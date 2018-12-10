Салат Нисуаз (Niçoise) — салат из Ниццы — различных рецептов этого салата множество. И с тунцом и без тунца, с картофелем и без него. Что как раз и подтверждает популярность этого салата по всему миру.

Изначально считается, что это салат французской кухни, а именно кухни Прованса. А вот прижился по всему миру и встретить его можно практически в любом ресторане.

Для салата Нисуаз (Niçoise) понадобится:

Салат Айсберг или Романо.

Болгарский перец.

Зеленая стручковая фасоль.

Помидоры

Оливки

Базилик. Свежий.

Яйца

Лук. Белый салатный.

Анчоусы

Тунец. Консервированный в собственном соку или в масле. Лучше всего, если в банке он будет одним куском. На фото уже тунец размят вилкой.

Оливковое масло

Уксус 5% (лучше всего виноградный) или лимонный сок

Соль.

Черный или белый свежемолотый перец.

Готовим салат Нисуаз (Niçoise)

Первым делом ставим вариться яйца вкрутую и кипятим небольшую кастрюлю воды.

В кипящую подсоленную воду выкладываем стручковую фасоль, нарезанную на кусочки сантиметра по 4-5.

Доводим воду до кипения, бланшируем фасоль минуты 2, после чего откидываем ее на дуршлаг и обдаем ледяной водой, чтобы остановить процесс готовки.

Далее приготовим заправку для салата.

Очень мелко нарезаем чеснок и листья зеленого базилика.

В оливковое масло добавляем уксус, нарезанные чеснок и базилик, немного соли, и черный перец.

Вилкой все тщательно смешиваем.

Остается только нарезать все остальные ингредиенты.

Лук нарезается очень тонкими полукольцами.

В салатнике смешиваем нарезанный лук, оливки, нарезанный тонкой соломкой болгарский перец, зеленую фасоль, а также листья салата, которые лучше всего нарвать на куски руками.

Кстати, если у вас салат не сразу с грядки — положите его минут на 30 в холодную воду. Листья напитаются влагой и станут более хрустящими.

Поливаем частью салатной заправки и перемешиваем.

Далее выкладываются , нарезанные на небольшие куски анчоусы, крупно нарезанные помидоры, размятый вилкой тунец

Добавляем соль и перец по вкусу, снова поливаем заправкой, перемешиваем.

Сваренные вкрутую яйца чистим, нарезаем крупными кусками и украшаем ими салат.

Все готово. Подаем на стол.