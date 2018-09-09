

Понадобится:

500 гр муки

250 гр холодного слив.масла

150 мл сметаны

Сахарная пудра с ванильным сахаром-для обсыпки кифликов.

Для начинки любое варенье,густой консистенции.

В оригинале берется домашнее густое варенье из слив "венгерка".

Приготовление:

Муку просеять,добавить кусочки масла



Хорошенько перетереть в крошку



добавить сметану



Замесить тесто однородной, мягкой массы.

Если у вас тесто получилось твердое и тугое ,спокойно можете домесить еще сметаной до эластичной консистенции.



Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на один час,а лучше и на ночь.

Выбираем тесто из холодильника,(бывают отзывы что девушки пишут,после холодильника тесто стало каменным ,такого быть не должно, но если у вас так получилось,выберите тесто и оставьте при комнатной температуре на 30 минут чуть отогреться)

Поделить на три -четыре части.

Раскатываем на рабочей поверхности припыленной мукой (у меня тесто очень приятное в работе и я мукой не посыпаю )в прямоугольный пласт толщиной приблизительно в 3 мм.

Разрезаем на квадратики 7х7



в серединку кладем варенье



скручиваем в рожок



края защипываем (я еще и по шву на всякий случай защипала) .



и формируем кифлики



Выпекаем при температуре 200 гр.

приблизительно 15-25 минут.До золотистого цвета!Готовые рожки обмакиваем в сахарной пудре.Приятного чаепития!