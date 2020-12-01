Подавайте этот супчик хоть ежедневно — такой шедевр никогда не надоест

Такой суп не надоест, даже если его подавать каждый день! Легкий, в то же время наваристый, аппетитный и просто красивый узбекский суп Угра Гужа с фрикадельками, который готовится очень просто. Побалуйте своих близких новым первым блюдом!
Ингредиенты для узбекского супа:
- 1 яйцо;
- 1 стакан (200 мл) муки;
- немного воды;
- 1 ч. л. соли;
- репчатый лук — 1 шт;
- болгарский перец — 1 шт;
- помидор — 1 шт;
- картофель — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- кориандр и соль по вкусу;
- зелень;
- для фрикаделек: 250 гр фарша, 50 гр риса, соль и перец по вкусу.
Приступаем к приготовлению:
Из яйца, муки, соли и небольшого количества воды замесить тугое тесто на лапшу.
Раскатать очень тонко и оставить на 20 минут сушиться.
Все овощи порезать кубиками. Сначала обжарить лук с болгарским перцем, затем добавить помидор, после чего добавить картофель и морковь. Обжарить в общей сложности 5-7 минут, убрать с огня.
Переложить овощи в кастрюлю, влить 1,5 воды, добавить соль и кориандр по вкусу. Поставить на огонь, дождаться кипения, уменьшить огонь.
Тем временем из сырого риса, фарша и соли слепить фрикадельки. Каждую обвалять немного в муке, аккуратно опустить в суп и варить 30 минут.
За 5 минут до готовности супа мелко нарезать лапшу.Использовать половину, вторую высушить и оставить на следующий суп или просто на второе блюдо.
Добавить домашнюю лапшу в суп, проварить до готовности, выключить.
Нарезать зелень по желанию, добавить в суп. Можно подавать к столу!
Подробнее о том, как приготовить узбекский суп Угра Гужа с фрикадельками, смотрите в видео ниже:
Свежие комментарии