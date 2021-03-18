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Отличная закуска из рыбы за 10 минут // Тартар из тунца с авокадо

Сегодня я к вам с очень вкусной закуской из тунца. Будем готовить тартар. По настоящему ресторанное блюдо, а как просто готовится!

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Тунец размороженный 60 гр
Cоевый соус 3 чл
Лук репчатый сладкий 15 гр
Маленький авокадо
Лимонный сок несколько капель
Оливковое масло
Соль
Васаби
Кунжут для украшения

Отличная закуска из рыбы за 10 минут // Тартар из тунца с авокадо

1. На маленькие кубики нарезаем тунца. Лук рубим очень мелко. К тунцу с луком добавляем соевый соус, васаби и все хорошо перемешиваем.

Отличная закуска из рыбы за 10 минут // Тартар из тунца с авокадо

2. К авокадо добавляем несколько капель лимонного сока, соль и раздавливаем его почти в пюре. Но что бы остались небольшие кусочки.

Отличная закуска из рыбы за 10 минут // Тартар из тунца с авокадо

3. Выкладываем в кольцо сначала авокадо, затем тунца. Сверху посыпаем кунжутом и поливаем оливковым маслом.

 

 

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