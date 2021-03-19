Рыбный пирог, мой фаворит среди подобных пирогов!

Хочу поделиться сегодня рецептом рыбного пирога, который я буду готовить. Этот пирог мой фаворит среди подобных пирогов. Пирог с рыбой получается очень сочным и обычно нравится всем, кто пробует. Приготовить пирог несложно, рекомендую вам попробовать и порадовать близких.
Ингредиенты:
Филе минтая – 600 г
Лук – 250 г
Мука – 1 стак. (емк. 250 мл)
Сливочное масло (размягченное) – 50 г
Сметана – 2 ст. л.
Соль – 1 щеп.
Растительное масло – 2 ст. л.
Заливка:
Яйца – 3 шт.
Сметана – 3 ст. л.
Специи для рыбы – 1,5 ч.л.
Сыр твердый – 150 г
Соль – по вкусу
Приготовление:
1. Замесить тесто из муки, масла, сметаны и щепотки соли. Тонко раскатать и выложить в форму, смазанную растительным маслом (у меня форма диаметром 24 см).
2. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле.
3. Приготовить заливку: для этого взбить венчиком яйца со сметаной и посолить.
4. Выложить обжаренный лук на тесто, поверх лука рыбу, порезанную небольшими кусочками. Посыпать специями для рыбы
5. Залить пирог заливкой и сверху посыпать натертым на крупную терку сыром.
6. Отправить в духовку на температуру 180 градусов примерно на 30-35 минут.
Всего доброго!
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