Куриные голени, кожа которых заменена тонюсенькими ломтиками копченой грудинки,- персонажи недурственного жаркого.

Мясо голеней содержит достаточно тканевых жидкостей, поэтому хорошо держит обжаривание в духовке. Если к голеням добавить кубики картофеля, то где -то через час будет жаркое с гарниром.

Вкус жаркому придадут те самые тонюсенькие ломтики грудинки, которыми надо будет обмотать голенькие голени. А еще их придется смазать горчицей...

Жаркое из куриных голеней с грудинкой/ Fusi di pollo con becon, senape e patate

Ингредиеты: 8 куриных голеней, 16 ломтиков копченой грудинки очень тонкой нагрезки, горчица, 600 г картофеля ,оливковое масло, долька чеснока, набор сухих трав для жаркого

С голеней снять кожу и сделать на них несколько надрезов.

Обмазать голени горчицей и обернуть каждую в ломтики грудинки, как пеленают куколку.

Очищенные картофелены нарезать кубиками.

В жарочную посуду выложить подготовленные голени и картофель, пару раздавленных долек чеснока, посыпать смесью ароматных трав с солью, сбрызнуть маслом

Запечь в духовке, разогретой до 180°, примерно 40- 50 минут. Когда сверху голени обжарятся, перевернуть их.

Мои замечания

Никаких! Все очень просто и вкусно.

Грудинка и горчица берут на себя заботу о вкусе практически всего блюда.

Блюдо удобно тем, что однажды поставив в духовку, можно заглянуть в нее с проверкой только один раз .