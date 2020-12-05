Как приготовить котлеты в рукаве

С появлением ребенка, согласитесь, меню всей семьи начинает меняться. Если мама придерживается здорового питания еще во время беременности, то папа к нему должен привыкать, как только малыш садится за общий стол. Так в моем доме и появились котлеты в рукаве, запеченные в духовке.

Раньше муж и обедал, и ужинал котлетами, жаренными на сковороде. Так он привык еще со школы, когда съедал по 2 порции за раз. Но теперь я должна заботиться о здоровье не только ребенка, но и своего мужчины. Ведь котлеты в рукаве куда полезнее жареных. Да и по вкусу им не уступают!

Ингредиенты

Свиной фарш 600 г Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Чеснок 2 зуб. Хлеб 100 г Молоко 0,5 мл Соль по вкусу Смесь перцев по вкусу

Приготовление

Предварительно замочите 4 ломтика хлеба в молоке или в теплой водичке. Лук нарежьте мелким кубиком, а морковь натрите на мелкой терке. Приступите к мясу. Конечно, лучше всего использовать смесь фаршей, к примеру свиной и говяжий. Поместите его в глубокую емкость. Туда же пересыпьте вышеуказанные овощи. Хлеб отожмите и добавьте к фаршу. Посолите и приправьте заготовку перцем. Мокрыми руками замесите фарш, сформируйте котлеты. На противень выстелите рукав. В него по очереди поместите заготовки. Завяжите рукав, отправьте противень в духовку минут на 40–50. Готовьте котлеты в разогретом до 180 градусов приборе. Если хотите получить румяную корочку, за 10 минут до конца готовки сделайте крупное отверстие в рукаве. Готовым котлетам дайте пару минут остыть и подавайте их к столу.

Мы готовили котлеты в рукаве сами по себе. Но их также можно запекать и с картофелем, морковкой и сельдереем. Котлеты, приготовленные таким способом, полезнее и нежнее, чем жаренные на сковороде. Их я со спокойной душой кладу на детские тарелки. Как вам рецепт? С нетерпением жду отзывов!