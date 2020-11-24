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Яблочный пляцок

Яблочный пляцок

А для всех простой рецепт яблочного пирога (пляцка) – ведь самое время яблоки в ход пускать.

Для песочного теста:
3 яйца,
1 ст.сахара,
180 гр.маргарина,
3,5 стак. муки
2 ч.л. порошка для печенья.

Взбить миксером яйца, сахар, маргарин. Добавить муку и порошок для печенья.

Вымешать и разделить на 3 части.

На противень тесто и пальчиками растолкать по дну толщиной 5 мм.

В духовке при температуре 250 оС выпекать 10-15 мин.- до румянца. Охладить.

Масса:
1,5 кг яблок
300 г сметаны
150 г масла
1 стакан сахара

Яблоки очистить, нарезать и потушить до мягкости.
Масло размягчить до состояния крема.

Яблочный пляцок

Яблочный пляцок

К охлажденной массе яблок добавить сметану, масло размягченное и сахар.

Яблочный пляцок

Все взбить.

Яблочный пляцок

Намазать кремом коржи,

Яблочный пляцок

Яблочный пляцок

сверху промазать тонким слоем, посыпать орехом или просто сахарной пудрой и дать ночь пропитаться коржам при комнатной температуре.

Яблочный пляцок

Поместить в холодильник после размягчения коржей – они станут толще, нарезать и наслаждаться.

Яблочный пляцок

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сладкая выпечкакухни мира
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