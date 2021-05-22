12 вкусных блюд, которые можно приготовить за полчаса

Экспресс-рецепты, из которых можно собрать полноценный званый обед.

Салаты

Секрет быстрого салата — в минимуме продуктов, которые требуют термической обработки, и простейших соусах.

1. Салат из тунца

Салат-рекордсмен по быстроте приготовления, процесс займёт несколько минут.

Ингредиенты:

1 банка консервированного тунца в собственном соку;

1 банка консервированной фасоли;

2 крупных солёных огурца;

1 крупный свежий огурец;

½ луковицы;

1 столовая ложка уксуса;

2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

Начните с лука. Нарежьте его полукольцами, ошпарьте кипятком и залейте разбавленным по инструкции уксусом (обычно указана на упаковке). Отставьте в сторону, пусть маринуется. В это время порежьте огурцы, слейте жидкость из фасоли, достаньте тунца из банки и разломайте его вилкой на кусочки.

Смешайте ингредиенты. Достаньте лук из уксуса и добавьте в салат. Полейте смесь маслом, щедро поперчите. А вот солить стоит осторожно: огурцы и тунец уже внесли свою лепту.

2. Псевдоцезарь

Гурманы могут сколько угодно закатывать глаза, но когда скорость выходит на первый план, мешать самодельный соус «Цезарь» попросту некогда. Поэтому на помощь спешит майонез.

Ингредиенты:

1 кочан салата айсберг;

2 филе куриной грудки;

3 столовые ложки масла;

3 ломтика батона;

1 зубчик чеснока;

50 г сыра;

2 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Мелкие кусочки филе обжарьте на 1,5 ложках масла до готовности. На соседней конфорке разогрейте в сковороде масло, натрите туда чеснок, подрумяньте нарезанный кубиками батон. Если есть время, предварительно срежьте с хлеба корочку.

Нарвите айсберг в миску руками, выложите сверху курицу, сухарики, натрите сыр, заправьте майонезом. Если подавать салат будете не сразу, майонез размещайте между айсбергом и курицей, так он не пропитает сухари и они останутся хрустящими.

Добавьте несколько нарезанных пополам томатов черри, чтобы получить более сочный вариант салата.

3. Салат с копчёной колбасой

Этот салат совсем без изысков, но быстрый и вкусный.

Ингредиенты:

200 г копчёной колбасы;

½ небольшого кочана капусты;

2 больших томата;

1 банка консервированного зелёного горошка;

4 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Колбасу и помидоры нарежьте соломкой, капусту нашинкуйте, добавьте горошек и заправьте майонезом. Не забудьте поперчить, так вкуснее.

Супы

Приготовление супа обычно затягивается из-за необходимости отварить мясо и получить бульон. Но есть варианты, где эта проблема решена. Если нужно ускорить процесс, нагревайте воду не на плите, а в электрическом чайнике и переливайте её в кастрюлю.

4. Суп с копчёностями и чечевицей

Здесь важно правильно выбрать чечевицу. Ищите ту, что для супов. В инструкции по приготовлению на пачке её советуют варить около 20 минут.

Ингредиенты:

200 г копчёностей (курица, грудинка, рёбрышки);

200 г чечевицы;

½ моркови;

½ луковицы;

1 столовая ложка масла.

Приготовление

В кастрюлю положите чечевицу и нарезанные копчёности (если используете рёбра, отделите мякоть от кости), залейте водой, отправьте на огонь. Нарежьте лук и обжарьте его на сковороде. После того как он зарумянится, добавьте к нему натёртую морковь и продолжайте обжаривать.

Когда чечевица будет готова, добавьте в кастрюлю содержимое сковороды и прокипятите ещё пару минут.

5. Грибной суп-пюре

Этот суп-пюре получится ещё и очень низкокалорийным, подойдёт для любой ЗОЖ-тусовки.

Ингредиенты:

300 г шампиньонов;

1 средний кабачок.

Приготовление

Нарежьте грибы и чищеный кабачок, отварите, пока они не станут мягкими. Затем по чуть-чуть перекладывайте содержимое кастрюли в чашу блендера и измельчайте в пюре. Густоту регулируйте бульоном, в котором варились грибы и кабачки.

Можно добавить в суп сливки, но их надо предварительно подогреть.

6. Сырный суп с красной рыбой

Не самый бюджетный, но всё ещё быстрый вариант супа.

Ингредиенты:

200 г красной рыбы;

3 картофелины;

4 веточки укропа;

3 плавленых сырка.

Приготовление

Картошку нарежьте средними кубиками и отварите до полуготовности. Добавьте в овощной бульон измельчённый плавленый сыр, подождите, пока растворится. Положите нарезанную средними кусками красную рыбу. Доведите до готовности, выключите огонь и дайте супу настояться 5 минут.

