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Индейка, томленная с капустой

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ОПИСАНИЕ

Простое и вкусное блюдо. Индейка получается мягкой и сочной. 

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основные

 700 г
700 г
150 г
1 шт.
1 ½ ст. л.
1 ½ ч. л.
1 ч. л.
½ ч. л.
1 ч. л.
2 шт.
1 ½ ст. л.
по вкусу

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Индейка, томленная с капустой

Филе индейки промыть, обсушить и нарезать средними кусками. Слегка обжарить в разогретом масле. Извлечь из сковороды.

ШАГ 2/7

Индейка, томленная с капустой

Морковь и лук очистить. Морковь нарезать кружочками, лук нашинковать. Обжарить морковь и лук в масле, в котором обжаривали филе индейки.

ШАГ 3/7

Индейка, томленная с капустой

Капусту нашинковать и соединить с луком и морковью. Добавить томатную пасту, приправы и специи (отрегулировать по своему вкусу). Перемешать. Если необходимо, то перекладываем в жаропрочную форму.

ШАГ 4/7

Индейка, томленная с капустой

Сверху выкладываем индейку. Добавляем лавровый лист. Закрываем фольгой и оправляем в заранее разогретую до 180ºС духовку на 1 час.

ШАГ 5/7

Индейка, томленная с капустой

Через час достать капусту с индейкой, удалить лавровый лист.

ШАГ 6/7

Индейка, томленная с капустой

Перемешиваем. Даем отдохнуть 10 минут и можно подавать.

ШАГ 7/7

Индейка, томленная с капустой

Прятного аппетита!

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