По-настоящему ленивые голубцы: быстрый рецепт

Привет дорогие мои читатели! Вот скажите, у вас бывают приступы лени? У меня такой прямо сегодня. Вот ничего не хочу делать и все тут. Хорошо, что в моем арсенале есть куча простых по-настоящему ленивых блюд, с которыми возиться долго не надо, а вкус получается отменным. Сегодня в нашей программе одно из таких кушаний. Вы с легкостью проштудируете рецепт ленивых голубцов пошагово с фото.

Пошаговый рецепт ленивых голубцов с фото

Ингредиенты

700-800 г свежей капусты (средний вилок).

400-500 г готового фарша для голубцов с сырым рисом и жареным луком.

Несколько ломтиков сырокопченой свиной грудинки.

1 чайная ложка черного молотого перца.

Половина чайной ложки красного острого перца.

3-4 чайные ложки красной сладкой паприки (опционально).

4-5 столовых ложек готового лечо.

3-4 столовые ложки домашней аджики или 1 столовая ложка томатной пасты.

Соль.

Как приготовить

Нарезаем грудинку тонкими ломтиками и выстилаем ими дно сковороды с толстым дном или кастрюли. Капусту моем, освобождаем от поверхностных листьев, тонко шинкуем. Можно ножом, а можно — овощерезкой . Кладем примерно третью часть капусты в сковородку, приминаем. Солим, перчим красными и черным перцем. Поверх капусты крошим фарш. Кладем следующий слой капусты, солим, перчим. Опять кладем фарш. Завершаем капустой, которую опять солим, перчим. Заливаем сверху 300 мл горячей воды. Ставим на огонь под крышку на небольшой огонь примерно на полчаса. Следим, чтобы не пригорело, при необходимости доливаем воду, но немного, чтобы кушанье тушилось, а не варилось. Раскрываем, пробуем капусту и фарш на готовность. Если капуста и рис готовы, то сверху кладем домашнее лечо и аджику или томатную пасту, разведенную в половине стакана горячей воды или бульона. Тушим под крышкой еще 5 минут. Все! Даем блюду немного «настояться» и начинаем его кушать. Получилось очень вкусно.

Мои замечания

Я готовила ленивые голубцы слоями. Именно этот простой рецепт числится у меня в фаворитах. Но недавно на просторах Интернета мною был обнаружен пошагово представленный рецепт, как было указано, «котлетами». Не знаю, почему возня с котлетами кажется авторам самой ленивой. Мне легче накрутить простых, чем мучиться с такими «ленивыми». Хотя не спорю, что блюдо получается вкусным и я непременно попробую как-то его приготовить.

Соотношение мяса и риса в фарше может быть любым.

По такому же рецепту, только исключив специи, можно приготовить вполне диетическое блюдо для деток. Фарш для него следует делать из нежирного мяса, желательно, из телятины с постной свининой. Как-нибудь приготовлю именно такой вариант.

Постные голубцы можно готовить без грудинки, исключив из фарша мясо, а оставив только рис, жареный лук и специи. Вместо мяса положите жареные грибы — получится супер вкусно.

Не менее вкусными получаются ленивые голубцы, приготовленные из квашеной капусты. Готовятся они почти так же, как из свежей, но квашеную необходимо предварительно отварить или потушить практически до готовности, а рис в фарш класть уже вареным.

Голодный муж похвалил и сказал, что вкус очень даже приличный, но вид — не совсем презентабельный. А мне понравился даже вид — яркий, солнечный, летний какой-то и уютный. Внуки оценили бы и консистенцию — они все равно «требушат» каждый голубец, чтобы капуста была отдельно и фарш — отдельно. Тут же такая подача предусмотрена «регламентом».