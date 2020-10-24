Приготовление 1 час и 30 минут

Рецепт на: 4 персоны

Плацинда (plăcintă) — это вид пирога в молдавской и румынской кухнях. Изготавливаются пироги из вытяжного теста с различной начинкой (творог, картофель). Так как сейчас золотая осенняя пора, то я предлагаю приготовить эту вкусную национальную выпечку с королевой осени — тыквой. Горячий и вкусный тыквенный пирог с чашкой чая — что может быть лучше прохладным осенним вечером?

ИНГРЕДИЕНТЫ

мука 350 г

вода 180 мл

растительное масло 100 мл

сливочное масло 50 г

Начинка

тыква 500 г

сахар 2 ст. л.

Подготовим все необходимые ингредиенты. Вода должна быть горячей.

Из просеянной муки, горячей воды и 1 ст. л. растительного масла замесить упругое тесто. Накрыть салфеткой и оставить минут на 10.

После этого тесто хорошо вымешивать в течение 10 минут. Оно не липнет к рукам. После тщательного вымешивания поместить тесто в небольшую емкость, накрыть плотно крышкой и поставить в большую по размеру емкость. В нее налить горячей воды и оставить прогреваться тесто на 30 минут.

Пока тесто набирается клейковины, приготовим начинку. Для этого натереть тыкву на терке, смешать с сахаром и переложить начинку в дуршлаг, чтобы стекал образовавшийся сок.

Тесто разделить на четыре равные части, каждую часть раскатать в небольшую лепешку и тщательно смазать с двух сторон растительным маслом и оставить минут на 10.

Взять одну лепешку и аккуратно растянуть руками очень тонко. Тесто смазать растительным маслом.

Затем сложить в квадрат со всех сторон.

В середину сложенного квадрата равномерно выложить начинку. Сложить конвертиком, накрывая встречные углы конверта один на один.

И точно так же сложить вторую пару встречных углов.

Еще раз сложить конвертом, слегка растягивая встречные углы.

Готовят плацинды двумя способами: или жарят с двух сторон на сковороде, или запекают в духовке. Готовые плацинды смазать с обеих сторон растопленным сливочным маслом.

Сочные и сытные молдавские плацинды с тыквой готовы!