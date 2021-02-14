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Чудо-пирожное

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Все ингредиенты смешиваются, получается очень жидкое тесто, но в духовке оно «умным» образом расслаивается на слои: и у вас получается торт с кремом посередине. Расслоение происходит за счет разной жирности составляющих.

Необходимо (на форму 20х20см)

  • 4 яйца
  • 125 г масла
  • 500 мл теплого молока
  • 115 г муки
  • 150 г сахара
  • 0,5-1 чл ванилина без горки
  • 1 ст л воды

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Приготовление:

  1. Белки отделить от желтков
  2. Белки взбить с щепоткой соли до устойчивых пиков
  3. Желтки взбить с сахаром, ванилином и водой
  4. Масло растопить и слегка остудить
  5. влить остывшее масло в желтки и взбить
  6. Всыпать в 3 приема муку, каждый раз тщательно взбивая
  7. Вылить половину молока, тщательно взбить, затем оставшееся молоко и снова взбить
  8. Аккуратно подмешать белки, движением сверху вниз.
  9. Форму смазать маслом и посыпать мукой (форма должна быть НЕРАЗЪЕМНАЯ!). Вылить тесто (тесто получится даже жиже чем на блины). Поставить в духовку при 175С на 40минут- 1 час 20 минут. Кому то понадобится меньше, кому то больше времени, все зависит от духовки. Ориентируйтесь на внешний вид : сверху должно хорошо подрумяниться, а содержимое совсем слегка колыхаться. Полностью остудить. Посыпать сахарной пудрой и нарезать на порции.

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