Яблочный пляцок

А для всех простой рецепт яблочного пирога (пляцка) – ведь самое время яблоки в ход пускать.

Для песочного теста:

3 яйца,

1 ст.сахара,

180 гр.маргарина,

3,5 стак. муки

2 ч.л. порошка для печенья.

Взбить миксером яйца, сахар, маргарин. Добавить муку и порошок для печенья.

Вымешать и разделить на 3 части.

На противень тесто и пальчиками растолкать по дну толщиной 5 мм.

В духовке при температуре 250 оС выпекать 10-15 мин.- до румянца. Охладить.

Масса:

1,5 кг яблок

300 г сметаны

150 г масла

1 стакан сахара

Яблоки очистить, нарезать и потушить до мягкости.

Масло размягчить до состояния крема.

К охлажденной массе яблок добавить сметану, масло размягченное и сахар.

Все взбить.

Намазать кремом коржи,

сверху промазать тонким слоем, посыпать орехом или просто сахарной пудрой и дать ночь пропитаться коржам при комнатной температуре.

Поместить в холодильник после размягчения коржей – они станут толще, нарезать и наслаждаться.