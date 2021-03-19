Мягкие, нежные, сочные котлеты, а весь секрет в обычной капусте!

Обычно куриное филе получается довольно твёрдым и сухим, как его не приготовь. Но если добавить к фаршу из куриного филе обычную белокочанную капусту, получаются нежные, мягкие и очень вкусные котлеты. Они отлично сочетаются с любым гарниром из круп или овощей. Именно благодаря капусте, котлеты получаются очень сочными и невероятно нежными. Из указанного количества ингредиентов на выходе получается 8 котлет.

Ингредиенты:

350 г куриного филе

250 г капусты (белокочанной)

1 яйцо

2 ст.л. растительного масла

3-4 ст.л. панировки (сухари или мука)

соль и перец – по вкусовым предпочтениям

любимая свежая зелень (для подачи)

Куриные котлеты с капустой – рецепт с фото:

Капусту освобождаем от верхних листьев и нарезаем средними кусочками в произвольном порядке, чтобы с ней удобно было работать. Выкладываем в чашу измельчителя.

Пробиваем капусту на средней скорости до крупинок (примерно в течение 15-20 секунд), как показано на фото. Слишком долго ее измельчать не нужно, чтобы не превратить в кашеобразную массу.

Куриное филе ополаскиваем под проточной водой, режем на небольшие кусочки и отправляем в чашу измельчителя.

Измельчаем филе на средних оборотах до состояния фарша.

В просторную чашу выкладываем измельченную капусту и куриный фарш, хорошо смешиваем между собой.

Разбиваем в полученный фарш яйцо, сдабриваем солью и перцем по вкусу. Снова перемешиваем.

Должен получиться нежный эластичный фарш, не липнущий к рукам.

Формируем небольшие котлетки и обваливаем каждую в панировке (измельченные сухари или мука).

На прогретой сковороде с растительным маслом обжариваем подготовленные котлеты в течение 5 минут до нужной румяности.

Переворачиваем их на другой бок и жарим до готовности. Закрываем сковороду крышкой и даем им подойти на малом огне еще минут 10.

Подаем с любым любимым гарниром или как самостоятельное блюдо, декорировав свежей зеленью. Сочные куриные котлеты с капустой готовы!

Приятного аппетита!