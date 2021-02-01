Котлеты «На кефире» – сочнее и нежнее обычных (так готовили ещё мои мама и бабушка)

Хочу поделиться семейным рецептом вкусных домашних котлет. Состав для котлет традиционный – мясной фарш, лук, яйцо, хлеб. Секретным ингредиентом здесь выступает кефир, в котором нужно замочить батон. В готовом блюде наличие кефира совсем не чувствуется, но котлеты получаются нежнее и сочнее обычных. Попробуйте, может и вам понравится!
Ингредиенты:
- фарш мясной – 500 г
- кефир – 100 мл
- яйцо – 1 яйцо
- батон – 3-4 ломтика
- лук – 1 головка
- мука – для панировки
- растительное масло – для жарки
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления котлет на кефире:
Хлеб разламываем на небольшие куски и заливаем кефиром. Оставляем, чтобы батон размяк, а затем ладонями превращаем в «кашицу».
Фарш перекладываем в миску, вбиваем яйцо, добавляем луковицу, нарезанную мелким кубиком.
Добавляем хлеб с кефиром, солим и перчим по вкусу.
Хорошо вымешиваем котлетную массу.
Мокрыми ладонями формируем котлеты и перед жаркой панируем их в муке или в сухарях.
Кладем на сковороду и обжариваем в небольшом количестве растительного масла на умеренном огне.
Когда котлеты зарумянятся, переворачиваем и доводим до готовности под крышкой.
Готово!
Приятного аппетита!
Свежие комментарии