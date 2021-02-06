5 блюд из рыбы, которые в очередной раз доказывают, что вкусно бывает и без мяса

Если вы не знаете, что приготовить в ближайшие дни и чем бы таким накормить семью после праздничного застолья, обратите внимание на рыбу. Как вариант – это прекрасная альтернатива мясу, а блюда из рыбы получаются не менее оригинальными и вкусными, особенно, если их сочетать с овощами, специями, травами и различными кореньями.

1. Треска на пару

Треска на пару с овощами.

Рыба на пару – вкусное и полезное блюдо, которое понравится даже тем, кто не особо разделяет к ней любовь. К тому же, филе трески прекрасно сочетается с белым отварным рисом, макаронными изделиями и картофелем, а ещё его можно подавать с овощным гарниром как в холодном, так и тёплом виде. Такое блюдо одинаково хорошо впишется на завтрак, обед и даже ужин.

Ингредиенты:

• Треска (филе) - 800 г;

• Сливочное масло - 0,5 пачки;

• Лимоны - 1 шт;

• Базилик сушёный - 1 ч.л;

• Тимьян - 1 ч.л;

• Розмарин - 1 ч.л;

• Шафрановый порошок - на кончике ножа;

• Картошка - 0,5 кг;

• Брокколи - 0,5 кг;

• Масло оливковое - 2 ст.л;

• Соль - по вкусу;

• Смесь молотых перцев - по вкусу.

Рыба на пару.

Способ приготовления:

• Филе вымыть;

• При необходимости удалить косточки;

• Оливковое масло смешать с солью, перцем, травами и лимонным соком (половинка);

• Тщательно перемешать и замариновать рыбное филе, оставив на 10-15 минут в прохладном месте;

• Рыбное филе отправить в пароварку примерно на 7-8 минут;

• Картошку вымыть;

• Очистить и отварить до готовности в слегка подсоленной воде;

• Брокколи вымыть, разобрать на соцветия и отварить до готовности в слегка подсоленной воде;

• Готовое филе и овощи выложить на блюдо;

• Полить растопленным сливочным маслом;

• Приправить шафраном и украсить ломтиком лимона.

2. Рулетики из судака

Рулетики из судака.

Нежные рулетики из судака с овощной начинкой буквально таят на языке, а душа требует добавки.

Подавайте с соусом или без, здесь уже всё зависит от ваших предпочтений и вкусов, но в любом случае – блюдо не оставит равнодушным и понравится даже капризным детям, и привередливым мужьям.

Ингредиенты:

• Судак филе - 2 шт;

• Листья салата - 1 пучок;

• Лист лавровый - 2 шт;

• Розмарин свежий - 2 веточки;

• Укроп и петрушка свежая - 2-4 веточки;

• Картошка - 0,5 кг;

• Морковка - 1 шт;

• Перец красный болгарский - 1 шт;

• Масло оливковое - 3 ст.л;

• Чеснок - 5-6 зубков;

• Соль и перец - по вкусу.

Рыбный рулет.

Способ приготовления:

• Филе хорошенько вымыть;

• При необходимости удалить кости;

• Тщательно просушить бумажными полотенцами;

• Розмарин сполоснуть;

• Просушить и выложить по веточке на рыбное филе;

• Сформировать рулетики, закрепив зубочистками;

• Отправить в подсоленную кипящую воду с лавровым листом;

• Готовить около 10-12 минут;

• Картошку и морковку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать средним кубиком;

• Чеснок пропустить через пресс и обжарить на масле 1-2 минуты;

• Затем добавить подготовленные овощи;

• Обжарить 3-4 минуты;

• После залить водой так, чтобы они были покрыты на один сантиметр;

• Тушить на среднем огне 10 минут под крышкой;

• Перец нарезать кубиками и отправить к овощам;

• Перемешать;

• Посолить и поперчить;

• Готовить ещё 10-12 минут на медленном окне или до тех пор, пока не выпарится вся жидкость;

• Листья салата вымыть;

• Хорошо высушить и разложить на тарелки;

• После выложить поверх них отварные рыбные рулетики, а рядом тушёные овощи.

3. Форель с мятным соусом

Форель под мятным соусом.

Форель с мятным соусом – блюдо для истинных гурманов. Уж поверьте, оно сто процентов скрасит серые унылые будни, сделав любой вечер романтическим.

Ингредиенты:

• Форель (филе) - 0,5 кг;

• Помидоры коктейльные - 10 шт;

• Болгарский перец жёлтый - 1 шт;

• Тимьян сушёный - 1 ч.л;

• Масло оливковое - 3-4 ст.л;

• Соль и перец - по вкусу.

