, повысьте скорость взбивания до максимума и взбивайте еще 2 минуты. Заполните формы тестом и выпекайте 20-25 минут. Дайте коржам остыть в течение 10-15 минут и аккуратно их извлеките.

В глубокой миске взбивайте сливочное масло до тех пор, пока оно не станет мягким. Постепенно введите сахарную пудру, добавьте ваниль и сливки. 1 стакан сливочной смеси отлейте в отдельную посуду. В оставшуюся часть добавьте ореховую смесь. Выложите один из коржей на сервировочное блюдо, по верху распределите половину начинки. Выложите второй корж и прослоите его остатками начинки. Завершите торт, выложив на него последний корж и покрыв остатками глазури.

Шоколадный торт

Шоколадный торт – беспроигрышный вариант десерта для любого стола. Его нежная крошка и тающая во рту глазурь не оставят равнодушным ни одного сладкоежку.

Вам понадобятся для теста: 3/4 стакана размягченного сливочного масла, 2 стакана сахара, 3 крупных яйца, 2 ч.л. ванильного экстракта, 2 стакана муки, 3/4 стакана какао-порошка, 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. соли, 1/4 ч.л. разрыхлителя, 1 1/2 стакана 2%-ного молока. Для глазури: 2 стакана шоколадных капель или измельченного шоколада, 1/2 стакана нарезанного кубиками сливочного масла, 1 стакан сметаны, 4 1/2 стакана сахарной пудры, шоколадная стружка (по желанию).

Приготовление. Подготовьте 3 круглые формы, выстелив их бумагой для выпечки. В глубокой миске взбивайте масло и сахар до тех пор, пока смесь не станет мягкой и воздушной. Добавьте ванильный экстракт. В отдельной емкости смешайте муку, какао, соду, соль и разрыхлитель. В получившуюся смесь начните вливать молоко, постепенно добавляя в посуду масляное тесто. Тщательно перемешайте.

Выложите тесто в формы и выпекайте в духовке 20-25 минут при температуре 180°С. Дайте остыть и только потом аккуратно извлеките из формы. Для глазури в небольшой толстостенной кастрюле растопите кусочки шоколада и масло. Переложите в другую посуду и дайте постоять 5-10 минут. Добавьте сметану и постепенно введите сахарную пудру. Получившейся массой прослоите коржи и покройте верх и боковую часть торта. По желанию можете украсить шоколадной стружкой. Перед подачей охладите.

Малиновый торт с белым шоколадом

Малиновый торт с белым шоколадом способен затмить собой любой десерт. Прекрасное завершение праздничного пиршества! Попробовав кусочек этого нежного лакомства, гости обязательно попросят добавки.

Вам понадобятся для теста: 1 1/2 стакана нарезанного кубиками сливочного масла, 3/4 стакана воды, 115 г белого нарезанного шоколада, 1 1/2 стакана пахты, 4 крупных яйца, 1 ч.л. ванильного экстракта, 1/4 ч.л. ромового экстракта, 3 1/2 стакана муки, 1 стакан измельченных обжаренных грецких орехов, 2 1/4 стакана сахара, 1 1/2 ч.л. соды. Для глазури: 115 г измельченного белого шоколада, 300 г размягченного сливочного сыра, 1/2 стакана размягченного сливочного масла, 1 ч.л. ванильного экстракта, 1/4 ч.л. ромового экстракта, 6 стаканов сахарной пудры, 1 стакан малинового джема или варенья без косточек.

Приготовление. В глубокой кастрюле смешайте масло, воду и белый шоколад. Поставьте на медленный огонь и размешивайте смесь, пока она не станет однородной. Снимите с огня, добавьте пахту, яйца и экстракты. В небольшой миске смешайте 1/2 стакана муки и орехи. В глубокой емкости смешайте сахар, соду и оставшуюся муку. Добавьте ореховую смесь. Тщательно перемешайте.

Разлейте тесто в три формы для выпечки. Выпекайте 25-30 минут при 180°C. Прежде чем извлечь коржи из формы, остудите их в течение 10-15 минут. Шоколад для глазури растопите в микроволновой печи или небольшой кастрюле на малом огне. Остудите.

В глубокой миске смешайте сливочный сыр и масло, постепенно влейте топленый шоколад и добавьте ванильный и ромовый экстракты. Распределите 2 ст.л. джема по поверхности коржа, поверху нанесите половину глазури. Уложите следующий слой торта, повторите слои крема. Покройте десерт остатками глазури.

Остатки варенья можно использовать для сервировки. Для этого его нужно немного подогреть и при помощи ложки нанести несколько капель на сервировочные тарелки.

Ананасовый торт с джемом

Необычное сочетание ананаса, изюма и варенья из любимых ягод заставит позабыть о диете. А тонкие нотки мускатного ореха, гвоздики и корицы навеют мысли о восточном базаре.

Вам понадобятся для теста: 1 стакан изюма, 225 г измельченного ананаса, 1 стакан размягченного сливочного масла, 1 стакан сахара, 4 крупных яйца, 340 г черничного или черносмородинового варенья или джема, 3/4 стакана пахты, 2 стакана муки, 3/4 стакана какао, 1 ч.л. соды, 1 ч.л. корицы, 1 ч.л. молотого мускатного ореха, 1/2 ч.л. молотой гвоздики, 1 стакан измельченных грецких орехов. Для глазури: 1 стакан нарезанного кубиками сливочного масла, 2 стакана коричневого или обычного сахара, 1/2 стакана цельного молока, 3 1/2-4 стакана просеянной сахарной пудры.

Приготовление. Замочите изюм в измельченных ананасах на ночь или хотя бы на несколько часов. Если вы используете консервированный продукт, можете добавить в смесь сироп из банки. В глубокой миске взбивайте масло и сахар до тех пор, пока масса не станет легкой и воздушной. Постепенно введите яйца, затем добавьте джем и пахту. Отдельно смешайте муку, какао, соду и специи. Добавьте к масляной смеси. Введите изюм, ананас и орехи.

Разлейте смесь в две формы для выпечки и выпекайте по температуре 180°C около 50 минут. Охладите. В микроволновой печи или толстостенной посуде на медленном огне растопите сливочное масло и молоко. Дайте смеси слегка остыть и начните вводить пудру до тех пор, пока смесь не достигнет нужной консистенции. Если вы больше любите плотную глазурь, добавьте в смесь сахар. Если же вы предпочитаете тонкий слой, долейте молока. Соберите торт, прослоив коржи глазурью. Ею же промажьте верх и боковые стороны десерта. На несколько часов поместите в холодильник.

Попробуйте хотя бы один из наших рецептов и вы перестанете думать, что пресловутый "Муравейник" – это вершина вашего кулинарного мастерства.