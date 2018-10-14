Ну вот и наступили солнечные, но все же осенние и прохладные выходные. Что же делать в осенние выходные? Да, гулять по осеннему парку и шуршать опавшими листьями. Да, посещать рынки и покупать то, что дарит нам урожай.Но, еще и готовить вкусные и согревающие блюда из осеннего меню и осенних продуктов.

Сборная солянка с тыквой. Осеннее меню.

Я, моя вторая половинка и мои друзья очень любят сборную мясную солянку. Да, солянка очень разнообразна и её можно готовить практически со всего. С любого вида мяса. В солянку можно добавлять различные ингредиенты и этим самым получать различную солянку.

Сегодня я хочу предложить вам, мои друзья, подписчики и читатели вариант осенней солянки. Почему я так её называю? да просто один из главных ингредиентов этого блюда самый осенний овощ - тыква!

Тыква, тот овощ, который делает любое блюдо осеним.

ИНГРЕДИЕНТЫ

мякоть говядины - 400 грамм;

аджика(купленная или приготовленная вами) - 7 столовых ложек;

варено-копченая колбаса - 200 грамм;

варено-копченая грудинка - 150 грамм;

качественные куриные сосиски - 2 шт.;

маринованные огурцы - 4 шт.;

мякоть свежей тыквы - 200 грамм;

лук репчатый - 1 большая луковица;

томатная паста - 4 столовые ложки;

маслины без косточек - 150 грамм;

помидоры свежие - 2 шт.;

растительное масло для жарки - 4 ст.

л.;

соевый соус не очень соленые - 3 ст.л.;

вода очищенная - 2 литра.

Готовим

1. Сначала маринуем говядину в аджике как минимум 3-4 часа, но будет лучше если вы замаринуете мясо в течении ночи.Маринуем в закрытой чашке в холодильнике.

2. Итак, начинаем готовить солянку. Достаем наше промаринованное мясо из холодильника и нарезаем его на тонкие кусочки, как вы режете мясо на бефстроганов.

3. Лук режем толстыми полукольцами. В большую кастрюлю с толстым дном вливаем подсолнечное масло, разогреваем его до появления дымка и обжариваем на нем лук.

4. Очищенную мякоть тыквы нарезаем так же мелкими длинными кусочками, как мясо. Добавляем кусочки тыквы в кастрюлю к жареному луку. Обжариваем все до прозрачности лука, затем добавляем томатную пасту, перемешиваем, обжариваем еще минут 5-7.

5. Грудинку, Варено-копченую колбасу, сосиски, маринованные огурчики нарезаем брусочками.

6. Колбасу, сосиски, грудинку и огурчики нарезанные добавляем в кастрюлю с луком и тыквой и обжариваем все на сильном огне 3-4 минуты, затем огонь нужно убавить и тушить все минут 7, перемешивая все аккуратно периодически.

7. Тем временем на другой сковороде нужно быстро, 3-5 минут, обжарить на раскаленном масле наше замаринованное мясо. Жарим постоянно перемешивая. Затем сковороду снимаем с огня, отставляем сковороду в сторону.

8. В основную кастрюлю добавляем обжаренное мясо со второй сковороды.

9. Свежий помидор нарезаем тонкими брусочками и также добавляем в нашу кастрюлю. Туда же добавляем 2 столовые ложки соевого соуса и обжариваем все еще 2–3 минуты.

10. В кастрюлю добавляем 2 литра крутого кипятка и даем покипеть нашей солянке пару минут, добавляем перец, соль и специи по вашему вкусу. В самом конце добавляем в нашу осеннюю солянку небольшую горсть каперсов.

12. Убираем кастрюлю с солянкой с огня и даем супу настояться 20-30 минут, чтобы все вкусы подружились между собой. Сытная и ароматная осенняя солянка готова!

Поверьте, что такая солянка будет уместна на вашем столе и в ненастный осенний день и в солнечные осенние выходные.

Приятного аппетита!