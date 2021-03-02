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Минтай в прованском стиле

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Очень вкусный соус для такой нежирной белой рыбы, как минтай или навага. Вы можете придать блюду изюминку, добавляя разные прованские травы. А можно обойтись рубленым базиликом с оливковым маслом.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ

Основное

 700 г
1 щепотка
1 щепотка
2 ст. л.

 

Топинг

 1 пучок
3 ст. л.
1 зубчик
2 ст. л.

 

Томатная заливка

 1 шт.
3 шт.
5 ст. л.
1 щепотка

 

Посыпка

 50 г
1 шт.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/6

Минтай в прованском стиле

Порубить небольшой пучок базилика (часть можно заменить петрушкой), добавить измельченный чеснок и оливковое масло. Отставить.

 ШАГ 2/6

Минтай в прованском стиле

Минтай посолить, поперчить, полить лимонным соком (чтобы убрать характерный для рыбы запах до минимума), оставить мариноваться на 20–30 минут. Стряхнуть кусочки рыбы от маринада, запанировать и обжарить до корочки.

 ШАГ 3/6

Минтай в прованском стиле

Нашинковать луковицу, обжарить до прозрачности. Помидоры пробить блендером или измельчить ножом. Шкурку можно не убирать, она здесь не чувствуется. Добавить помидоры к луку, обжарить.

Посыпать прованскими травами, посолить, добавить томатный соус или томатную пасту. Тушить все 10 минут.

 ШАГ 4/6

Минтай в прованском стиле

Вылить соус в форму для запекания. Выложить кусочки минтая, вдавливая их в соус. Минтай сверху покрыть базиликом в оливковом масле. Поверх выложить немного тертой моцареллы и нашинкованный зеленый лук (нашинковать одно перо или совсем убрать).

 ШАГ 5/6

Минтай в прованском стиле

Запекать при 175–180°C около 15 минут, до образования корочки на рыбе.

 ШАГ 6/6

Минтай в прованском стиле

Можно подавать с гарниром или в качестве самостоятельного блюда, макая в соус белый хлеб.

 

 

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