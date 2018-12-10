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Салат Нисуаз

Салат Нисуаз (Niçoise) — салат из Ниццы — различных рецептов этого салата множество. И с тунцом и без тунца, с картофелем и без него.  Что как раз и подтверждает популярность этого салата по всему миру.

Изначально считается, что это салат французской кухни,  а именно кухни Прованса.  А вот прижился по всему миру и встретить его можно практически в любом ресторане.

Салат Нисуаз (Niçoise)

Для салата Нисуаз (Niçoiseпонадобится:

Салат Нисуаз (Niçoise)

  • Салат Айсберг или Романо.
  • Болгарский перец.
  • Зеленая стручковая фасоль.
  • Помидоры
  • Оливки
  • Базилик. Свежий.
  • Яйца
  • Лук. Белый салатный.
  • Анчоусы
  • Тунец. Консервированный в собственном соку или в масле. Лучше всего, если в банке он будет одним куском. На фото уже тунец размят вилкой.
  • Оливковое масло
  • Уксус  5% (лучше всего виноградный) или лимонный сок
  • Соль.
  • Черный или белый свежемолотый перец.

Готовим салат Нисуаз (Niçoise)

Первым делом ставим вариться яйца вкрутую и кипятим небольшую кастрюлю воды.

Салат Нисуаз (Niçoise)

В кипящую подсоленную воду выкладываем стручковую фасоль, нарезанную на кусочки сантиметра по 4-5.

Салат Нисуаз (Niçoise)

Доводим воду до кипения, бланшируем  фасоль минуты 2, после чего откидываем ее на дуршлаг и обдаем ледяной водой, чтобы остановить процесс готовки.

Салат Нисуаз (Niçoise)

Далее приготовим заправку для салата.

Очень мелко нарезаем чеснок и листья зеленого базилика.

Салат Нисуаз (Niçoise)

В оливковое масло добавляем уксус,  нарезанные чеснок и базилик, немного соли, и черный перец.

Салат Нисуаз (Niçoise)

Вилкой все тщательно смешиваем.

Остается только нарезать все остальные ингредиенты.

Лук нарезается очень тонкими полукольцами.

Салат Нисуаз (Niçoise)

В салатнике смешиваем нарезанный лук, оливки, нарезанный тонкой соломкой болгарский перец,  зеленую фасоль, а также листья салата, которые лучше всего нарвать на куски руками.

Кстати, если у вас салат не сразу с грядки — положите его минут на 30 в холодную воду. Листья напитаются влагой и станут более хрустящими.

Салат Нисуаз (Niçoise)

Поливаем  частью салатной заправки и перемешиваем.

Далее выкладываются , нарезанные на небольшие куски анчоусы,  крупно нарезанные помидоры, размятый вилкой тунец

Салат Нисуаз (Niçoise)

Добавляем соль и перец по вкусу, снова поливаем заправкой, перемешиваем.

Сваренные вкрутую яйца чистим, нарезаем крупными кусками и украшаем ими салат.

Все готово. Подаем на стол.

Салат Нисуаз (Niçoise)

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