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Кабачки по-французски – очень вкусные, просто нежнейшие, а готовятся элементарно

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Простой и вкусный способ приготовить молодые кабачки аналогично тому, как мы готовим мясо и картофель «по-французски». Используем молодой кабачок с тонкой кожицей и мягкими семенами, ничего очищать и удалять не нужно, срезаем только концы. Блюдо получается очень сочное и нежное, а за счет сырной корочки ещё и сытное. Смазать кабачок можно сметаной или майонезом. По желанию можно добавить измельченный чеснок и зелень.

Ингредиенты:

  • кабачок молодой – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • сыр – 50 г
  • сметана (или майонез) – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

ингредиенты

Кабачки по-французски запеченные в духовке – рецепт с фото:

Кабачок моем, обсушиваем, обрезаем концы с двух сторон. Затем нарезаем тонкими кольцами, складываем в миску, добавляем соль и перец, перемешиваем.

кабачок кружками

Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем кабачки.

в форме

Равномерно смазываем кабачки сметаной.

сметана

Помидор нарезаем тонкими кружками или полукружками, выкладываем поверх кабачков.

помидоры

Посыпаем тертым сыром.

сыр

Запекаем кабачки по-французски в заранее разогретой духовке (190С) примерно 30-40 минут, пока верхушка не покроется аппетитной румяной корочкой.

кабачки по-французски в духовке

Приятного аппетита!

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