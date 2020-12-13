Жареный кальмар с чесноком в греческом стиле

Приготовление вкусного ужина - это совсем не обязательно часовая возня у плиты с долгой подготовкой ингредиентов. Хороший ужин можно приготовить и за 20 минут. Главное - выбрать правильный ингредиент и подходящий рецепт. Вот, например, кальмар. Готовится очень быстро, особенно если купить уже почищенный ;) И для отличного вкуса ему не надо много дополнительных компонентов - чеснок, лимон, хорошее оливковое масло - и жизнь прекрасна :)
Ингредиенты на 4 порции:
Основа
- очищенный кальмар — 800 грамм
- чеснок — 3-4 зубчик
- лимон — 1 шт.
- растительное масло — 30 мл.
- оливковое масло — 40 мл.
- небольшой пучок петрушки
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
Сегодня снова делюсь видеорецептом. Процесс дублирую текстом после видео :)
Мелко рубим чеснок и зелень. Кальмар нарезаем кольцами. С лимона натираем цедру и выдавливаем 3 ст.л. сока.
В сковороде на сильном огне разогреваем растительное масло. В пару заходов быстро обжариваем кальмар до румяной корочки. Снимаем со сковороды.
Протираем сковороду, добавляем оливковое масло и чеснок, жарим 20 секунд. Добавляем кальмар, петрушку, лимонный сок и цедру, солим по вкусу. Прогреваем, помешивая, полминуты и снимаем с огня.
Подаем с пшеничным хлебом, которым можно вымакивать соки из тарелки.Или с отварным рисом.
Приятного аппетита!
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