При подаче посыпьте укропом, сочетание красного и зелёного будет красиво выглядеть в тарелке.

Вторые блюда

Многокомпонентные блюда готовятся долго, в экспресс-рецептах ингредиентов раз-два и обчёлся.

7. Куриное филе с ананасом, цветной капустой и брокколи

Блюдо не требует гарнира, но если очень хочется, отварите рис.

Ингредиенты:

2 филе куриной грудки;

3 колечка консервированного ананаса;

400 г брокколи;

2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление

Небольшие кусочки курицы обжарьте на смазанной маслом сковороде до золотистой корочки, добавьте нарезанные кубиками ананасы и соцветия брокколи. Не забывая помешивать, доведите блюдо до готовности.

8. Утка с фунчозой

Если не мешкать, приготовить это блюдо можно за считанные минуты.

Ингредиенты:

200 г филе утки;

200 г фунчозы;

2 столовые ложки соевого соуса;

½ болгарского перца;

1 солёный огурец;

1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление

Кусочки филе обжарьте на масле, затем добавьте соевый соус (если слишком солёный, разбавьте), нарезанные перец и огурец. Держите на огне до готовности утки. Параллельно приготовьте фунчозу так, как написано на упаковке, обычно её достаточно залить кипятком на несколько минут.

Смешайте лапшу и мясо, и блюдо с азиатской ноткой готово.

9. Свинина в гранатовом соусе

В качестве гарнира к этому блюду можно выбрать что угодно. Если хотите что-то по-настоящему быстрое, попробуйте овсянку на воде. Если есть время, приготовьте булгур или рис, они хорошо сочетаются со сладостью гранатового соуса.

Ингредиенты:

300 г свинины;

½ луковицы;

2 столовые ложки гранатового соуса;

1 столовая ложка подсолнечного масла.

Приготовление

Мелко нарежьте свинину — так она быстрее приготовится. Обжарьте её на масле вместе с луком до полуготовности. Добавьте в сковороду гранатовый соус и немного воды, чтобы мясо тушилось. Если гранатовый соус без кислинки, выдавите в свинину немного лимонного сока, ваша цель — чтобы блюдо было не просто сладким, а кисло-сладким. И не забудьте посолить.

Десерты

Не замахивайтесь на трёхъярусный торт и уложитесь с приготовлением в полчаса.

10. Рулет с вареньем

По описанию рецепта не кажется, что готовить рулет действительно быстро и просто, но это так.

Ингредиенты:

3 яйца;

3 столовые ложки муки (90 грамм);

3 столовые ложки сахара (90 грамм);

150 г варенья.

Приготовление

Без затей смешайте в миске яйца, муку и сахар, но не взбивайте. Вылейте смесь на застланный пергаментом противень и разровняйте ложкой. Выпекайте при 200 °C около 15 минут. Примерно с восьмой минуты проверяйте готовность, рулет должен пропечься, но сохранить эластичность.

Когда тесто приготовится, положите бисквит прямо с бумагой на полотенце и скатайте в рулет.

Затем аккуратно удалите бумагу и дайте тесту остыть.

После этого разверните бисквит, смажьте вареньем и заверните обратно.

11. Слойки с ягодами

Приготовление слоёного теста — процесс долгий и трудоёмкий. К счастью, его можно купить в магазине, и это значительно облегчает жизнь.

Ингредиенты:

300 г слоёного теста;

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка крахмала;

1 стакан ягод.

Приготовление

Тесто слегка раскатайте, нарежьте на квадраты. Ягоды положите в сотейник, добавьте сахар и крахмал, нагрейте. Мешайте аккуратно, чтобы сохранить ягоды целыми. Когда сахар растворится, снимите с огня.

У квадратика из теста сформируйте небольшие бортики, в центр выложите ложку начинки. Повторяйте манипуляции, пока не кончится тесто или начинка. Поместите слойки на противень, застланный пергаментом, и отправьте в разогретую до 200 °C духовку примерно на 15 минут.

12. Грушевый крамбл

Быстрый рецепт для тех, кто любит погорячее, когда речь заходит о десертах.

Ингредиенты:

2 груши;

50 г сливочного масла;

40 г муки;

50 г сахара.

Приготовление

Груши почистите, натрите на крупной тёрке и переложите в жаропрочную посуду. Разотрите холодное масло с мукой и сахаром, чтобы получилась крошка. Это можно сделать руками, но кухонный комбайн с насадкой-ножом значительно ускорит процесс.

Крошку выложите поверх фруктов, запекайте блюдо при 200 °C, пока не приготовится тесто. Подавайте крамбл тёплым, можно добавить мороженое.