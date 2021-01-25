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Нарезной вишневый пирог

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Это очень простой и очень вкусный пирог. Структура мякиша у него очень рыхлая и мягкая. Вместо вишен можно использовать другие ягоды - смородину, чернику, малину. Предварительно размораживать их не нужно. При подаче пирог по желанию можно сервировать шариком ванильного мороженого или пломбира.

Ингредиенты :

Основа

  • сливочное масло
    220 грамм
  • сахар
    180 грамм
  • ванильный сахар
    1 ст.л.
  • яйца
    3 шт.
  • разрыхлитель
    2 ч.л.
  • соль
    1/4 ч.л.
  • пшеничная мука
    330 грамм
  • вишня
    400 грамм

Рецепт приготовления:

Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции.

Нарезной вишневый пирог

По одному добавляем яйца, вмешиваем ванильный сахар. Муку просеиваем с разрыхлителем и солью, понемногу добавляем в масляную массу и замешиваем однородное тесто.

Нарезной вишневый пирог

Прямоугольный противень (у меня 35*24 см) смазываем маслом и застилаем пергаментом. Выкладываем тесто. Сверху раскладываем ягоды (крупные режем пополам).

Нарезной вишневый пирог

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут, до сухой спички.

10 минут охлаждаем в форме, затем перекладываем на решетку и полностью остужаем. Нарезаем на квадратики и перед подачей посыпаем сахарной пудрой (по желанию).

Нарезной вишневый пирог

Приятного чаепития!

 

 

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сладкая выпечка
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