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Чизкейк с грибами без выпечки

Чизкейк совсем необязательно должен быть сладким. Предлагаю рецепт закусочного чизкейка с грибами без выпечки. Основа пирога готовится из раскрошенного черного хлеба, смешанного с растопленным сливочным маслом. Начинка - творожный сыр и много-много жареных лисичек. Чтобы слой начинки хорошо держал форму, к ней примешивают растопленный желатин. Рецепт простой, но для готовности грибному чизкейку надо постоять несколько часов в холодильнике, поэтому съесть сразу его не получится.

Чизкейк с грибами без выпечки. Фотография рецепта 

Для рецепта чизкейка вам потребуется:

для основы:

для начинки:

  • черный ржаной хлеб - 250г
  • сливочное масло - 100г
  • грибы лисички - 300г
  • лук репчатый - 1 шт.
  • творожный сыр - 400г
  • сметана - 100г
  • желатин - 2 ч.л.
  • соль - по вкусу
  • свежая зелень (петрушка, укроп) - по вкусу
  • растительное масло для жарки.

Рецепт приготовления чизкейка:

Чизкейк с грибами без выпечки, Шаг 01

Приготовить основу для грибного чизкейка. Для этого хлеб порезать кубиками, положить в чашу кухонного комбайна и измельчить в крошку.

Чизкейк с грибами без выпечки, Шаг 02

Растопить сливочное масло, влить в хлебную крошку и хорошо перемешать.

Чизкейк с грибами без выпечки, Шаг 03

Дно разъемной формы застелить пекарской бумагой, выложить крошки ржаного хлеба, пропитанные сливочным маслом и хорошо утрамбовать их. Убрать форму с основой для чизкейка в холодильник.

Чизкейк с грибами без выпечки, Шаг 04

 

Приготовить грибную начинку. Желатин залить небольшим количеством воды (см. инструкцию на упаковке) и отставить в сторону.

Лисички перебрать, залить водой, промыть и откинуть на дуршлаг, чтобы вода полностью стекла. Крупные грибы порезать, мелкие можно оставить целыми. Репчатый лук мелко порубить.

 

Чизкейк с грибами без выпечки, Шаг 05

Репчатый лук пассеровать на растительном масле до прозрачности. Добавить лисички и обжаривать все вместе до готовности лисичек. Посолить и поперчить жареные грибы по вкусу. Добавить мелко нарезанную зелень и перемешать.

Чизкейк с грибами без выпечки, Шаг 06

В миске размять вилкой творожный сыр, добавить сметану и размешать сначала вилкой, а затем взбить миксером.

Чизкейк с грибами без выпечки, Шаг 07

Добавить к сырной массе остывшие жареные грибы и размешать.

Чизкейк с грибами без выпечки, Шаг 08

Желатин разогреть на водяной бане и перелить в начинку. Хорошо размешать, чтобы он равномерно распределился по всей массе.

Чизкейк с грибами без выпечки, Шаг 09

Выложить грибную начинку на слой из ржаного хлеба, разровнять поверхность и убрать в холодильник до полного застывания. В идеале грибной чизкейк должен оставаться в холодильнике ночь. На следующий день пирог будет легко порезать на порционные кусочки.

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Закускикулинариягрибы
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