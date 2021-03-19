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Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

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Обычно куриное филе получается довольно твёрдым и сухим, как его не приготовь. Но если добавить к фаршу из куриного филе обычную белокочанную капусту, получаются нежные, мягкие и очень вкусные котлеты. Они отлично сочетаются с любым гарниром из круп или овощей. Именно благодаря капусте, котлеты получаются очень сочными и невероятно нежными. Из указанного количества ингредиентов на выходе получается 8 котлет.

Ингредиенты:

  • 350 г куриного филе
  • 250 г капусты (белокочанной)
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 3-4 ст.л. панировки (сухари или мука)
  • соль и перец – по вкусовым предпочтениям
  • любимая свежая зелень (для подачи)

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Куриные котлеты с капустой – рецепт с фото:

Капусту освобождаем от верхних листьев и нарезаем средними кусочками в произвольном порядке, чтобы с ней удобно было работать. Выкладываем в чашу измельчителя.

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Пробиваем капусту на средней скорости до крупинок (примерно в течение 15-20 секунд), как показано на фото. Слишком долго ее измельчать не нужно, чтобы не превратить в кашеобразную массу.

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Куриное филе ополаскиваем под проточной водой, режем на небольшие кусочки и отправляем в чашу измельчителя.

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Измельчаем филе на средних оборотах до состояния фарша.

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

В просторную чашу выкладываем измельченную капусту и куриный фарш, хорошо смешиваем между собой.

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Разбиваем в полученный фарш яйцо, сдабриваем солью и перцем по вкусу. Снова перемешиваем.

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Должен получиться нежный эластичный фарш, не липнущий к рукам.

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Формируем небольшие котлетки и обваливаем каждую в панировке (измельченные сухари или мука).

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

На прогретой сковороде с растительным маслом обжариваем подготовленные котлеты в течение 5 минут до нужной румяности.

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Переворачиваем их на другой бок и жарим до готовности. Закрываем сковороду крышкой и даем им подойти на малом огне еще минут 10.

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Подаем с любым любимым гарниром или как самостоятельное блюдо, декорировав свежей зеленью. Сочные куриные котлеты с капустой готовы!

Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Приятного аппетита!

 

 

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