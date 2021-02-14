Чудо-пирожное

Все ингредиенты смешиваются, получается очень жидкое тесто, но в духовке оно «умным» образом расслаивается на слои: и у вас получается торт с кремом посередине. Расслоение происходит за счет разной жирности составляющих.

Необходимо (на форму 20х20см)

4 яйца

125 г масла

500 мл теплого молока

115 г муки

150 г сахара

0,5-1 чл ванилина без горки

1 ст л воды

Приготовление: