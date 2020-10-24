Приготовление 1 час и 30 минут
Рецепт на: 4 персоны
Плацинда (plăcintă) — это вид пирога в молдавской и румынской кухнях. Изготавливаются пироги из вытяжного теста с различной начинкой (творог, картофель). Так как сейчас золотая осенняя пора, то я предлагаю приготовить эту вкусную национальную выпечку с королевой осени — тыквой. Горячий и вкусный тыквенный пирог с чашкой чая — что может быть лучше прохладным осенним вечером?
ИНГРЕДИЕНТЫ
|
мука
|350 г
|
вода
|180 мл
|
растительное масло
|100 мл
|
сливочное масло
|50 г
Начинка
|
тыква
|500 г
|
сахар
|2 ст. л.
Подготовим все необходимые ингредиенты. Вода должна быть горячей.
Из просеянной муки, горячей воды и 1 ст. л. растительного масла замесить упругое тесто. Накрыть салфеткой и оставить минут на 10.
После этого тесто хорошо вымешивать в течение 10 минут. Оно не липнет к рукам. После тщательного вымешивания поместить тесто в небольшую емкость, накрыть плотно крышкой и поставить в большую по размеру емкость. В нее налить горячей воды и оставить прогреваться тесто на 30 минут.
Пока тесто набирается клейковины, приготовим начинку. Для этого натереть тыкву на терке, смешать с сахаром и переложить начинку в дуршлаг, чтобы стекал образовавшийся сок.
Тесто разделить на четыре равные части, каждую часть раскатать в небольшую лепешку и тщательно смазать с двух сторон растительным маслом и оставить минут на 10.
Взять одну лепешку и аккуратно растянуть руками очень тонко. Тесто смазать растительным маслом.
Затем сложить в квадрат со всех сторон.
В середину сложенного квадрата равномерно выложить начинку. Сложить конвертиком, накрывая встречные углы конверта один на один.
И точно так же сложить вторую пару встречных углов.
Еще раз сложить конвертом, слегка растягивая встречные углы.
Готовят плацинды двумя способами: или жарят с двух сторон на сковороде, или запекают в духовке. Готовые плацинды смазать с обеих сторон растопленным сливочным маслом.
Сочные и сытные молдавские плацинды с тыквой готовы!
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