Домашняя яичная лапша за 35 минут

Попробуйте приготовить яичную лапшу в домашних условиях и магазинные аналоги пасты вас уже перестанут интересовать! Всего за 35 минут у вас будет готова вкуснейшая яичная лапша, а близкие это блюдо непременно оценят по достоинству.

Общее время приготовления: 35 минут

Кол-во порций: 6-8

Ингредиенты:

2,5 стакана пшеничной муки

2 яйца - взбить

1/2 стакана молока

1 ст. л. сливочного масла

Щепотка соли

Приготовление:

В большой миске смешайте просеянную муку и соль. Добавьте взбитое яйцо, молоко и сливочное масло. Вымесите тесто до однородности, в течение 5 минут. Дайте тесту настояться в миске под закрытой крышкой около 10 минут. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто до толщины 3-5 мм. Нарежьте на кусочки нужной длины и формы. Лапшу просушите перед приготовлением, в течение 15 минут, перевернув пару раз. Чтобы приготовить яичную лапшу, поместите ее в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите до состояния аль денте. Приятного аппетита!

Энергетическая ценность на 1 порцию: