Чизкейк с грибами без выпечки

Чизкейк совсем необязательно должен быть сладким. Предлагаю рецепт закусочного чизкейка с грибами без выпечки. Основа пирога готовится из раскрошенного черного хлеба, смешанного с растопленным сливочным маслом. Начинка - творожный сыр и много-много жареных лисичек. Чтобы слой начинки хорошо держал форму, к ней примешивают растопленный желатин. Рецепт простой, но для готовности грибному чизкейку надо постоять несколько часов в холодильнике, поэтому съесть сразу его не получится.
Для рецепта чизкейка вам потребуется:
для основы:
для начинки:
- черный ржаной хлеб - 250г
- сливочное масло - 100г
- грибы лисички - 300г
- лук репчатый - 1 шт.
- творожный сыр - 400г
- сметана - 100г
- желатин - 2 ч.л.
- соль - по вкусу
- свежая зелень (петрушка, укроп) - по вкусу
- растительное масло для жарки.
Рецепт приготовления чизкейка:
Приготовить основу для грибного чизкейка. Для этого хлеб порезать кубиками, положить в чашу кухонного комбайна и измельчить в крошку.
Растопить сливочное масло, влить в хлебную крошку и хорошо перемешать.
Дно разъемной формы застелить пекарской бумагой, выложить крошки ржаного хлеба, пропитанные сливочным маслом и хорошо утрамбовать их. Убрать форму с основой для чизкейка в холодильник.
Приготовить грибную начинку. Желатин залить небольшим количеством воды (см. инструкцию на упаковке) и отставить в сторону.
Лисички перебрать, залить водой, промыть и откинуть на дуршлаг, чтобы вода полностью стекла. Крупные грибы порезать, мелкие можно оставить целыми. Репчатый лук мелко порубить.
Репчатый лук пассеровать на растительном масле до прозрачности. Добавить лисички и обжаривать все вместе до готовности лисичек. Посолить и поперчить жареные грибы по вкусу. Добавить мелко нарезанную зелень и перемешать.
В миске размять вилкой творожный сыр, добавить сметану и размешать сначала вилкой, а затем взбить миксером.
Добавить к сырной массе остывшие жареные грибы и размешать.
Желатин разогреть на водяной бане и перелить в начинку. Хорошо размешать, чтобы он равномерно распределился по всей массе.
Выложить грибную начинку на слой из ржаного хлеба, разровнять поверхность и убрать в холодильник до полного застывания. В идеале грибной чизкейк должен оставаться в холодильнике ночь. На следующий день пирог будет легко порезать на порционные кусочки.
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