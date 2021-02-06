5 блюд из рыбы, которые в очередной раз доказывают, что вкусно бывает и без мяса

Если вы не знаете, что приготовить в ближайшие дни и чем бы таким накормить семью после праздничного застолья, обратите внимание на рыбу. Как вариант – это прекрасная альтернатива мясу, а блюда из рыбы получаются не менее оригинальными и вкусными, особенно, если их сочетать с овощами, специями, травами и различными кореньями.
1. Треска на пару
Треска на пару с овощами.
Рыба на пару – вкусное и полезное блюдо, которое понравится даже тем, кто не особо разделяет к ней любовь. К тому же, филе трески прекрасно сочетается с белым отварным рисом, макаронными изделиями и картофелем, а ещё его можно подавать с овощным гарниром как в холодном, так и тёплом виде. Такое блюдо одинаково хорошо впишется на завтрак, обед и даже ужин.
Ингредиенты:
• Треска (филе) - 800 г;
• Сливочное масло - 0,5 пачки;
• Лимоны - 1 шт;
• Базилик сушёный - 1 ч.л;
• Тимьян - 1 ч.л;
• Розмарин - 1 ч.л;
• Шафрановый порошок - на кончике ножа;
• Картошка - 0,5 кг;
• Брокколи - 0,5 кг;
• Масло оливковое - 2 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Рыба на пару.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• При необходимости удалить косточки;
• Оливковое масло смешать с солью, перцем, травами и лимонным соком (половинка);
• Тщательно перемешать и замариновать рыбное филе, оставив на 10-15 минут в прохладном месте;
• Рыбное филе отправить в пароварку примерно на 7-8 минут;
• Картошку вымыть;
• Очистить и отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Брокколи вымыть, разобрать на соцветия и отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Готовое филе и овощи выложить на блюдо;
• Полить растопленным сливочным маслом;
• Приправить шафраном и украсить ломтиком лимона.
2. Рулетики из судака
Рулетики из судака.
Нежные рулетики из судака с овощной начинкой буквально таят на языке, а душа требует добавки.Подавайте с соусом или без, здесь уже всё зависит от ваших предпочтений и вкусов, но в любом случае – блюдо не оставит равнодушным и понравится даже капризным детям, и привередливым мужьям.
Ингредиенты:
• Судак филе - 2 шт;
• Листья салата - 1 пучок;
• Лист лавровый - 2 шт;
• Розмарин свежий - 2 веточки;
• Укроп и петрушка свежая - 2-4 веточки;
• Картошка - 0,5 кг;
• Морковка - 1 шт;
• Перец красный болгарский - 1 шт;
• Масло оливковое - 3 ст.л;
• Чеснок - 5-6 зубков;
• Соль и перец - по вкусу.
Рыбный рулет.
Способ приготовления:
• Филе хорошенько вымыть;
• При необходимости удалить кости;
• Тщательно просушить бумажными полотенцами;
• Розмарин сполоснуть;
• Просушить и выложить по веточке на рыбное филе;
• Сформировать рулетики, закрепив зубочистками;
• Отправить в подсоленную кипящую воду с лавровым листом;
• Готовить около 10-12 минут;
• Картошку и морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать средним кубиком;
• Чеснок пропустить через пресс и обжарить на масле 1-2 минуты;
• Затем добавить подготовленные овощи;
• Обжарить 3-4 минуты;
• После залить водой так, чтобы они были покрыты на один сантиметр;
• Тушить на среднем огне 10 минут под крышкой;
• Перец нарезать кубиками и отправить к овощам;
• Перемешать;
• Посолить и поперчить;
• Готовить ещё 10-12 минут на медленном окне или до тех пор, пока не выпарится вся жидкость;
• Листья салата вымыть;
• Хорошо высушить и разложить на тарелки;
• После выложить поверх них отварные рыбные рулетики, а рядом тушёные овощи.
3. Форель с мятным соусом
Форель под мятным соусом.
Форель с мятным соусом – блюдо для истинных гурманов. Уж поверьте, оно сто процентов скрасит серые унылые будни, сделав любой вечер романтическим.
Ингредиенты:
• Форель (филе) - 0,5 кг;
• Помидоры коктейльные - 10 шт;
• Болгарский перец жёлтый - 1 шт;
• Тимьян сушёный - 1 ч.л;
• Масло оливковое - 3-4 ст.л;
• Соль и перец - по вкусу.
