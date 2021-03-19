Рыбный пирог, мой фаворит среди подобных пирогов!

Хочу поделиться сегодня рецептом рыбного пирога, который я буду готовить. Этот пирог мой фаворит среди подобных пирогов. Пирог с рыбой получается очень сочным и обычно нравится всем, кто пробует. Приготовить пирог несложно, рекомендую вам попробовать и порадовать близких.

Ингредиенты:

Филе минтая – 600 г

Лук – 250 г

Мука – 1 стак. (емк. 250 мл)

Сливочное масло (размягченное) – 50 г

Сметана – 2 ст. л.

Соль – 1 щеп.

Растительное масло – 2 ст. л.

Заливка:

Яйца – 3 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Специи для рыбы – 1,5 ч.л.

Сыр твердый – 150 г

Соль – по вкусу

Приготовление:

1. Замесить тесто из муки, масла, сметаны и щепотки соли. Тонко раскатать и выложить в форму, смазанную растительным маслом (у меня форма диаметром 24 см).

2. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле.

3. Приготовить заливку: для этого взбить венчиком яйца со сметаной и посолить.

4. Выложить обжаренный лук на тесто, поверх лука рыбу, порезанную небольшими кусочками. Посыпать специями для рыбы

5. Залить пирог заливкой и сверху посыпать натертым на крупную терку сыром.

6. Отправить в духовку на температуру 180 градусов примерно на 30-35 минут.

Всего доброго!