- 500 гр муки
- 250 гр холодного слив.масла
- 150 мл сметаны
Сахарная пудра с ванильным сахаром-для обсыпки кифликов.
Для начинки любое варенье,густой консистенции.
В оригинале берется домашнее густое варенье из слив "венгерка".
Приготовление:
Муку просеять,добавить кусочки масла
приблизительно 15-25 минут.До золотистого цвета!
Хорошенько перетереть в крошку
добавить сметану
Замесить тесто однородной, мягкой массы.
Если у вас тесто получилось твердое и тугое ,спокойно можете домесить еще сметаной до эластичной консистенции.
Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на один час,а лучше и на ночь.
Выбираем тесто из холодильника,(бывают отзывы что девушки пишут,после холодильника тесто стало каменным ,такого быть не должно, но если у вас так получилось,выберите тесто и оставьте при комнатной температуре на 30 минут чуть отогреться)
Поделить на три -четыре части.
Раскатываем на рабочей поверхности припыленной мукой (у меня тесто очень приятное в работе и я мукой не посыпаю )в прямоугольный пласт толщиной приблизительно в 3 мм.
Разрезаем на квадратики 7х7
в серединку кладем варенье
скручиваем в рожок
края защипываем (я еще и по шву на всякий случай защипала) .
и формируем кифлики
Выпекаем при температуре 200 гр.
Готовые рожки обмакиваем в сахарной пудре.
Приятного чаепития!
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