Для соуса:

• Мята - 1 маленький пучок;

• Масло оливковое - 5-6 ст.л;

• Уксус белый бальзамический - 2 ч.л;

• Соус соевый - 2 ч.л;

• Лимоны - 1 шт;

• Соль - по вкусу.

Блюдо для истинных гурманов.

Способ приготовления:

• Филе вымыть;

• При необходимости удалить кости;

• Просушить;

• Мякоть нарезать на четыре равномерные части;

• Тимьян смешать с солью и перцем;

• Получившейся смесью натереть куски рыбы;

• Перец вымыть;

• Удалить плодоножку с семенами;

• Нарезать соломкой;

• Помидоры нарезать на четвертинки;

• И обжарить 5-6 минут вместе с перцем на сковороде, смазанной оливковым маслом;

• Переложить на тарелки;

• На той же скороде (добавить масло) обжарить куски филе до образования румяной корочки со всех сторон;

• Разложить по тарелкам поверх овощного гарнира;

• Мяту вымыть;

• Просушить;

• Обобрать листики;

• Отправить в чашу блендера вместе с оливковым маслом, уксусом, соевым соусом и лимонным соком;

• Перебить до однородной массы;

• При необходимости добавить соль и перец;

• Перед подачей полить рыбу получившимся соусом.

4. Рыбный пудинг

Рыбный пудинг.

Если вы думаете, что пробовали всё на свете, а пудинг бывает только сладким или же максимум овощным, то вы глубоко ошибаетесь. Ловите рецепт пудинга из рыбы. Признавайтесь, удивлены? Удивитесь ещё больше, попробовав и узнав, насколько это вкусно.

Ингредиенты:

• Треска (филе) - 0,5 кг;

• Картошка - 2-3 шт;

• Лук белый - 1 шт;

• Яйца - 2 шт;

• Молоко - 8 ч.л;

• Масло сливочное - 1 ст.л;

• Перец душистый - 4-5 горошин;

• Лист лавровый - 2 шт;

• Петрушка свежая - 1 маленький пучок.

Пудинг из рыбы.

Способ приготовления:

• Филе рыбы вымыть;

• Просушить;

• Удалить кости, если есть;

• Отварить в слегка подсоленной воде с душистым перцем и лавровым листом до готовности;

• Достать из кастрюли, остудить;

• Картошку вымыть и очистить;

• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;

• Произвольно нарезать;

• Переложить в чашу блендера;

• Затем добавить нарезанное кусочками рыбное филе, измельчённый лук и сливочное масло;

• Перебить до однородной массы;

• Яйца взбить и добавить к получившейся пасте;

• Зелень измельчить и также добавить к пастообразному пюре;

• Ещё раз хорошенько взбить;

• Переложить в смазанную маслом форму;

• Готовить на паровой бане 20-25 минут;

• Перед подачей посыпать остатками свежей зелени.

5. Треска с салями

Блюдо из трески.

Казалось бы, треска с салями – несочетаемые вещи. Но если так подумать и попробовать, то получается невероятно вкусно. А если добавить к этому блюду любимые овощи – то можно получить двойное удовольствие.

Ингредиенты:

• Треска (филе) - 1 кг;

• Салями - 200-250 г;

• Баклажаны - 2 шт;

• Лук красный - 1 шт;

• Лук белый - 1 шт;

• Чеснок - 4 зубка;

• Болгарский красный перец - 1-2 шт;

• Помидоры - 2-3 шт;

• Вино белое сухое - 100-150 мл;

• Масло подсолнечное - 3-4 ст.л;

• Соль и перец - по вкусу;

• Свежая зелень и лимон - для украшения.

Филе трески с овощами.

Способ приготовления:

• Филе вымыть;

• Просушить;

• Удалить кости, если есть такая необходимость;

• Мякоть нарезать равномерными кусками и сделать небольшие продольные надрезы;

• Салями, перец и помидоры нарезать соломкой;

• Баклажаны вымыть;

• Очистить;

• Нарезать соломкой;

• Замочить в холодной подсоленной воде, оставив примерно на 30-40 минут;

• Затем слить воду и откинуть на дуршлаг;

• Рыбное филе обжарить на подсолнечном масле 3-4 минуты;

• Затем добавить мелко рубленный лук и салями;

• Аккуратно перемешать и готовить примерно 10-15 минут (или пока рыба хорошенько не подрумянится со всех сторон);

• После содержимое сковороды переложить на блюдо;

• И на том же масле обжарить овощи: перец, мелко рубленный чеснок, баклажаны и помидоры;

• Жарить 5-7 минут;

• Затем добавить вино, приправить солью и перцем;

• Готовить 10-15 минут;

• Перед подачей рыбу разложить на порции;

• Сверху выложить овощи и украсить свежей зеленью и ломтиками лимона.