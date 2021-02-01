Котлеты «На кефире» – сочнее и нежнее обычных (так готовили ещё мои мама и бабушка)

Хочу поделиться семейным рецептом вкусных домашних котлет. Состав для котлет традиционный – мясной фарш, лук, яйцо, хлеб. Секретным ингредиентом здесь выступает кефир, в котором нужно замочить батон. В готовом блюде наличие кефира совсем не чувствуется, но котлеты получаются нежнее и сочнее обычных. Попробуйте, может и вам понравится!

Ингредиенты:

фарш мясной – 500 г

кефир – 100 мл

яйцо – 1 яйцо

батон – 3-4 ломтика

лук – 1 головка

мука – для панировки

растительное масло – для жарки

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления котлет на кефире:

Хлеб разламываем на небольшие куски и заливаем кефиром. Оставляем, чтобы батон размяк, а затем ладонями превращаем в «кашицу».

Фарш перекладываем в миску, вбиваем яйцо, добавляем луковицу, нарезанную мелким кубиком.

Добавляем хлеб с кефиром, солим и перчим по вкусу.

Хорошо вымешиваем котлетную массу.

Мокрыми ладонями формируем котлеты и перед жаркой панируем их в муке или в сухарях.

Кладем на сковороду и обжариваем в небольшом количестве растительного масла на умеренном огне.

Когда котлеты зарумянятся, переворачиваем и доводим до готовности под крышкой.

Готово!

Приятного аппетита!