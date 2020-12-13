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Жареный кальмар с чесноком в греческом стиле

Приготовление вкусного ужина - это совсем не обязательно часовая возня у плиты с долгой подготовкой ингредиентов. Хороший ужин можно приготовить и за 20 минут. Главное - выбрать правильный ингредиент и подходящий рецепт. Вот, например, кальмар. Готовится очень быстро, особенно если купить уже почищенный ;) И для отличного вкуса ему не надо много дополнительных компонентов - чеснок, лимон, хорошее оливковое масло - и жизнь прекрасна :)

Ингредиенты на 4 порции:

Основа

  • очищенный кальмар — 800 грамм
  • чеснок — 3-4 зубчик
  • лимон — 1 шт.
  • растительное масло — 30 мл.
  • оливковое масло — 40 мл.
  • небольшой пучок петрушки
  • соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Сегодня снова делюсь видеорецептом. Процесс дублирую текстом после видео :)

Мелко рубим чеснок и зелень. Кальмар нарезаем кольцами. С лимона натираем цедру и выдавливаем 3 ст.л. сока.

В сковороде на сильном огне разогреваем растительное масло. В пару заходов быстро обжариваем кальмар до румяной корочки. Снимаем со сковороды.

Протираем сковороду, добавляем оливковое масло и чеснок, жарим 20 секунд. Добавляем кальмар, петрушку, лимонный сок и цедру, солим по вкусу. Прогреваем, помешивая, полминуты и снимаем с огня.

Подаем с пшеничным хлебом, которым можно вымакивать соки из тарелки.

Или с отварным рисом.

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Приятного аппетита!

 

 

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