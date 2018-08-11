Салат Нисуаз: аппетитное французское блюдо на все случаи жизни

Лето, хорошая погода и много свежих овощей – прекрасные условия для того, чтобы приготовить на кухне что-нибудь замечательное. Например, это может быть знаменитый салат Нисуаз, придуманный некогда в Ницце и давно вошедший в традиционную французскую кухню.
Его основными ингредиентами являются вареные яйца, свежая зелень, анчоусы, оливковое масло и тунец. В большинстве случаев сюда также добавляют вареный картофель, бобы, лимонный сок и прочие пряности. Звучит аппетитно? Ну что ж, давайте его приготовим!
Рецепт салата Нисуаз
Ингредиенты:
- 2 крупных молодых картофеля (или несколько мелких)
- 6-8 помидоров черри
- 200 грамм консервированного тунца кусочками (можно брать в оливковом масле, но без дополнительных приправ и пряностей)
- 2 куриных яйца (или 4 перепелиных)
- пучок салата латук (микс салатов тоже подойдет)
- 8-10 каперсов
- 200-250 грамм зеленой стручковой фасоли
- 6-8 анчоусов
- 12-14 оливок
— для заправки:
- по 1 ч.л. зернистой и дижонской горчицы
- 2 ст.л. белого винного уксуса
- 1 зубчик чеснока
- 4 ст.л. оливкового масла
Как готовить:
- Первым делом нужно приготовить заправку для салата. Для этого надо смешать все указанные в ее составе ингредиенты и оставить настаиваться в отдельной емкости.
- Далее можно переходить к готовке самого салата. Листья салата замочить в холодной воде и оставить стоять так примерно час. Обсушить.
- Яйца отварить вкрутую. Нарезать ровными половинками.
- Картофель и фасоль варить до мягкости (но так, чтобы они не разваливались). Если картофель молодой и мелкий, его можно готовить в мундире и при нарезке в салат не очищать от кожуры.
- Помидоры черри нарезать половинками.
- Затем на плоском блюде разложить листья салата и полить их небольшим количеством горчичной заправки.
- Положить на них картофель и яйца.
- Поверх них — стручковую фасоль. И полить все заправкой.
- Далее добавить к салату кусочки помидор, тунец (крупными кусками) и оливки.
- Под конец украсить блюдо анчоусами и каперсами. Приправить оставшейся заправкой.
Салат готов. Теперь вы можете смело подавать его к столу. А чтобы его было вкуснее кушать, положите к нему еще несколько ломтиков свежего французского багета. Получится настоящее объедение!
Видео-рецепт
Способов приготовления салата Нисуаз есть много. Кто-то кладет в него один ингредиенты, кто-то другие. Вот отличный пример от Юлии Высоцкой:
А вы уже пробовали это блюдо на вкус? С чем оно вам больше нравится: с анчоусами или каперсами? Согласитесь, чтобы вы ни выбрали, этот салат станет отличным дополнением к вашему праздничному или ежедневному столу, а также приятно удивит всех, кто его впервые попробует.
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