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Гзик: творожная намазка с зеленым луком по-польски

Гзик: творожная намазка с зеленым луком по-польски

Я выросла в Прибалтике, и мои первые путешествия были галопом по Европам транзитом через Польшу. Выезжали из Риги мы рано утром. Ко времени раннего ужина в том или ином отеле нас уже ждал накрытый стол. После целого дня в дороге все с упоением заглатывали картофельные клецки, свиные отбивные или журек. А мне вкуснее всего на свете казались запеченный картофель и творожная намазка.

Гзик — это простая творожная намазка родом из Великопольского воеводства в Польше. Традиционно ее подают к отварному или запеченному картофелю. В Польше это блюдо называется пыры с гзиком. На познаньском диалекте пыры — это картофель, который готовят целиком в мундире. Всё очень просто и привычно, но невыносимо вкусно. Советую попробовать и вам!

Ингредиенты

Картофель9 шт.

Творог600 г

Сметана200 г

Зеленый лук1 пуч.

Соль2 ч. л.

Черный перец (молотый)0,25 ч. л.

Сахар1 щеп.

Приготовление

  1. Тщательно промойте картофель. Чистить его не нужно.
  2. Переложите чистый картофель в большую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она полностью его покрыла. Добавьте чайную ложку соли. Варите картофель под крышкой до готовности.картофель в мундире
  3. Вареный картофель в мундире выложите на доску, чтобы он высох и остыл.
  4. Приступите к приготовлению гзика.
    Соедините творог, сметану, нарезанный зеленый лук в миске. Добавьте щепотку сахара, одну чайную ложку соли и 1/4 чайной ложки молотого перца. Вымесите вилкой до получения однородной массы.творожная намазка
  5. Вареный картофель разрежьте пополам и на каждую половинку выложите творожную массу. По желанию, гзик можно украсить зеленью и посыпать свежемолотым перцем. Блюдо подавайте холодным.польский гзик

Этот рецепт очень универсальный. Вкус гзика можно обогатить, добавив измельченный зубчик чеснока или мелко нарезанный редис. Также можно дополнить блюдо сваренными вкрутую и размятыми вилкой яйцами. Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт без добавок или даже молоко. Дайте волю фантазии и вдохновению. Приятного аппетита!

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