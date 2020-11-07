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Домашняя яичная лапша за 35 минут

Домашняя яичная лапша за 35 минут

Попробуйте приготовить яичную лапшу в домашних условиях и магазинные аналоги пасты вас уже перестанут интересовать! Всего за 35 минут у вас будет готова вкуснейшая яичная лапша, а близкие это блюдо непременно оценят по достоинству.

Общее время приготовления: 35 минут
Кол-во порций: 6-8
Ингредиенты: 

  • 2,5 стакана пшеничной муки
  • 2 яйца - взбить
  • 1/2 стакана молока
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • Щепотка соли

Приготовление: 

  1. В большой миске смешайте просеянную муку и соль. Добавьте взбитое яйцо, молоко и сливочное масло. Вымесите тесто до однородности, в течение 5 минут. Дайте тесту настояться в миске под закрытой крышкой около 10 минут.
  2. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто до толщины 3-5 мм. Нарежьте на кусочки нужной длины и формы.
  3. Лапшу просушите перед приготовлением, в течение 15 минут, перевернув пару раз.
  4. Чтобы приготовить яичную лапшу, поместите ее в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите до состояния аль денте. Приятного аппетита!

Энергетическая ценность на 1 порцию:

  • Калорий - 206
  • Белков - 7 г
  • Жиров - 3,8 г
  • Углеводов – 35 г
  • Холестерина - 58,9 мг
  • Натрия - 39,7 мг

 

 

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лапшатесто
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