Нарезной вишневый пирог

Это очень простой и очень вкусный пирог. Структура мякиша у него очень рыхлая и мягкая. Вместо вишен можно использовать другие ягоды - смородину, чернику, малину. Предварительно размораживать их не нужно. При подаче пирог по желанию можно сервировать шариком ванильного мороженого или пломбира.
Ингредиенты :
Основа
- сливочное масло220 грамм
- сахар180 грамм
- ванильный сахар1 ст.л.
- яйца3 шт.
- разрыхлитель2 ч.л.
- соль1/4 ч.л.
- пшеничная мука330 грамм
- вишня400 грамм
Рецепт приготовления:
Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции.
По одному добавляем яйца, вмешиваем ванильный сахар. Муку просеиваем с разрыхлителем и солью, понемногу добавляем в масляную массу и замешиваем однородное тесто.
Прямоугольный противень (у меня 35*24 см) смазываем маслом и застилаем пергаментом. Выкладываем тесто. Сверху раскладываем ягоды (крупные режем пополам).
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут, до сухой спички.
10 минут охлаждаем в форме, затем перекладываем на решетку и полностью остужаем. Нарезаем на квадратики и перед подачей посыпаем сахарной пудрой (по желанию).
Приятного чаепития!
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