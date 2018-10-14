Сборная солянка с тыквой. Осеннее меню.

Ну вот и наступили солнечные, но все же осенние и прохладные выходные. Что же делать в осенние выходные? Да, гулять по осеннему парку и шуршать опавшими листьями. Да, посещать рынки и покупать то, что дарит нам урожай.Но, еще и готовить вкусные и согревающие блюда из осеннего меню и осенних продуктов.
Я, моя вторая половинка и мои друзья очень любят сборную мясную солянку. Да, солянка очень разнообразна и её можно готовить практически со всего. С любого вида мяса. В солянку можно добавлять различные ингредиенты и этим самым получать различную солянку.
Сегодня я хочу предложить вам, мои друзья, подписчики и читатели вариант осенней солянки. Почему я так её называю? да просто один из главных ингредиентов этого блюда самый осенний овощ - тыква!
ИНГРЕДИЕНТЫ
мякоть говядины - 400 грамм;
аджика(купленная или приготовленная вами) - 7 столовых ложек;
варено-копченая колбаса - 200 грамм;
варено-копченая грудинка - 150 грамм;
качественные куриные сосиски - 2 шт.;
маринованные огурцы - 4 шт.;
мякоть свежей тыквы - 200 грамм;
лук репчатый - 1 большая луковица;
томатная паста - 4 столовые ложки;
маслины без косточек - 150 грамм;
помидоры свежие - 2 шт.;
растительное масло для жарки - 4 ст.л.;
соевый соус не очень соленые - 3 ст.л.;
вода очищенная - 2 литра.
Готовим
1. Сначала маринуем говядину в аджике как минимум 3-4 часа, но будет лучше если вы замаринуете мясо в течении ночи.Маринуем в закрытой чашке в холодильнике.
2. Итак, начинаем готовить солянку. Достаем наше промаринованное мясо из холодильника и нарезаем его на тонкие кусочки, как вы режете мясо на бефстроганов.
3. Лук режем толстыми полукольцами. В большую кастрюлю с толстым дном вливаем подсолнечное масло, разогреваем его до появления дымка и обжариваем на нем лук.
4. Очищенную мякоть тыквы нарезаем так же мелкими длинными кусочками, как мясо. Добавляем кусочки тыквы в кастрюлю к жареному луку. Обжариваем все до прозрачности лука, затем добавляем томатную пасту, перемешиваем, обжариваем еще минут 5-7.
5. Грудинку, Варено-копченую колбасу, сосиски, маринованные огурчики нарезаем брусочками.
6. Колбасу, сосиски, грудинку и огурчики нарезанные добавляем в кастрюлю с луком и тыквой и обжариваем все на сильном огне 3-4 минуты, затем огонь нужно убавить и тушить все минут 7, перемешивая все аккуратно периодически.
7. Тем временем на другой сковороде нужно быстро, 3-5 минут, обжарить на раскаленном масле наше замаринованное мясо. Жарим постоянно перемешивая. Затем сковороду снимаем с огня, отставляем сковороду в сторону.
8. В основную кастрюлю добавляем обжаренное мясо со второй сковороды.
9. Свежий помидор нарезаем тонкими брусочками и также добавляем в нашу кастрюлю. Туда же добавляем 2 столовые ложки соевого соуса и обжариваем все еще 2–3 минуты.
10. В кастрюлю добавляем 2 литра крутого кипятка и даем покипеть нашей солянке пару минут, добавляем перец, соль и специи по вашему вкусу. В самом конце добавляем в нашу осеннюю солянку небольшую горсть каперсов.
12. Убираем кастрюлю с солянкой с огня и даем супу настояться 20-30 минут, чтобы все вкусы подружились между собой. Сытная и ароматная осенняя солянка готова!
Поверьте, что такая солянка будет уместна на вашем столе и в ненастный осенний день и в солнечные осенние выходные.
Приятного аппетита!
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