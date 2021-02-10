Согревающие зимние супы! Топ-10 рецептов

Если за окном холодно и пасмурно, согреться поможет сытный супчик на обед. Наваристые, ароматные, они приходят на смену легким летним супам и прекрасно вписываются в ежедневное меню. С мясом или рыбой, а может просто овощной – выбирайте рецепт по вкусу и настроению!

Овощной суп-пюре с форелью

Это блюдо порадует вас не только вкусом, но и своим ярким и аппетитным цветом. С овощами можно экспериментировать, используя те, что есть под рукой.

Ингредиенты:

Форель – 250-300 грамм;

Кабачок – 1/2 шт.;

Картофель – 1-2 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Соль, перец и специи – по вкусу.

Вымойте и очистите овощи. Нарежьте картофель, кабачок и морковь небольшими кубиками, измельчите лук. Влейте воду, чтобы она покрыла овощи, и поставьте все на плиту. После закипания добавьте в кастрюлю соль и специи по вкусу. Варите на среднем огне около 20 минут. Тем временем вымойте и нарежьте небольшими кубиками филе форели. Добавьте рыбу в кастрюлю и варите еще минут 5. Снимите суп с огня, накройте крышкой и дайте настояться еще 5-10 минут. После при помощи погружного блендера измельчите все до однородности и сразу же подавайте к столу.

Сливочный суп с рисом и нутом

Этот вариант придется по душе тем, кто любит яркие вкусовые нотки.

Особую пикантность данному супу придает лимон. Уже хотите попробовать?

Нам понадобится:

Луковица – 1/2 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Стебель сельдерея – 1 шт.;

Чеснок – 1-2 зуб.;

Консервированный (или вареный) нут – 150 грамм;

Рис (идеально – бурый) – 60 грамм;

Сливки – 1 стакан;

Лимон – 1/2 шт.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль, специи и зелень – по вкусу.

В кастрюлю влейте растительное масло и разогрейте. Очистите и измельчите лук, выложите в кастрюлю и обжарьте до прозрачности. Добавьте мелко нарезанный сельдерей и тертую на средней терке морковь. Жарьте на среднем огне еще около 5 минут, помешивая. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок. Промойте рис, выложите в кастрюлю и добавьте нут. Влейте воду и доведите все до кипения. Посолите, добавьте любимые специи для аромата. Варите суп около получаса. Из лимона выжмите сок и влейте в кастрюлю, туда же отправьте сливки. Как только суп снова закипит, снимите с огня, добавьте свежую зелень и подавайте.

Суп с копченой курицей и тыквой

Аромат этого супа буквально сводит с ума. К тому же, это прекрасный вариант несложного и сытного зимнего обеда.

Потребуется:

Картофель – 400 грамм;

Мякоть тыквы – 400 грамм;

Копчена курица – 300 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Первым делом очистите и нарежьте средними кусочками картофель и тыкву. Выложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. После закипания подсолите по вкусу, добавьте специи для аромата и варите на среднем огне около 20 минут до мягкости. Параллельно разогрейте на сковороде растительное масло. Выложите измельченный лук и морковь, обжарьте до легкого золотистого цвета. Добавьте на сковороду нарезанную кубиками курицу, жарьте еще около 3-4 минут. Снимите с огня картофель с тыквой и измельчите с помощью погружного блендера до однородности. Поставьте кастрюлю на огонь, выложите жареные овощи с курицей и доведите до кипения. Как только суп закипел, снимите с огня и подавайте к столу.

Томатный суп с овощами и фаршем

Это наваристый суп с большим количеством овощей и мясом. Использовать можно как свиной или говяжий фарш, так и куриный. Особенно рецепт должен понравится любителям борща.

Ингредиенты:

Мясо – 350 грамм;

Капуста – 300 грамм;

Картофель – 4 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Помидоры (свежие или консервированные) – 3-4 шт.;

Паста томатная – 20 грамм;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Чеснок – 1-3 зуб.;

Соль, специи и зелень – по вкусу.

Мясо вымойте, обсушите и пропустите через мясорубку. Овощи очистите. На сковороду влейте немного масла, выложите измельченный лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте тертую морковь, мелко нарезанный сладкий перец и через 3-4 минуты – фарш. Посолите, приправьте любимыми специями. Когда фарш посветлеет, добавьте перетертые помидоры и томатную пасту. Тушите минут 5 на среднем огне. На отдельную сковороду с небольшим количеством масла выложите мелко нашинкованную капусту и обжарьте немного. Картофель нарежьте средними кубиками и отправьте в кастрюлю. Влейте воду и поставьте на огонь. После закипания подсолите и проварите 5-7 минут. Добавьте фарш с овощами и капусту, варите еще примерно 15 минут (до мягкости картофель). Перед подачей дополните суп свежей зеленью.

Суп с беконом, фасолью и гречкой

Если вы ищете что-то сытное, но при этом не слишком сложное, тогда берите на вооружение этот рецепт.

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Копченый бекон – 100 грамм;

Консервированная фасоль – 1 банка;

Гречневая крупа – 60 грамм;

Соль, специи, чеснок и зелень – по вкусу.

Картофель очистите и нарежьте средним кубиком. Выложите в кастрюлю. Туда же отправьте фасоль и промытую крупу. Влейте воду и поставьте кастрюлю на огонь. После закипания подсолите, дополните любимыми специями. Варите на среднем огне около 20 минут. Тем временем измельчите лук, нарежьте кубиками бекон, натрите на средней терке морковь. Выложите овощи с беконом на сковороду и обжарьте до румяности. Переложите все в кастрюлю и варите суп еще 7-10 минут. Перед подачей по желанию дополните зеленью.

