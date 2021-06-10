Кабачки по-французски – очень вкусные, просто нежнейшие, а готовятся элементарно

Простой и вкусный способ приготовить молодые кабачки аналогично тому, как мы готовим мясо и картофель «по-французски». Используем молодой кабачок с тонкой кожицей и мягкими семенами, ничего очищать и удалять не нужно, срезаем только концы. Блюдо получается очень сочное и нежное, а за счет сырной корочки ещё и сытное. Смазать кабачок можно сметаной или майонезом. По желанию можно добавить измельченный чеснок и зелень.

Ингредиенты:

кабачок молодой – 1 шт.

помидор – 1 шт.

сыр – 50 г

сметана (или майонез) – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Кабачки по-французски запеченные в духовке – рецепт с фото:

Кабачок моем, обсушиваем, обрезаем концы с двух сторон. Затем нарезаем тонкими кольцами, складываем в миску, добавляем соль и перец, перемешиваем.

Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем кабачки.

Равномерно смазываем кабачки сметаной.

Помидор нарезаем тонкими кружками или полукружками, выкладываем поверх кабачков.

Посыпаем тертым сыром.

Запекаем кабачки по-французски в заранее разогретой духовке (190С) примерно 30-40 минут, пока верхушка не покроется аппетитной румяной корочкой.

Приятного аппетита!