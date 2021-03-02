Минтай в прованском стиле

Очень вкусный соус для такой нежирной белой рыбы, как минтай или навага. Вы можете придать блюду изюминку, добавляя разные прованские травы. А можно обойтись рубленым базиликом с оливковым маслом.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ

Основное

минтай филе 700 г соль морская 1 щепотка перец белый 1 щепотка лимонный сок 2 ст. л.

Топинг

базилик свежий 1 пучок оливковое масло 3 ст. л. чеснок 1 зубчик мука 2 ст. л.

Томатная заливка

лук репчатый 1 шт. помидоры 3 шт. томатный соус 5 ст. л. прованские травы 1 щепотка

Посыпка

моцарелла для пиццы 50 г лук зеленый 1 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/6

Порубить небольшой пучок базилика (часть можно заменить петрушкой), добавить измельченный чеснок и оливковое масло. Отставить.

ШАГ 2/6

Минтай посолить, поперчить, полить лимонным соком (чтобы убрать характерный для рыбы запах до минимума), оставить мариноваться на 20–30 минут. Стряхнуть кусочки рыбы от маринада, запанировать и обжарить до корочки.

ШАГ 3/6

Нашинковать луковицу, обжарить до прозрачности. Помидоры пробить блендером или измельчить ножом. Шкурку можно не убирать, она здесь не чувствуется. Добавить помидоры к луку, обжарить.

ШАГ 4/6

Посыпать прованскими травами, посолить, добавить томатный соус или томатную пасту. Тушить все 10 минут.

Вылить соус в форму для запекания. Выложить кусочки минтая, вдавливая их в соус. Минтай сверху покрыть базиликом в оливковом масле. Поверх выложить немного тертой моцареллы и нашинкованный зеленый лук (нашинковать одно перо или совсем убрать).

ШАГ 5/6

Запекать при 175–180°C около 15 минут, до образования корочки на рыбе.

ШАГ 6/6

Можно подавать с гарниром или в качестве самостоятельного блюда, макая в соус белый хлеб.