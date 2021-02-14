Три блюда из одного кочана: как правильно разделывать капусту

Как разделать кочан капусты, чтобы из него можно было приготовить сразу несколько блюд одновременно? Соблюдаем правильный алгоритм действий и получаем обед из трех составляющих – салат, суп и второе блюдо.

Шаг 1. Подготовьте кочан

Срежьте кочан капусты. Для приготовления обеда подойдет молодая скороспелка: ее листья легче снять, и они менее жесткие, чем у капусты, предназначенной для хранения. Ополосните кочан и отделите верхние, более грязные листья. Затем повторно ополосните кочан.

Шаг 2. Удалите кочерыжку

Возьмите большой широкий нож и воткните его возле кочерыжки вертикально. Аккуратно проделайте круговое движение вокруг кочерыжки по часовой стрелке. Достаньте нож из кочана и рукой удалите кочерыжку.

При желании и эту часть кочана капусты можно не выбрасывать, а, например, поместить в компост.

Шаг 3. Снимите с капусты верхние листья

Верхние листья кочана как раз пригодятся для приготовления второго блюда. Снимите нужное их количество и при необходимости снова промойте. Приготовьте из них голубцы.

Голубцы

Вам понадобятся: 8-10 листьев капусты, 500 г мясного фарша, 1 стакан отварного риса, 1 неполная ч.л. соли, 1 небольшая морковь, 1 средняя луковица, растительное масло, томатный соус, вода и специи по вкусу.

Приготовление. Листья обдайте кипятком или слегка проварите в кипятке, если они жесткие. Остудите, при необходимости аккуратно срежьте жесткую часть. Фарш и рис перемешайте, добавьте соль и специи и снова перемешайте. Заверните фарш в капустные листья. В хорошо разогретую сковороду влейте растительное масло. Лук и морковь очистите и промойте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте в масле, за минуту до готовности добавив томатный соус по вкусу и перемешав.

Добавьте воду, доведите смесь до кипения и аккуратно положите в нее голубцы. Тушите до готовности, примерно 40-45 минут (если для приготовления использовалась немолодая капуста, то около часа). За пять минут до готовности для усиления вкуса можно добавить в блюдо душистый перец и лавровый лист. Слегка остудите и подавайте голубцы к столу, заправив их сметаной.

Шаг 4. Срежьте с кочана боковые части

Срезы выполняются вдоль кочана, с нескольких сторон. Отделенные таким способом части отлично подходят для приготовления разнообразных салатов. Рецепт одного из них предложен ниже.

Салат из капусты с огурцом

Вам понадобятся: 300 г капусты, 1 небольшой огурец, 1 отварное яйцо, 50 г консервированных оливок или зеленого горошка, 1 неполная ст.л. уксуса, 1 ст.л. растительного масла, репчатый лук, соль и специи по вкусу.

Приготовление. Капусту и лук нашинкуйте. Огурец мелко нарежьте. Положите нарезанные свежие овощи и измельченное отварное яйцо в глубокое блюдо, добавьте соль, специи и уксус и слегка разомните скалкой либо деревянной ложкой. Оливки мелко нарежьте и добавьте в салат. Если используете зеленый горошек, его положите в салат целиком. Перемешайте все ингредиенты и заправьте салат растительным маслом.

Шаг 5. Из оставшейся части кочана приготовьте суп

Как правильно нарезать в щи

Нижняя часть капусты, наиболее близко расположенная к кочерыжке, традиционно отличается большей жесткостью, чем верх кочана. По этой причине ее лучше включать в состав супов, например, щей.

Летние щи

Вам понадобятся: 2 л мясного бульона, 400 г капусты, 1 небольшая морковь, 1 небольшая луковица, 1 средняя картофелина, соль, специи и пряности по вкусу.

Приготовление. В кипящий готовый мясной бульон добавьте нарезанную кольцами морковь и нашинкованный лук. Варите в течение 10 минут. Очищенную картофелину натрите на крупной терке и добавьте туда же. Варите еще 10 минут, периодически снимая белую пену с поверхности бульона. Нашинкуйте капусту и положите ее в суп. Через 5 минут добавьте соль, специи и пряности. Варите суп еще 3 минуты, затем снимите с огня. Перед подачей на стол можно заправить щи сметаной.

Есть ли у вас любимые блюда из капусты? Поделитесь с нами секретами их приготовления.