Яблочный пляцок

А для всех простой рецепт яблочного пирога (пляцка) – ведь самое время яблоки в ход пускать.
Для песочного теста:
3 яйца,
1 ст.сахара,
180 гр.маргарина,
3,5 стак. муки
2 ч.л. порошка для печенья.
Взбить миксером яйца, сахар, маргарин. Добавить муку и порошок для печенья.
Вымешать и разделить на 3 части.
На противень тесто и пальчиками растолкать по дну толщиной 5 мм.
В духовке при температуре 250 оС выпекать 10-15 мин.- до румянца. Охладить.
Масса:
1,5 кг яблок
300 г сметаны
150 г масла
1 стакан сахара
Яблоки очистить, нарезать и потушить до мягкости.
Масло размягчить до состояния крема.
К охлажденной массе яблок добавить сметану, масло размягченное и сахар.
Все взбить.
Намазать кремом коржи,
сверху промазать тонким слоем, посыпать орехом или просто сахарной пудрой и дать ночь пропитаться коржам при комнатной температуре.
Поместить в холодильник после размягчения коржей – они станут толще, нарезать и наслаждаться.
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