Домашняя яичная лапша за 35 минут

Попробуйте приготовить яичную лапшу в домашних условиях и магазинные аналоги пасты вас уже перестанут интересовать! Всего за 35 минут у вас будет готова вкуснейшая яичная лапша, а близкие это блюдо непременно оценят по достоинству.
Общее время приготовления: 35 минут
Общее время приготовления: 35 минут
Кол-во порций: 6-8
Ингредиенты:
- 2,5 стакана пшеничной муки
- 2 яйца - взбить
- 1/2 стакана молока
- 1 ст. л. сливочного масла
- Щепотка соли
Приготовление:
- В большой миске смешайте просеянную муку и соль. Добавьте взбитое яйцо, молоко и сливочное масло. Вымесите тесто до однородности, в течение 5 минут. Дайте тесту настояться в миске под закрытой крышкой около 10 минут.
- На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто до толщины 3-5 мм. Нарежьте на кусочки нужной длины и формы.
- Лапшу просушите перед приготовлением, в течение 15 минут, перевернув пару раз.
- Чтобы приготовить яичную лапшу, поместите ее в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите до состояния аль денте. Приятного аппетита!
Энергетическая ценность на 1 порцию:
- Калорий - 206
- Белков - 7 г
- Жиров - 3,8 г
- Углеводов – 35 г
- Холестерина - 58,9 мг
- Натрия - 39,7 мг
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