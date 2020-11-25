Индейка, томленная с капустой

ОПИСАНИЕ

Простое и вкусное блюдо. Индейка получается мягкой и сочной.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основные

капуста белокочанная 700 г индейка филе 700 г морковь 150 г лук репчатый 1 шт. томатная паста 1 ½ ст. л. соль 1 ½ ч. л. кориандр молотый 1 ч. л. перец черный молотый ½ ч. л. сахар 1 ч. л. лавровый лист 2 шт. растительное масло 1 ½ ст. л. зелень по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Филе индейки промыть, обсушить и нарезать средними кусками. Слегка обжарить в разогретом масле. Извлечь из сковороды.

ШАГ 2/7

Морковь и лук очистить. Морковь нарезать кружочками, лук нашинковать. Обжарить морковь и лук в масле, в котором обжаривали филе индейки.

ШАГ 3/7

Капусту нашинковать и соединить с луком и морковью. Добавить томатную пасту, приправы и специи (отрегулировать по своему вкусу). Перемешать. Если необходимо, то перекладываем в жаропрочную форму.

ШАГ 4/7

Сверху выкладываем индейку. Добавляем лавровый лист. Закрываем фольгой и оправляем в заранее разогретую до 180ºС духовку на 1 час.

ШАГ 5/7

Через час достать капусту с индейкой, удалить лавровый лист.

ШАГ 6/7

Перемешиваем. Даем отдохнуть 10 минут и можно подавать.

ШАГ 7/7

Прятного аппетита!