Хлебный пудинг: 4 рецепта или «Пасха прошла, а куличи остались»

Тема того, куда приткнуть черствый хлеб — хорошая тема. Обширная и интересная. Конечно же, можно насушить сухарей… Но стоит ли, когда есть хлебный пудинг, да еще и не один?
Когда пасхальные праздники, походы по родственникам (в этом году нет!) и поздравления останутся позади, в доме все ещебудут красоваться праздничные куличи, которые уже как-то совсем не идут, приготовьте хлебный пудинг. Но не только из куличей можно сделать это лакомство! В любую сдобную выпечку, в черствый круассан и даже в завалявшийся на кухне простой хлеб можно вдохнуть новую жизнь.
Все мои 4 хлебных пудинга такие разные! Выбрать один.. я не смогла. А вы что думаете?
Хлебный пудинг – до безобразия простой блюдо. Родом это блюдо из Англии, а поэтому и описать его можно так, что подойдет для описания практически каждого повседневного блюда английской кухни: быстро, просто, очень сытно.
Я уверена, что каждый из вас хоть раз в жизни его готовил или хотя бы пробовал, потому что это всего лишь черствый хлеб, запеченный в заливке из молока и яиц, а также сахара и сливок. Плюс добавки. В принципе, французские тосты – этот тот же хлебный пудинг, только приготовленный на сковороде…
Просто, правда? Но как вкусно, и как по-домашнему, так уютненько.
Для начала выберите формочки для запекания. Это могут быть и порционки, и большие формы на хорошую компанию. Все формочки смажьте сливочным маслом.
Алгоритм приготовления всех пудингов один: нарезать ломтиками в 1-1,5 см хлеб или нарвать его кусочками, приготовить заливку и вылить на хлеб, дать ему постоять минут 15, а затем запечь в духовке.
Ловите несколько сопутствующих полезных статей: натуральный ванильный сахар, домашняя соленая карамель, и, конечно же, куличи: раз, два, три, четыре… А вот еще прошлогодняя подборка того, что можно приготовить из черствого хлеба!
Классический хлебный пудинг с ягодами и изюмом
Выход 2 порц.
Ингредиенты
- 100-150 г черствого хлеба или сдобы количество довольно условно, потому что зависит только от размера формы
- 100 г молока
- 75-100 г сливок жирностью 15-20%
- 20-25 г сахара если используете сдобу, то можно взять меньше
- 1 яйцо
- 0,5 ч. л. корицы
- ванилин по вкусу
- горсть темного изюма и любых ягод у меня смородина
Приготовление
- Уложите в форму черствый хлеб, нарезав его кусочками толщиной около 1 см.
- Посыпьте изюмом и ягодами. Изюм лучше всего заранее замочить. Если не забудете...
- Для заливки просто смешайте молоко, сливки, яйца, сахар, ванилин и корицу. А можно вместо ванилина и простого сахара использовать ванильный сахар!
- Залить хлеб заливкой, дать пропитаться.
- Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.
Шоколадный пудинг из черствого хлеба
Выход 2 порц.
Ингредиенты
- 150-200 г черствого хлеба или сдобной булки
- 200 г молока
- 50 г сливок 20% жирности
- 30 г черного шоколада
- 20 г сахара
- 15 г какао-порошка
- 1 яйцо
Приготовление
- Уложите в форму хлеб, затем щедро посыпьте его рубленым шоколадом. Сверху накройте еще одним слоем хлеба.
- Для заливки сварите из молока, сахара и какао-порошка какао.
- Отдельно взбейте яйца со сливками.
- Влейте какао в яично-сливочную смесь, перемешивая массу венчиком.
- Залейте шоколадной заливкой хлеб. Дайте пропитаться.
- Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.
Карамельный пудинг от Найджелы Лоусон
Выход 2 порц.
Ингредиенты
- 100 г черствого хлеба или сдобной выпечки
- 50 г сахара
- 0,5 ст. л. воды
- 70 г сливок жирностью 20%
- 100 г молока
- 1 яйцо
- ванильный экстракт или пара столовых ложек бренди, коньяка, рома или любого другого ароматного ликера по желанию
Приготовление
- Заливка для этого пудинга готовится на основе карамели. Для ее приготовления нужно насыпать в сотейничек сахар, добавить воду и дать закипеть, после чего варить на слабом огне сироп до янтарного цвета.
- Снимите карамель с огня и осторожно влейте в сироп сливки и молоко – все начнет сильно-сильно бурлить, поэтому будьте осторожны.
- Перемешайте соус до однородности, а затем, не переставая помешивать, введите слегка взбитое яйцо и алкоголь. Заливка готова.
- В формочку выложите порванный руками черствый хлеб или сдобу, залейте заливкой, дайте пропитаться.
- Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.
Ореховый хлебный пудинг
Для приготовления заливки к этому пудингу яйца будем заваривать, как для приготовления крема англез, который готовят в качестве соуса или как основу для домашнего мороженого
Выход 2 порц.
Ингредиенты
- 100 г черствого хлеба или сдобной булки
- 120 г молока
- 50 г жирных домашних сливок
- 50 г грецких или любых других орехов
- 20-25 г сахара
- 1 яйцо
Приготовление
- В формочку для запекания отправьте нарезанный кубиками черствый хлеб.
- Подрумяньте в духовке при 180° в течение 10 минут и измельчите их в блендере.
- Закипятите молоко, сливки и сахар. Взболтайте яйца.
- Когда молоко практически закипит, тонкой струйкой влейте его в яйца, постоянно помешивая массу венчиком (темперирование яиц).
- Затем верните заливку на маленький огонь, добавьте орехи и подержите на огне еще пару минут, помешивая.
- Залейте хлеб ореховой заливкой и дайте пропитаться.
- Выпекайте при 180° примерно 20 минут или до румяности.
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