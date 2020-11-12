Витамин С каждый день! Готовим полезные блюда и укрепляем иммунитет

Чтобы не принимать ежедневно аптечные витамины, разнообразьте свое меню блюдами с фруктами, которые богаты витамином C. Полезнее всего употреблять их в свежем виде, так что салаты, закуски и напитки – прекрасная идея.

Салат «Сицилийский»

Это быстрый и полезный вариант перекуса, который можно приготовить за считанные минуты.

Ингредиенты:

Апельсин – 1 шт.;

Красная луковица – 1 шт.;

Соль, специи, зелень и оливковое масло – по вкусу.

Для начала очистите апельсин от кожицы, разделите на дольки и каждую очистите от пленки. Чистую мякоть выложите в глубокую миску. Туда же добавьте нарезанный тонкими полукольцами лук и измельченную свежую зелень по вкусу. Заправьте салат оливковым маслом, при желании посолите и дополните любимыми специями. Аккуратно перемешайте и подавайте.

Салат с крабовыми палочками

Чтобы сделать полезнее любимый крабовый салат, попробуйте дополнить его свежим апельсином или мандарином. Получается удивительно свежий вкус и невероятный аромат.

Понадобится:

Крабовые палочки – 200 грамм;

Яйцо – 2 шт.;

Консервированная кукуруза – 100 грамм;

Апельсин – 1 шт.;

Майонез и зелень – по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, а после очистите. Нарежьте небольшими кубиками крабовые палочки, яйца и очищенную мякоть апельсина.

Салат с тунцом и грейпфрутом

Добавьте кукурузу, заправьте майонезом. По желанию можно добавить измельченную свежую зелень. Перемешайте, и салат готов к подаче.

На скорую руку можно приготовить аппетитный салатик с рыбой и грейпфрутом. Сочетание вкусов действительно весьма удачное.

Нам потребуется:

Грейпфрут – 1 шт.;

Консервированный тунец – 1 банка;

Яйцо – 2 шт.;

Листья салата – 1 пучок;

Майонез и зелень – по вкусу.

Яйца первым делом отварите и остудите. Салат вымойте, обсушите и выложите на тарелку для подачи. Очистите грейпфрут, разделите на дольки и тщательно удалите все белые пленки. Мякоть распределите на тарелке. Туда же выложите тунец и нарезанные четвертинками яйца. Заправьте салат по вкусу майонезом, по вкусу можно добавить соль, специи и свежую зелень. Сразу же подавайте готовый салат к столу.

Капустный салат с киви

В киви витамина С даже больше, чем в цитрусовых. Им можно дополнить не только десерты, но и салаты. Самый простой вариант как раз перед вами.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 1/4 шт.;

Киви – 1 шт.;

Оливковое масло – 1 ст. л.;

Сок лимона – 1 ч. л.;

Соль, специи и зелень – по вкусу.

Нашинкуйте капусту и выложите в глубокую миску. Очистите киви и нарежьте тонкими ломтиками (можно средними кубиками или брусочками). Заправьте салат оливковым маслом, сбрызните соком лимона. Добавьте соль, специи и измельченную зелень. Аккуратно перемешайте и подавайте.

Салат с курицей и грейпфрутом

Если вам по душе легкие салаты с зеленью и без майонеза, берите на вооружение этот рецепт. Такой салат можно приготовить не только на каждый день, но и на праздничный стол.

Нам понадобится:

Куриное филе – 1 шт.;

Грейпфрут – 1/2 шт.;

Сыр – 50 грамм;

Руккола – 1 пучок;

Оливковое масло, соль и перец – по вкусу.

Куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде. Тем временем займитесь грейпфрутом – очистите его, удалите все пленки. Рукколу вымойте, обсушите и выложите на тарелку для подачи. Распределите дольки грейпфрута, нарезанную ломтиками курицу. Сыр натрите на средней терке и присыпьте им салат. Добавьте соль, перец и оливковое масло. Все, можно подавать салат к столу.

Салат с творогом и киви

Этот салат можно подать и как закуску, и на завтрак.

Ингредиенты:

Творог – 100 грамм;

Листья салата – 1 пучок;

Киви – 1 шт.;

Натуральный йогурт – 1-2 ст. л.;

Семечки – 1 ч. л.

Листья салата вымойте, тщательно обсушите и выложите на тарелку для подачи. Сверху выложите творог и нарезанный ломтиками киви. Полейте йогуртом или сметаной, дополните семечками подсолнуха или кунжутом, например. Полезный и вкусный салат готов.

Салат с чесноком и апельсином

Этот вариант быстрого салата – для поклонников пикантных вкусовых сочетаний. Очень яркий, зимний перекус.

Ингредиенты:

Апельсин – 1 шт.;

Яйцо – 1-2 шт.;

Сыр – 50 грамм;

Чеснок – 1-3 зубчика (по вкусу);

Соль, перец и майонез – по вкусу.

Яйца отварите и остудите. Небольшими кубиками нарежьте очищенную мякоть апельсина, яйца и сыр. Пропустите через пресс или натрите на мелкой терке чеснок. Соедините все в глубокой миске, добавьте по вкусу соль и при желании специи, заправьте майонезом и подавайте.

Грейпфрутовый лимонад

Насыщенный полезный напиток – прекрасный источник витаминов.

Нам понадобится:

Грейпфрут – 2 шт.;

Лимон – 1 шт.;

Сахар или сироп – по вкусу;

Вода минеральная – 3 стакана.

Выжмите сок из цитрусовых. Добавьте сахар или сироп по вкусу, перемешайте. Влейте минеральную (газированную или нет) воду и подавайте.

Сливочный соус с лаймом и мятой

Этот ароматный соус прекрасно подойдет для заправки салатов, а также дополнит рыбу или овощи, например.

Ингредиенты:

Сливки – 300 мл;

Крахмал – 1 ст. л.;

Соль – 1 щепотка;

Мята – 2-3 листочка;

Лайм – 1 шт.

Сливки соедините с крахмалом, перемешайте до однородности и поставьте на огонь. Добавьте щепотку соли, мяту и проварите соус на медленном огне до загустения. В конце добавьте цедру лайма. Снимите с огня, с помощью погружного блендера взбейте до однородности. Влейте сок лайма, перемешайте.

Смузи с киви и бананом

Этот напиток придется по вкусу и взрослым, и малышам.

Нам понадобится:

Банан – 1 шт.;

Киви – 2 шт.;

Шпинат – 1/2 пучка;

Йогурт – 1 стакан;

Сахар или сироп – по вкусу.

Фрукты очистите, нарежьте и выложите в чашу блендера. Вымойте и обсушите шпинат, добавьте в чашу. Туда же отправьте сахар (сироп) и йогурт. Взбейте все до однородности и сразу же подавайте к столу.

Добавлять фрукты можно также в маринад, при запекании мяса или рыбы, в десерты. Приятного аппетита!