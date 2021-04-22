Постный рецепт: Овощные котлеты, которые можно тем, кто держит пост

Внешне эти котлеты не отличить от мясных, а если в процессе приготовления добавить бульонный кубик, так еще и по вкусу и запаху они будут точь-в-точь, как мясные!

Ингредиенты:

1. Овсяные хлопья - 100 г;

2. Вода - 100 мл;

3. Репчатый лук - 1 штука;

4. Картофель - 1 штука;

5. Соль, Сушёный чеснок, Бульонный кубик - по вкусу;

6. Растительное масло – 5 ст. ложек.

Приготовление:

1․ Залейте овсяные хлопья горячей водой. Перемешайте и дайте постоять полчаса.

2․ Натрите лук на мелкой тёрке, а очищенную картошку — на крупной.

3․ Смешайте хлопья с овощами, солью и чесноком. Оставьте ещё на 20 минут.

4․ Влажными руками сформируйте из массы котлеты.

5․ В сковороде на среднем огне разогрейте масло. Оно должно полностью покрывать дно.

6․ Выложите котлеты. Обжаривайте под крышкой до румяной корочки с двух сторон.

Всем приятного аппетита!!!