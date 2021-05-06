Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

Тема того, куда приткнуть черствый хлеб — хорошая тема. Обширная и интересная. Конечно же, можно насушить сухарей… Но стоит ли, когда есть хлебный пудинг, да еще и не один?

Когда пасхальные праздники, походы по родственникам (в этом году нет!) и поздравления останутся позади, в доме все ещебудут красоваться праздничные куличи, которые уже как-то совсем не идут, приготовьте хлебный пудинг. Но не только из куличей можно сделать это лакомство! В любую сдобную выпечку, в черствый круассан и даже в завалявшийся на кухне простой хлеб можно вдохнуть новую жизнь.

Все мои 4 хлебных пудинга такие разные! Выбрать один.. я не смогла. А вы что думаете?

Хлебный пудинг – до безобразия простой блюдо. Родом это блюдо из Англии, а поэтому и описать его можно так, что подойдет для описания практически каждого повседневного блюда английской кухни: быстро, просто, очень сытно.

Я уверена, что каждый из вас хоть раз в жизни его готовил или хотя бы пробовал, потому что это всего лишь черствый хлеб, запеченный в заливке из молока и яиц, а также сахара и сливок. Плюс добавки. В принципе, французские тосты – этот тот же хлебный пудинг, только приготовленный на сковороде…

Просто, правда? Но как вкусно, и как по-домашнему, так уютненько.

Для начала выберите формочки для запекания. Это могут быть и порционки, и большие формы на хорошую компанию. Все формочки смажьте сливочным маслом.

Алгоритм приготовления всех пудингов один: нарезать ломтиками в 1-1,5 см хлеб или нарвать его кусочками, приготовить заливку и вылить на хлеб, дать ему постоять минут 15, а затем запечь в духовке.

Ловите несколько сопутствующих полезных статей: натуральный ванильный сахар, домашняя соленая карамель, и, конечно же, куличи: раз, два, три, четыре… А вот еще прошлогодняя подборка того, что можно приготовить из черствого хлеба!

Классический хлебный пудинг с ягодами и изюмом

Выход 2 порц.

Ингредиенты

100-150 г черствого хлеба или сдобы количество довольно условно, потому что зависит только от размера формы

100 г молока

75-100 г сливок жирностью 15-20%

20-25 г сахара если используете сдобу, то можно взять меньше

1 яйцо

0,5 ч. л. корицы

ванилин по вкусу

горсть темного изюма и любых ягод у меня смородина

Приготовление

Уложите в форму черствый хлеб, нарезав его кусочками толщиной около 1 см.

Посыпьте изюмом и ягодами. Изюм лучше всего заранее замочить. Если не забудете...

Для заливки просто смешайте молоко, сливки, яйца, сахар, ванилин и корицу. А можно вместо ванилина и простого сахара использовать ванильный сахар!

Залить хлеб заливкой, дать пропитаться.

Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.

Шоколадный пудинг из черствого хлеба

Выход 2 порц.

Ингредиенты

150-200 г черствого хлеба или сдобной булки

200 г молока

50 г сливок 20% жирности

30 г черного шоколада

20 г сахара

15 г какао-порошка

1 яйцо

Приготовление

Уложите в форму хлеб, затем щедро посыпьте его рубленым шоколадом. Сверху накройте еще одним слоем хлеба.

Для заливки сварите из молока, сахара и какао-порошка какао.

Отдельно взбейте яйца со сливками.

Влейте какао в яично-сливочную смесь, перемешивая массу венчиком.

Залейте шоколадной заливкой хлеб. Дайте пропитаться.

Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.

Карамельный пудинг от Найджелы Лоусон

Выход 2 порц.

Ингредиенты

100 г черствого хлеба или сдобной выпечки

50 г сахара

0,5 ст. л. воды

70 г сливок жирностью 20%

100 г молока

1 яйцо

ванильный экстракт или пара столовых ложек бренди, коньяка, рома или любого другого ароматного ликера по желанию

Приготовление

Заливка для этого пудинга готовится на основе карамели. Для ее приготовления нужно насыпать в сотейничек сахар, добавить воду и дать закипеть, после чего варить на слабом огне сироп до янтарного цвета.

Снимите карамель с огня и осторожно влейте в сироп сливки и молоко – все начнет сильно-сильно бурлить, поэтому будьте осторожны.

Перемешайте соус до однородности, а затем, не переставая помешивать, введите слегка взбитое яйцо и алкоголь. Заливка готова.

В формочку выложите порванный руками черствый хлеб или сдобу, залейте заливкой, дайте пропитаться.

Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.

Ореховый хлебный пудинг

Для приготовления заливки к этому пудингу яйца будем заваривать, как для приготовления крема англез, который готовят в качестве соуса или как основу для домашнего мороженого

Выход 2 порц.

Ингредиенты

100 г черствого хлеба или сдобной булки

120 г молока

50 г жирных домашних сливок

50 г грецких или любых других орехов

20-25 г сахара

1 яйцо

Приготовление