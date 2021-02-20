Рыба в киндзмари по-имеретински - очень вкусное блюдо грузинской (имеретинской) кухни. Название можно приблизительно перевести как «рыба в кинзово-уксусном маринаде». Традиционно готовится из сома, но подойдет любая мясистая и некостлявая рыба. Желательно жирная. В данном рецепте использована семга.
Ингредиенты:
- Рыба (любая крупная) — 1 кг
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Кинза — пучок
- Душистый перец — 5-6 горошин
- Лавровый лист — 3-5 листов
- Свежий перец чили — по вкусу
- Белый винный уксус — 150 мл
- Соль — из расчета 1 ст.л. на литр воды
- Вода — по мере надобности
Рыбу чистим, потрошим и нарезаем на довольно крупные куски.
Наливаем в кастрюлю холодную воду, прикидывая ее количество так, чтобы потом рыба была полностью покрыта. Добавляем целую очищенную луковицу, соль, душистый перец и лавровый лист, ставим на огонь, доводим до кипения, накрываем крышкой и даем покипеть на медленном огне минут 10.
Кладем рыбу и варим ее, в зависимости от размера кусков, минут 5-10.
Аккуратно достаем рыбу шумовкой и перекладываем в посудину, в которой будет происходить процесс маринования. На рыбу укладываем мелко порезанный чеснок и чили, а также кинзу — нарезанную или просто в виде целых листьев (это на ваш вкус).Если будет несколько слоев рыбы, то проделываем данную процедуру с каждым из них.
Бульон процеживаем, отливаем куда-нибудь 300 мл, добавляем уксус, перемешиваем и заливаем этой смесью рыбу.
Если рыба оказалась не полностью покрыта жидкостью, то добавляем еще смеси бульона с уксусом в той же пропорции.
Накрываем посудину крышкой и, когда остынет, убираем в холодильник часов на 5 минимум. Лучше на ночь. Еще лучше на сутки.
При подаче рекомендуется налить некоторое количество маринада в тарелку, чтобы макать в него хлеб (это по имеретинским традициям). Кстати, через двое суток рыба стала еще вкусней, а маринад мягче.
Приятного аппетита!
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