Суп с чечевицей и квашеной капустой

Этот рецепт понравится тем, кто любит «облеченные» первые блюда без мяса или рыбы.

Нам понадобится:

Чечевица – 100 грамм;

Картофель – 2 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Квашеная капуста – 100 грамм;

Томатная паста – 20 грамм;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль, специи и зелень – по вкусу.

Очистите и измельчите луковицу, натрите на средней терке морковь, картофель нарежьте средними кубиками. В кастрюлю выложите промытую чечевицу, добавьте картофель и влейте воду. Поставьте на огонь. После закипания подсолите и варите на среднем огне 15-20 минут. На сковороду влейте масло, выложите лук с морковью и обжарьте до румяности. Добавьте квашеную капусту и тушите минут 5, после дополните томатной пастой и томите еще пару минут. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте специи по вкусу и проварите суп еще 5-7 минут на медленном огне. Перед подачей можно дополнить суп измельченной свежей зеленью.

Перловый суп-пюре

Даже если вы не большой фанат перловой крупы, обязательно стоит попробовать такой супчик. Он удивительно ароматный и насыщенный, а копченое мясо придает ему потрясающую изюминку.

Ингредиенты:

Крупа перловая – 100 грамм;

Копченая свинина – 250 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль, специи и зелень – по вкусу.

Крупу промойте несколько раз под проточной водой и выложите в кастрюлю. Добавьте измельченную морковь, половинку лука и около 100 грамм мяса. Влейте воду, доведите до кипения. Подсолите, дополните специями для аромата. Варите на медленном огне около 1.5 часов. Когда суп почти готов, измельчите оставшийся лук и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжарьте до прозрачности, добавьте нарезанную свинину и подрумяньте. Суп снимите с огня, с помощью погружного блендера измельчите до однородности. В готовый суп добавьте лук с мясом и при желании зелень.

Тыквенный крем-суп

Основой для такого супа может быть как нежирная свинина, так и курица, например. Нежнейший суп-пюре придется по душе и взрослым, и детям.

Понадобится:

Мякоть тыквы – 300 грамм;

Нежирная свинина (говядина, курица) – 300 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Картофель – 2 шт.;

Сливки – 1/2 стакана;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль, специи – по вкусу.

Первым делом вымойте мясо и отправьте его вариться до готовности. В бульон добавьте немного соли и специи для аромата. Лук и морковь измельчите, выложите в отдельную кастрюлю с разогретым маслом и обжарьте. Картофель и тыкву очистите, нарежьте небольшими кубиками и отправьте в кастрюлю. Залейте все мясным бульоном и поставьте на огонь. После закипания подсолите и варите на среднем огне около 25 минут до мягкости овощей. С готового супа слейте бульон, а овощи разомните блендером до состояния однородного пюре. Влейте сливки, при необходимости добавьте еще бульона, чтобы довести суп до нужной консистенции. Подавайте суп с ломтиками отварного мяса.

Гороховый суп

Очень наваристый и сытный супчик с горохом и перловой крупой. При желании кроме мяса на кости можно использовать также копчености, которые придадут супу особый пикантный вкус и аромат.

Ингредиенты:

Свиные ребра – 800 грамм;

Горох – 150 грамм;

Перловая крупа – 50 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Картофель – 3 шт.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Горох и перловую крупу промойте и замочите в холодной воде (лучше всего оставить на ночь). Ребрышки промойте, отправьте в кастрюлю с водой. После закипания добавьте специи для аромата бульона и варите на медленном огне около 1.5 часов. В отдельную кастрюлю выложите горох и перловку, залейте водой и варите параллельно с бульоном. На сковороду налейте масло, разогрейте его и обжарьте измельченный лук и тертую морковь до легкого золотистого цвета. Когда мясо сварилось, процедите бульон и выложите в него нарезанный кубиками картофель. Отправьте на огонь. После закипания подсолите и варите 15 минут. За это время остудите немного мясо и отделите мякоть от кости. Выложите в кастрюлю с картофелем жареные овощи и добавьте крупу с горохом. Дополните любимыми специями и томите суп на среднем огне примерно 15 минут. Перед подачей готовый суп дополните свежей зеленью.

Грибной суп с фасолью

Для этого супа можно использовать как свежие, так и замороженные грибы. Фасоль лучше взять сухую, но подойдет и консервированная.

Нам понадобится:

Фасоль – 200 грамм;

Грибы – 200 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Картофель – 2 шт.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль, специи и зелень – по вкусу.

Заранее замочите вымытую фасоль, лучше всего на ночь. Очистите и измельчите лук и морковь, картофель нарежьте средними кубиками, а грибы – тонкими ломтиками. В кастрюлю выложите фасоль и отправьте на огонь. Варите после до мягкости. Параллельно обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла лук и морковь, добавьте грибы и жарьте еще минут 5. В кастрюлю выложите картофель и варите минут 15. После отправьте в суп жареные овощи и грибы. Посолите и дополните любимыми специями. Проварите суп еще минут 7-10 до полной готовности. В конце при желании добавьте измельченную свежую зелень.

Вот такими потрясающими супами можно баловать себя и семью в холодное время года. Приятного аппетита!