По-настоящему ленивые голубцы: быстрый рецепт

Привет дорогие мои читатели! Вот скажите, у вас бывают приступы лени? У меня такой прямо сегодня. Вот ничего не хочу делать и все тут. Хорошо, что в моем арсенале есть куча простых по-настоящему ленивых блюд, с которыми возиться долго не надо, а вкус получается отменным. Сегодня в нашей программе одно из таких кушаний. Вы с легкостью проштудируете рецепт ленивых голубцов пошагово с фото.
Пошаговый рецепт ленивых голубцов с фото
Ингредиенты
- 700-800 г свежей капусты (средний вилок).
- 400-500 г готового фарша для голубцов с сырым рисом и жареным луком.
- Несколько ломтиков сырокопченой свиной грудинки.
- 1 чайная ложка черного молотого перца.
- Половина чайной ложки красного острого перца.
- 3-4 чайные ложки красной сладкой паприки (опционально).
- 4-5 столовых ложек готового лечо.
- 3-4 столовые ложки домашней аджики или 1 столовая ложка томатной пасты.
- Соль.
Как приготовить
- Нарезаем грудинку тонкими ломтиками и выстилаем ими дно сковороды с толстым дном или кастрюли.
- Капусту моем, освобождаем от поверхностных листьев, тонко шинкуем. Можно ножом, а можно — овощерезкой.
- Кладем примерно третью часть капусты в сковородку, приминаем.
- Солим, перчим красными и черным перцем.
- Поверх капусты крошим фарш.
- Кладем следующий слой капусты, солим, перчим.
- Опять кладем фарш.
- Завершаем капустой, которую опять солим, перчим.
- Заливаем сверху 300 мл горячей воды.
- Ставим на огонь под крышку на небольшой огонь примерно на полчаса. Следим, чтобы не пригорело, при необходимости доливаем воду, но немного, чтобы кушанье тушилось, а не варилось.
- Раскрываем, пробуем капусту и фарш на готовность.
- Если капуста и рис готовы, то сверху кладем домашнее лечо и аджику или томатную пасту, разведенную в половине стакана горячей воды или бульона.
- Тушим под крышкой еще 5 минут.
- Все! Даем блюду немного «настояться» и начинаем его кушать. Получилось очень вкусно.
Мои замечания
- Я готовила ленивые голубцы слоями. Именно этот простой рецепт числится у меня в фаворитах. Но недавно на просторах Интернета мною был обнаружен пошагово представленный рецепт, как было указано, «котлетами». Не знаю, почему возня с котлетами кажется авторам самой ленивой. Мне легче накрутить простых, чем мучиться с такими «ленивыми». Хотя не спорю, что блюдо получается вкусным и я непременно попробую как-то его приготовить.
- Соотношение мяса и риса в фарше может быть любым.
- По такому же рецепту, только исключив специи, можно приготовить вполне диетическое блюдо для деток. Фарш для него следует делать из нежирного мяса, желательно, из телятины с постной свининой. Как-нибудь приготовлю именно такой вариант.
- Постные голубцы можно готовить без грудинки, исключив из фарша мясо, а оставив только рис, жареный лук и специи. Вместо мяса положите жареные грибы — получится супер вкусно.
- Не менее вкусными получаются ленивые голубцы, приготовленные из квашеной капусты. Готовятся они почти так же, как из свежей, но квашеную необходимо предварительно отварить или потушить практически до готовности, а рис в фарш класть уже вареным.
Голодный муж похвалил и сказал, что вкус очень даже приличный, но вид — не совсем презентабельный. А мне понравился даже вид — яркий, солнечный, летний какой-то и уютный. Внуки оценили бы и консистенцию — они все равно «требушат» каждый голубец, чтобы капуста была отдельно и фарш — отдельно. Тут же такая подача предусмотрена «регламентом».
Готовьте всегда в хорошем настроении. Одна эта «специя» замечательно «приправит» ваше блюдо и оно станет неимоверно вкусным, даже, если приготовлено оно из скромных продуктов. И кушайте в компании того, кто вам особо мил — в его компании будут вкусны и черные сухари!
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