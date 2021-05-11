Когда поехали семьей в Египет, очень переживали, как нас будут кормить. И это не шутка! Начитались разных отзывов, один другого интереснее. Кто-то говорил, что кухня и сервис там просто божественные. Кто-то наоборот. Но все в один голос повторяли: «Рыба по-арабски — это нечто, попробуйте обязательно».

Морепродуктами наш фуршетный стол богат не был, поэтому рыбу пришлось еще поискать. К тому же с первого взгляда было непонятно, что это такое пестрое на тарелке. В общем, всё недоверие и опасения развеялись после первого кусочка! Мясо у нее сочное, нежное и очень ароматное. Нашла этот рецепт на одном из форумов, где отдохнувшие земляки делились своими впечатлениями.

Ингредиенты

Лосось1 шт.

Петрушка20 г

Чеснок4 зуб.

Сельдерей1 шт.

Болгарский перец1 шт.

Морковь2 шт.

Картофель2 шт.

Оливкипо вкусу

Оливковое масло20 мл

Лимонный сок3 ст. л.

Томатная паста2 ст. л.

Вода100 мл

Паприка2 ч. л.

Тминпо вкусу

Сольпо вкусу

Черный перец (молотый)по вкусу

Приготовление

Мелко нарежьте зелень и смешайте с натертым чесноком, паприкой, тмином, солью, соком лимона и маслом. Маринад готов! Нафаршируйте им рыбу и обмажьте им же со всех сторон. Оставьте на 20 минут. За это время почистите картофель, перец и морковь. Нарежьте овощи и сельдерей, выложите на противень вместе с нарезанными оливками. Томатную пасту смешайте с водой и полейте овощную подушку этой смесью. Теперь положите рыбу на подушку, накройте ее фольгой или бумагой для выпекания. Готовьте в духовке 40 минут при 180 градусах.

Даже не знаю, что вкуснее: сама рыба или овощная подушка, на которой она готовится! Все ингредиенты пропитываются соком с маринадом. В Египте ее любят сделать поострее и добавить острого перца, но я ограничиваюсь чесноком. Попробуйте оба варианта и расскажите в комментариях, какой вам понравился больше.