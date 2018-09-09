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Кифлики

Кифлики
Понадобится:

  • 500 гр муки
  • 250 гр холодного слив.масла
  • 150 мл сметаны

Сахарная пудра с ванильным сахаром-для обсыпки кифликов. 
Для начинки любое варенье,густой консистенции. 
В оригинале берется домашнее густое варенье из слив "венгерка".

Приготовление:
Муку просеять,добавить кусочки масла

Кифлики
Хорошенько перетереть в крошку
Кифлики
добавить сметану
Кифлики
Замесить тесто однородной, мягкой массы. 
Если у вас тесто получилось твердое и тугое ,спокойно можете домесить еще сметаной до эластичной консистенции. 
Кифлики
Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на один час,а лучше и на ночь. 
Выбираем тесто из холодильника,(бывают отзывы что девушки пишут,после холодильника тесто стало каменным ,такого быть не должно, но если у вас так получилось,выберите тесто и оставьте при комнатной температуре на 30 минут чуть отогреться) 
Поделить на три -четыре части. 
Раскатываем на рабочей поверхности припыленной мукой (у меня тесто очень приятное в работе и я мукой не посыпаю )в прямоугольный пласт толщиной приблизительно в 3 мм. 
Разрезаем на квадратики 7х7
Кифлики
в серединку кладем варенье
Кифлики
скручиваем в рожок 
 Кифлики
края защипываем  (я еще и по шву на всякий случай защипала) . 
Кифлики
и формируем кифлики
Кифлики
Выпекаем при температуре 200 гр.

приблизительно 15-25 минут.До золотистого цвета! 
Кифлики
Готовые рожки обмакиваем в сахарной пудре. 
Кифлики
Приятного чаепития!
Кифлики

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