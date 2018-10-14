Искушение по-грузински: как приготовить оджахури

Кто из нас, если быть честными, откажется от тарелочки жареного мяса с картошкой? Вряд ли найдется такой человек, разве что это будет тот, кто соблюдает строгий пост, ну или девушка, сидящая на воде, чтобы к свадьбе влезть в праздничное платье. Такое блюдо регулярно появляется на нашем столе, однако если вы хотите внести в него изюминку — приготовьте его с грузинской ноткой.
Все любят картофель: запеченный, жареный, пюре... А пирожки с картошкой и грибами? А драники? Против этих блюд порой не устоять, хотя диетологи и настаивают, что это овощ нужно употреблять редко, и то — отваренный в мундире или запеченный в кожуре без масла.
Но мы бы не были людьми со слабостями, если бы не позволяли себе хоть иногда побаловаться чем-то не очень полезным или сочетать несочетаемое.
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Фуд-блогер Марина Баранова предлагает приготовить оджахури — традиционное грузинское блюдо из жареного картофеля и мяса (баранины, свинины или курицы), которое подается на специальной сковородке кеци. В Грузии такое блюдо готовится сразу для всей семьи, большим объемом.
Ингредиенты:
Свинина - 900 гр
Картофель - 1,2 кг
Лук репчатый - 150 гр
Лук красный сладкий - 80 гр
Чеснок - 3 зубчика
Базилик - 20 гр
Кинза - пара веточек
Хмели-сунели - 1 ст.л.
Кориандр молотый - 1 ч.л.
Перец черный молотый 1/2 ч.л.
Соль - 1 ст.л.
Масло растительное для жарки - 0,5 л
instagram.com/marina._.baranova/
Процесс приготовления:
1. Картофель порезать дольками и обжарить в растительном масле (во фритюре) порциями, сложить на блюдо, застеленное салфетками, чтобы впиталось лишнее масло.
2. На другой сковороде обжарить порезанную на кусочки свинину на сильном огне с небольшим количеством масла. Когда мясо поджарится, добавить к нему порезанный полукольцами репчатый лук, обжарить.
3. Убавить огонь и переложить к мясу жаренную картошку. Посолить, добавить специи, мелко порезанные чеснок и зелень базилика. Жарить 5 минут.
4. При подаче посыпать перьями сладкого красного лука и кинзой.
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