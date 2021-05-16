Невероятно мягкий и сочный шашлык из скумбрии: секрет в особом маринаде

Шашлык традиционно готовят из мяса или птицы — баранины, свинины, индейки и курятины. Но можно нарушить традиции и подать гостям запеченную на мангале скумбрию. Рецепт простой, не требует серьезных затрат, а блюдо получается нежным и ароматным.

Как определить свежесть рыбы

Чтобы приготовить вкусное и качественное блюдо, нужно внимательно выбирать скумбрию. Лучше выбрать свежую рыбу, ведь после заморозки структура мяса меняется, филе плохо держит форму и шашлык может не получиться.

У свежей рыбы жабры красного цвета. Потемнение, наличие слизи, склеивание пластин — начальные проявления тухлости. Кожа цельная, без разрывов, естественного цвета.

Глаза прозрачные, без признаков мути. При потрошении выделяется кровь, внутренности без резкого неприятного аромата.

Чтобы не ошибиться с выбором, лучше покупать рыбу, которая хранится на льду, а не лежит в открытом лотке прилавка без дополнительного охлаждения.

Маринад для скумбрии

Ингредиенты для приготовления 4 скумбрий:

½ ч. л. имбиря молотого; 1 ст. л. паприки сладкой; 2 шепотки соли; 1 лимон; 1-2 ст. л. соуса соевого; по вкусу перец черный молотый; 30-40 мл масла подсолнечного.

В глубокой миске перемешать соль, имбирь и паприку, добавить соевый соус, подлить масло, добавить перец и растереть маринад ложкой до однородного состояния.

Мелко натереть цедру половины лимона, стружку всыпать в маринад. Затем туда же добавить сок цитрусового и снова перемешать маринад.

Пошаговый рецепт

Скумбрию очистить от внутренностей и костей, промыть и разделать на филе, не снимая кожу. Если кожу снять, при запекании на мангале шашлыка не получится — рыбные кусочки при нагреве развалятся.

Залить рыбу маринадом, обмазать соусом каждый кусок. Емкость с замаринованным филе закрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник. Чтобы филе впитало маринад, достаточно 20 минут.

Достать скумбрию из холодильника. Каждое филе плотно свернуть рулетом, начиная с хвостовой части. Готовые рулеты аккуратно нанизать на шампуры.

Запекать на мангале, по мере подрумянивания переворачивать. Как только рулеты равномерно обжарятся, снять с огня, ведь рыба готовится быстро. Если держать рулеты на огне слишком долго, шашлык получится сухим. В среднем для запекания требуется не более 10 минут.

К шашлыку из скумбрии лучше подавать овощи, приготовленные на гриле — кабачки, баклажаны, болгарский сладкий перец.