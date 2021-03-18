Отличная закуска из рыбы за 10 минут // Тартар из тунца с авокадо

Сегодня я к вам с очень вкусной закуской из тунца. Будем готовить тартар. По настоящему ресторанное блюдо, а как просто готовится!

Тунец размороженный 60 гр

Cоевый соус 3 чл

Лук репчатый сладкий 15 гр

Маленький авокадо

Лимонный сок несколько капель

Оливковое масло

Соль

Васаби

Кунжут для украшения

1. На маленькие кубики нарезаем тунца. Лук рубим очень мелко. К тунцу с луком добавляем соевый соус, васаби и все хорошо перемешиваем.

2. К авокадо добавляем несколько капель лимонного сока, соль и раздавливаем его почти в пюре. Но что бы остались небольшие кусочки.

3. Выкладываем в кольцо сначала авокадо, затем тунца. Сверху посыпаем кунжутом и поливаем оливковым маслом.