Кабачки по-французски – очень вкусные, просто нежнейшие, а готовятся элементарно

Простой и вкусный способ приготовить молодые кабачки аналогично тому, как мы готовим мясо и картофель «по-французски». Используем молодой кабачок с тонкой кожицей и мягкими семенами, ничего очищать и удалять не нужно, срезаем только концы. Блюдо получается очень сочное и нежное, а за счет сырной корочки ещё и сытное. Смазать кабачок можно сметаной или майонезом. По желанию можно добавить измельченный чеснок и зелень.
Ингредиенты:
- кабачок молодой – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- сыр – 50 г
- сметана (или майонез) – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Кабачки по-французски запеченные в духовке – рецепт с фото:
Кабачок моем, обсушиваем, обрезаем концы с двух сторон. Затем нарезаем тонкими кольцами, складываем в миску, добавляем соль и перец, перемешиваем.
Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем кабачки.
Равномерно смазываем кабачки сметаной.
Помидор нарезаем тонкими кружками или полукружками, выкладываем поверх кабачков.
Посыпаем тертым сыром.
Запекаем кабачки по-французски в заранее разогретой духовке (190С) примерно 30-40 минут, пока верхушка не покроется аппетитной румяной корочкой.
Приятного аппетита!
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