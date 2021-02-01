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Котлеты «На кефире» – сочнее и нежнее обычных (так готовили ещё мои мама и бабушка)

котлеты на кефире рецепт с фото

Хочу поделиться семейным рецептом вкусных домашних котлет. Состав для котлет традиционный – мясной фарш, лук, яйцо, хлеб. Секретным ингредиентом здесь выступает кефир, в котором нужно замочить батон. В готовом блюде наличие кефира совсем не чувствуется, но котлеты получаются нежнее и сочнее обычных. Попробуйте, может и вам понравится!

Ингредиенты:

  • фарш мясной – 500 г
  • кефир – 100 мл
  • яйцо – 1 яйцо
  • батон – 3-4 ломтика
  • лук – 1 головка
  • мука – для панировки
  • растительное масло – для жарки
  • соль, перец – по вкусу

ингредиенты

Рецепт приготовления котлет на кефире:

Хлеб разламываем на небольшие куски и заливаем кефиром. Оставляем, чтобы батон размяк, а затем ладонями превращаем в «кашицу».

хлеб в кефире

Фарш перекладываем в миску, вбиваем яйцо, добавляем луковицу, нарезанную мелким кубиком.

фарш яйцо

Добавляем хлеб с кефиром, солим и перчим по вкусу.

соль перец

Хорошо вымешиваем котлетную массу.

перемешать

Мокрыми ладонями формируем котлеты и перед жаркой панируем их в муке или в сухарях.

котлеты

Кладем на сковороду и обжариваем в небольшом количестве растительного масла на умеренном огне.

на сковороде

Когда котлеты зарумянятся, переворачиваем и доводим до готовности под крышкой.

обжарить

Готово!

котлеты на кефире рецепт

Приятного аппетита!

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