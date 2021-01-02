Домашние конфеты. Зефирки и фундук в шоколаде

Всем привет.

Люблю эксперименты. Нашла в одной из кулинарных книг рецепт конфет для готовки с детьми. Орехи, шоколад и тягучий зефир. Всё что я люблю в одном рецепте. Решила попробовать и поделиться впечатлениями.

Я делала на большую компанию, поэтому сделала сразу много. Получилось 12 больших конфет. Вы, конечно, можете взять меньше ингредиентов и форму тоже поменьше.

Ингредиенты для 10-14 шт.:

Тёмный шоколад 300 г (три плитки)

Сливочное масло 90 г

Кленовый сироп 2 ч.л. ( или любой сироп, который вам нравится)

Маршмеллоу или зефир 120 г

Миндаль 200 г (или любые другие орехи)

Какао-порошок и сахарная пудра для украшения

Для начала подготовим все ингредиенты. Берем форму, в которой наши конфеты будут застывать. Форму можно взять любую, я взяла размером 29х23х5 см. Форму полностью накрываем пищевой плёнкой, чтобы конфеты потом можно было легко достать.

На плиту ставим кастрюлю с небольшим количеством воды, доводим до кипения, ставим сверху глубокую, широкую миску как на видео. Делаем так называемую "водяную баню".

В миску кладём шоколад и сливочное масло. Перемешиваем до тех пор, пока шоколад и масло полностью не растают. Затем добавляем пару чайных ложек кленового сиропа и еще раз всё хорошенько перемешиваем.

Сразу же добавляем маршмеллоу и миндаль. Перемешиваем буквально несколько минут, чтобы маршмеллоу не успели начать таять. Убираем все с плиты и сразу аккуратно выкладываем шоколадную смесь в форму. Смесь быстро застывает, поэтому выложить надо сразу.

Даём шоколаду остыть 30 минут, накрываем форму пищевой плёнкой или крышкой, и отправляем в морозилку на 2 часа.

Перед чаепитием вынимаем конфеты, аккуратно вытаскиваем из формы. Украшаем сахарной пудрой и порошком какао. Аккуратно разрезаем острым ножом и подаём к столу. Конфеты надо хранить в холодильнике, чтобы шоколад не растаял.

Конечно, вы можете сказать, что легче купить шоколадные конфеты в магазине и не тратить время. Но сделать вы можете такие конфеты с любыми сладостями, которые вам нравятся. Добавить можно мармелад, изюм, любимые орехи и пастилу.

Приятного чаепития и вкусного настроения.