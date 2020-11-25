Индейка, томленная с капустой

ОПИСАНИЕ
Простое и вкусное блюдо. Индейка получается мягкой и сочной.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Основные
|700 г
|700 г
|150 г
|1 шт.
|1 ½ ст. л.
|1 ½ ч. л.
|1 ч. л.
|½ ч. л.
|1 ч. л.
|2 шт.
|1 ½ ст. л.
|по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/7
Филе индейки промыть, обсушить и нарезать средними кусками. Слегка обжарить в разогретом масле. Извлечь из сковороды.
ШАГ 2/7
Морковь и лук очистить. Морковь нарезать кружочками, лук нашинковать. Обжарить морковь и лук в масле, в котором обжаривали филе индейки.
ШАГ 3/7
Капусту нашинковать и соединить с луком и морковью. Добавить томатную пасту, приправы и специи (отрегулировать по своему вкусу). Перемешать. Если необходимо, то перекладываем в жаропрочную форму.
ШАГ 4/7
Сверху выкладываем индейку. Добавляем лавровый лист. Закрываем фольгой и оправляем в заранее разогретую до 180ºС духовку на 1 час.
ШАГ 5/7
Через час достать капусту с индейкой, удалить лавровый лист.
ШАГ 6/7
Перемешиваем. Даем отдохнуть 10 минут и можно подавать.
ШАГ 7/7
Прятного аппетита!
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