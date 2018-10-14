Искушение по-грузински: как приготовить оджахури

Все любят картофель: запеченный, жареный, пюре... А пирожки с картошкой и грибами? А драники? Против этих блюд порой не устоять, хотя диетологи и настаивают, что это овощ нужно употреблять редко, и то — отваренный в мундире или запеченный в кожуре без масла.



Но мы бы не были людьми со слабостями, если бы не позволяли себе хоть иногда побаловаться чем-то не очень полезным или сочетать несочетаемое.

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Фуд-блогер Марина Баранова предлагает приготовить оджахури — традиционное грузинское блюдо из жареного картофеля и мяса (баранины, свинины или курицы), которое подается на специальной сковородке кеци. В Грузии такое блюдо готовится сразу для всей семьи, большим объемом.



Ингредиенты:

Свинина - 900 гр

Картофель - 1,2 кг

Лук репчатый - 150 гр

Лук красный сладкий - 80 гр

Чеснок - 3 зубчика

Базилик - 20 гр

Кинза - пара веточек

Хмели-сунели - 1 ст.л.

Кориандр молотый - 1 ч.л.

Перец черный молотый 1/2 ч.л.

Соль - 1 ст.л.Масло растительное для жарки - 0,5 л

instagram.com/marina._.baranova/

Процесс приготовления:

1. Картофель порезать дольками и обжарить в растительном масле (во фритюре) порциями, сложить на блюдо, застеленное салфетками, чтобы впиталось лишнее масло.

2. На другой сковороде обжарить порезанную на кусочки свинину на сильном огне с небольшим количеством масла. Когда мясо поджарится, добавить к нему порезанный полукольцами репчатый лук, обжарить.

3. Убавить огонь и переложить к мясу жаренную картошку. Посолить, добавить специи, мелко порезанные чеснок и зелень базилика. Жарить 5 минут.

4. При подаче посыпать перьями сладкого красного лука и кинзой.