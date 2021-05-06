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Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

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Тема того, куда приткнуть черствый хлеб — хорошая тема. Обширная и интересная. Конечно же, можно насушить сухарей… Но стоит ли, когда есть хлебный пудинг, да еще и не один?

Когда пасхальные праздники, походы по родственникам (в этом году нет!) и поздравления останутся позади, в доме все ещебудут красоваться праздничные куличи, которые уже как-то совсем не идут, приготовьте хлебный пудинг. Но не только из куличей можно сделать это лакомство! В любую сдобную выпечку, в черствый круассан и даже в завалявшийся на кухне простой хлеб можно вдохнуть новую жизнь.

Все мои 4 хлебных пудинга такие разные! Выбрать один.. я не смогла. А вы что думаете?

Хлебный пудинг – до безобразия простой блюдо. Родом это блюдо из Англии, а поэтому и описать его можно так, что подойдет для описания практически каждого повседневного блюда английской кухни: быстро, просто, очень сытно.

Я уверена, что каждый из вас хоть раз в жизни его готовил или хотя бы пробовал, потому что это всего лишь черствый хлеб, запеченный в заливке из молока и яиц, а также сахара и сливок. Плюс добавки. В принципе, французские тосты – этот тот же хлебный пудинг, только приготовленный на сковороде…

Просто, правда? Но как вкусно, и как по-домашнему, так уютненько.

Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

Для начала выберите формочки для запекания. Это могут быть и порционки, и большие формы на хорошую компанию. Все формочки смажьте сливочным маслом.

Алгоритм приготовления всех пудингов один: нарезать ломтиками в 1-1,5 см хлеб или нарвать его кусочками, приготовить заливку и вылить на хлеб, дать ему постоять минут 15, а затем запечь в духовке.

Ловите несколько сопутствующих полезных статей: натуральный ванильный сахар, домашняя соленая карамель, и, конечно же, куличи: раздватричетыре… А вот еще прошлогодняя подборка того, что можно приготовить из черствого хлеба!

Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

Классический хлебный пудинг с ягодами и изюмом

 Выход 2 порц.

Ингредиенты

  • 100-150 г черствого хлеба или сдобы количество довольно условно, потому что зависит только от размера формы
  • 100 г молока
  • 75-100 г сливок жирностью 15-20%
  • 20-25 г сахара если используете сдобу, то можно взять меньше
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. корицы
  • ванилин по вкусу
  • горсть темного изюма и любых ягод у меня смородина

Приготовление

  • Уложите в форму черствый хлеб, нарезав его кусочками толщиной около 1 см.
  • Посыпьте изюмом и ягодами. Изюм лучше всего заранее замочить. Если не забудете...
  • Для заливки просто смешайте молоко, сливки, яйца, сахар, ванилин и корицу. А можно вместо ванилина и простого сахара использовать ванильный сахар!
  • Залить хлеб заливкой, дать пропитаться.

    Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

  • Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.

Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

Шоколадный пудинг из черствого хлеба

 Выход 2 порц.

Ингредиенты

  • 150-200 г черствого хлеба или сдобной булки
  • 200 г молока
  • 50 г сливок 20% жирности
  • 30 г черного шоколада
  • 20 г сахара
  • 15 г какао-порошка
  • 1 яйцо

Приготовление

  • Уложите в форму хлеб, затем щедро посыпьте его рубленым шоколадом. Сверху накройте еще одним слоем хлеба.

    Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

  • Для заливки сварите из молока, сахара и какао-порошка какао.
  • Отдельно взбейте яйца со сливками.
  • Влейте какао в яично-сливочную смесь, перемешивая массу венчиком.
  • Залейте шоколадной заливкой хлеб. Дайте пропитаться.

    Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

  • Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.

Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

Карамельный пудинг от Найджелы Лоусон

 Выход 2 порц.

Ингредиенты

  • 100 г черствого хлеба или сдобной выпечки
  • 50 г сахара
  • 0,5 ст. л. воды
  • 70 г сливок жирностью 20%
  • 100 г молока
  • 1 яйцо
  • ванильный экстракт или пара столовых ложек бренди, коньяка, рома или любого другого ароматного ликера по желанию

Приготовление

  • Заливка для этого пудинга готовится на основе карамели. Для ее приготовления нужно насыпать в сотейничек сахар, добавить воду и дать закипеть, после чего варить на слабом огне сироп до янтарного цвета.
  • Снимите карамель с огня и осторожно влейте в сироп сливки и молоко – все начнет сильно-сильно бурлить, поэтому будьте осторожны.

    Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

  • Перемешайте соус до однородности, а затем, не переставая помешивать, введите слегка взбитое яйцо и алкоголь. Заливка готова.
  • В формочку выложите порванный руками черствый хлеб или сдобу, залейте заливкой, дайте пропитаться.

    Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

  • Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.

Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

Ореховый хлебный пудинг

Для приготовления заливки к этому пудингу яйца будем заваривать, как для приготовления крема англез, который готовят в качестве соуса или как основу для домашнего мороженого

 Выход 2 порц.

Ингредиенты

  • 100 г черствого хлеба или сдобной булки
  • 120 г молока
  • 50 г жирных домашних сливок
  • 50 г грецких или любых других орехов
  • 20-25 г сахара
  • 1 яйцо

Приготовление

  • В формочку для запекания отправьте нарезанный кубиками черствый хлеб.
  • Подрумяньте в духовке при 180° в течение 10 минут и измельчите их в блендере.
  • Закипятите молоко, сливки и сахар. Взболтайте яйца.
  • Когда молоко практически закипит, тонкой струйкой влейте его в яйца, постоянно помешивая массу венчиком (темперирование яиц).
  • Затем верните заливку на маленький огонь, добавьте орехи и подержите на огне еще пару минут, помешивая.

    Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

  • Залейте хлеб ореховой заливкой и дайте пропитаться.

    Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

  • Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.

 

 

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