Для соуса:
• Мята - 1 маленький пучок;
• Масло оливковое - 5-6 ст.л;
• Уксус белый бальзамический - 2 ч.л;
• Соус соевый - 2 ч.л;
• Лимоны - 1 шт;
• Соль - по вкусу.
Блюдо для истинных гурманов.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• При необходимости удалить кости;
• Просушить;
• Мякоть нарезать на четыре равномерные части;
• Тимьян смешать с солью и перцем;
• Получившейся смесью натереть куски рыбы;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку с семенами;
• Нарезать соломкой;
• Помидоры нарезать на четвертинки;
• И обжарить 5-6 минут вместе с перцем на сковороде, смазанной оливковым маслом;
• Переложить на тарелки;
• На той же скороде (добавить масло) обжарить куски филе до образования румяной корочки со всех сторон;
• Разложить по тарелкам поверх овощного гарнира;
• Мяту вымыть;
• Просушить;
• Обобрать листики;
• Отправить в чашу блендера вместе с оливковым маслом, уксусом, соевым соусом и лимонным соком;
• Перебить до однородной массы;
• При необходимости добавить соль и перец;
• Перед подачей полить рыбу получившимся соусом.
4. Рыбный пудинг
Рыбный пудинг.
Если вы думаете, что пробовали всё на свете, а пудинг бывает только сладким или же максимум овощным, то вы глубоко ошибаетесь. Ловите рецепт пудинга из рыбы. Признавайтесь, удивлены? Удивитесь ещё больше, попробовав и узнав, насколько это вкусно.
Ингредиенты:
• Треска (филе) - 0,5 кг;
• Картошка - 2-3 шт;
• Лук белый - 1 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Молоко - 8 ч.л;
• Масло сливочное - 1 ст.л;
• Перец душистый - 4-5 горошин;
• Лист лавровый - 2 шт;
• Петрушка свежая - 1 маленький пучок.
Пудинг из рыбы.
Способ приготовления:
• Филе рыбы вымыть;
• Просушить;
• Удалить кости, если есть;
• Отварить в слегка подсоленной воде с душистым перцем и лавровым листом до готовности;
• Достать из кастрюли, остудить;
• Картошку вымыть и очистить;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Произвольно нарезать;
• Переложить в чашу блендера;
• Затем добавить нарезанное кусочками рыбное филе, измельчённый лук и сливочное масло;
• Перебить до однородной массы;
• Яйца взбить и добавить к получившейся пасте;
• Зелень измельчить и также добавить к пастообразному пюре;
• Ещё раз хорошенько взбить;
• Переложить в смазанную маслом форму;
• Готовить на паровой бане 20-25 минут;
• Перед подачей посыпать остатками свежей зелени.
5. Треска с салями
Блюдо из трески.
Казалось бы, треска с салями – несочетаемые вещи. Но если так подумать и попробовать, то получается невероятно вкусно. А если добавить к этому блюду любимые овощи – то можно получить двойное удовольствие.
Ингредиенты:
• Треска (филе) - 1 кг;
• Салями - 200-250 г;
• Баклажаны - 2 шт;
• Лук красный - 1 шт;
• Лук белый - 1 шт;
• Чеснок - 4 зубка;
• Болгарский красный перец - 1-2 шт;
• Помидоры - 2-3 шт;
• Вино белое сухое - 100-150 мл;
• Масло подсолнечное - 3-4 ст.л;
• Соль и перец - по вкусу;
• Свежая зелень и лимон - для украшения.
Филе трески с овощами.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Просушить;
• Удалить кости, если есть такая необходимость;
• Мякоть нарезать равномерными кусками и сделать небольшие продольные надрезы;
• Салями, перец и помидоры нарезать соломкой;
• Баклажаны вымыть;
• Очистить;
• Нарезать соломкой;
• Замочить в холодной подсоленной воде, оставив примерно на 30-40 минут;
• Затем слить воду и откинуть на дуршлаг;
• Рыбное филе обжарить на подсолнечном масле 3-4 минуты;
• Затем добавить мелко рубленный лук и салями;
• Аккуратно перемешать и готовить примерно 10-15 минут (или пока рыба хорошенько не подрумянится со всех сторон);
• После содержимое сковороды переложить на блюдо;
• И на том же масле обжарить овощи: перец, мелко рубленный чеснок, баклажаны и помидоры;
• Жарить 5-7 минут;
• Затем добавить вино, приправить солью и перцем;
• Готовить 10-15 минут;
• Перед подачей рыбу разложить на порции;
• Сверху выложить овощи и украсить свежей зеленью и ломтиками лимона.
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