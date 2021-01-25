Нарезной вишневый пирог

Это очень простой и очень вкусный пирог. Структура мякиша у него очень рыхлая и мягкая. Вместо вишен можно использовать другие ягоды - смородину, чернику, малину. Предварительно размораживать их не нужно. При подаче пирог по желанию можно сервировать шариком ванильного мороженого или пломбира.

Ингредиенты :

Основа

сливочное масло 220 грамм

сахар 180 грамм

ванильный сахар 1 ст.л.

яйца 3 шт.

разрыхлитель 2 ч.л.

соль 1/4 ч.л.

пшеничная мука 330 грамм

вишня 400 грамм

Рецепт приготовления:

Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции.

По одному добавляем яйца, вмешиваем ванильный сахар. Муку просеиваем с разрыхлителем и солью, понемногу добавляем в масляную массу и замешиваем однородное тесто.

Прямоугольный противень (у меня 35*24 см) смазываем маслом и застилаем пергаментом. Выкладываем тесто. Сверху раскладываем ягоды (крупные режем пополам).

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут, до сухой спички.

10 минут охлаждаем в форме, затем перекладываем на решетку и полностью остужаем. Нарезаем на квадратики и перед подачей посыпаем сахарной пудрой (по желанию).

Приятного чаепития!