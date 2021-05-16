Невероятно мягкий и сочный шашлык из скумбрии: секрет в особом маринаде

Шашлык традиционно готовят из мяса или птицы — баранины, свинины, индейки и курятины. Но можно нарушить традиции и подать гостям запеченную на мангале скумбрию. Рецепт простой, не требует серьезных затрат, а блюдо получается нежным и ароматным.
Как определить свежесть рыбы
Чтобы приготовить вкусное и качественное блюдо, нужно внимательно выбирать скумбрию. Лучше выбрать свежую рыбу, ведь после заморозки структура мяса меняется, филе плохо держит форму и шашлык может не получиться.
У свежей рыбы жабры красного цвета. Потемнение, наличие слизи, склеивание пластин — начальные проявления тухлости. Кожа цельная, без разрывов, естественного цвета.
Глаза прозрачные, без признаков мути. При потрошении выделяется кровь, внутренности без резкого неприятного аромата.
Чтобы не ошибиться с выбором, лучше покупать рыбу, которая хранится на льду, а не лежит в открытом лотке прилавка без дополнительного охлаждения.
Маринад для скумбрии
Ингредиенты для приготовления 4 скумбрий:
- ½ ч. л. имбиря молотого;
- 1 ст. л. паприки сладкой;
- 2 шепотки соли;
- 1 лимон;
- 1-2 ст. л. соуса соевого;
- по вкусу перец черный молотый;
- 30-40 мл масла подсолнечного.
В глубокой миске перемешать соль, имбирь и паприку, добавить соевый соус, подлить масло, добавить перец и растереть маринад ложкой до однородного состояния.
Мелко натереть цедру половины лимона, стружку всыпать в маринад. Затем туда же добавить сок цитрусового и снова перемешать маринад.
Пошаговый рецепт
Скумбрию очистить от внутренностей и костей, промыть и разделать на филе, не снимая кожу. Если кожу снять, при запекании на мангале шашлыка не получится — рыбные кусочки при нагреве развалятся.
Залить рыбу маринадом, обмазать соусом каждый кусок. Емкость с замаринованным филе закрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник. Чтобы филе впитало маринад, достаточно 20 минут.
Достать скумбрию из холодильника. Каждое филе плотно свернуть рулетом, начиная с хвостовой части. Готовые рулеты аккуратно нанизать на шампуры.
Запекать на мангале, по мере подрумянивания переворачивать. Как только рулеты равномерно обжарятся, снять с огня, ведь рыба готовится быстро. Если держать рулеты на огне слишком долго, шашлык получится сухим. В среднем для запекания требуется не более 10 минут.
К шашлыку из скумбрии лучше подавать овощи, приготовленные на гриле — кабачки, баклажаны, болгарский сладкий перец.
Свежие комментарии