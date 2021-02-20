Рыба в киндзмари по-имеретински - очень вкусное блюдо грузинской (имеретинской) кухни. Название можно приблизительно перевести как «рыба в кинзово-уксусном маринаде». Традиционно готовится из сома, но подойдет любая мясистая и некостлявая рыба. Желательно жирная. В данном рецепте использована семга.

Ингредиенты:

Рыба (любая крупная) — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт

Чеснок — 3-4 зубчика

Кинза — пучок

Душистый перец — 5-6 горошин

Лавровый лист — 3-5 листов

Свежий перец чили — по вкусу

Белый винный уксус — 150 мл

Соль — из расчета 1 ст.л. на литр воды

Вода — по мере надобности

Рыбу чистим, потрошим и нарезаем на довольно крупные куски.

Наливаем в кастрюлю холодную воду, прикидывая ее количество так, чтобы потом рыба была полностью покрыта. Добавляем целую очищенную луковицу, соль, душистый перец и лавровый лист, ставим на огонь, доводим до кипения, накрываем крышкой и даем покипеть на медленном огне минут 10.

Кладем рыбу и варим ее, в зависимости от размера кусков, минут 5-10.

Аккуратно достаем рыбу шумовкой и перекладываем в посудину, в которой будет происходить процесс маринования. На рыбу укладываем мелко порезанный чеснок и чили, а также кинзу — нарезанную или просто в виде целых листьев (это на ваш вкус).

Если будет несколько слоев рыбы, то проделываем данную процедуру с каждым из них.

Бульон процеживаем, отливаем куда-нибудь 300 мл, добавляем уксус, перемешиваем и заливаем этой смесью рыбу.

Если рыба оказалась не полностью покрыта жидкостью, то добавляем еще смеси бульона с уксусом в той же пропорции.

Накрываем посудину крышкой и, когда остынет, убираем в холодильник часов на 5 минимум. Лучше на ночь. Еще лучше на сутки.

При подаче рекомендуется налить некоторое количество маринада в тарелку, чтобы макать в него хлеб (это по имеретинским традициям). Кстати, через двое суток рыба стала еще вкусней, а маринад мягче.

Приятного аппетита!