Чудо-пирожное

Все ингредиенты смешиваются, получается очень жидкое тесто, но в духовке оно «умным» образом расслаивается на слои: и у вас получается торт с кремом посередине. Расслоение происходит за счет разной жирности составляющих.
Необходимо (на форму 20х20см)
- 4 яйца
- 125 г масла
- 500 мл теплого молока
- 115 г муки
- 150 г сахара
- 0,5-1 чл ванилина без горки
- 1 ст л воды
Приготовление:
- Белки отделить от желтков
- Белки взбить с щепоткой соли до устойчивых пиков
- Желтки взбить с сахаром, ванилином и водой
- Масло растопить и слегка остудить
- влить остывшее масло в желтки и взбить
- Всыпать в 3 приема муку, каждый раз тщательно взбивая
- Вылить половину молока, тщательно взбить, затем оставшееся молоко и снова взбить
- Аккуратно подмешать белки, движением сверху вниз.
- Форму смазать маслом и посыпать мукой (форма должна быть НЕРАЗЪЕМНАЯ!). Вылить тесто (тесто получится даже жиже чем на блины). Поставить в духовку при 175С на 40минут- 1 час 20 минут. Кому то понадобится меньше, кому то больше времени, все зависит от духовки. Ориентируйтесь на внешний вид : сверху должно хорошо подрумяниться, а содержимое совсем слегка колыхаться. Полностью остудить. Посыпать сахарной пудрой и нарезать на порции.
Свежие комментарии