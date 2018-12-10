Салат Нисуаз (Niçoise) — салат из Ниццы — различных рецептов этого салата множество. И с тунцом и без тунца, с картофелем и без него. Что как раз и подтверждает популярность этого салата по всему миру.
Изначально считается, что это салат французской кухни, а именно кухни Прованса. А вот прижился по всему миру и встретить его можно практически в любом ресторане.
Для салата Нисуаз (Niçoise) понадобится:
- Салат Айсберг или Романо.
- Болгарский перец.
- Зеленая стручковая фасоль.
- Помидоры
- Оливки
- Базилик. Свежий.
- Яйца
- Лук. Белый салатный.
- Анчоусы
- Тунец. Консервированный в собственном соку или в масле. Лучше всего, если в банке он будет одним куском. На фото уже тунец размят вилкой.
- Оливковое масло
- Уксус 5% (лучше всего виноградный) или лимонный сок
- Соль.
- Черный или белый свежемолотый перец.
Готовим салат Нисуаз (Niçoise)
Первым делом ставим вариться яйца вкрутую и кипятим небольшую кастрюлю воды.
В кипящую подсоленную воду выкладываем стручковую фасоль, нарезанную на кусочки сантиметра по 4-5.
Доводим воду до кипения, бланшируем фасоль минуты 2, после чего откидываем ее на дуршлаг и обдаем ледяной водой, чтобы остановить процесс готовки.
Далее приготовим заправку для салата.
Очень мелко нарезаем чеснок и листья зеленого базилика.
В оливковое масло добавляем уксус, нарезанные чеснок и базилик, немного соли, и черный перец.
Вилкой все тщательно смешиваем.
Остается только нарезать все остальные ингредиенты.
Лук нарезается очень тонкими полукольцами.
В салатнике смешиваем нарезанный лук, оливки, нарезанный тонкой соломкой болгарский перец, зеленую фасоль, а также листья салата, которые лучше всего нарвать на куски руками.
Кстати, если у вас салат не сразу с грядки — положите его минут на 30 в холодную воду. Листья напитаются влагой и станут более хрустящими.
Поливаем частью салатной заправки и перемешиваем.
Далее выкладываются , нарезанные на небольшие куски анчоусы, крупно нарезанные помидоры, размятый вилкой тунец
Добавляем соль и перец по вкусу, снова поливаем заправкой, перемешиваем.
Сваренные вкрутую яйца чистим, нарезаем крупными кусками и украшаем ими салат.
Все готово. Подаем на стол.
Свежие комментарии