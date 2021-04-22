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Постный рецепт: Овощные котлеты, которые можно тем, кто держит пост

Внешне эти котлеты не отличить от мясных, а если в процессе приготовления добавить бульонный кубик, так еще и по вкусу и запаху они будут точь-в-точь, как мясные!

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Ингредиенты:

1. Овсяные хлопья - 100 г;

2. Вода - 100 мл;

3. Репчатый лук - 1 штука;

4. Картофель - 1 штука;

5. Соль, Сушёный чеснок, Бульонный кубик - по вкусу;

6. Растительное масло – 5 ст. ложек.

Приготовление:

1․ Залейте овсяные хлопья горячей водой. Перемешайте и дайте постоять полчаса.
2․ Натрите лук на мелкой тёрке, а очищенную картошку — на крупной.
3․ Смешайте хлопья с овощами, солью и чесноком. Оставьте ещё на 20 минут.
4․ Влажными руками сформируйте из массы котлеты.
5․ В сковороде на среднем огне разогрейте масло. Оно должно полностью покрывать дно.
6․ Выложите котлеты. Обжаривайте под крышкой до румяной корочки с двух сторон.

Всем приятного аппетита!!!

 

 

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Постный рецепт: Овощные котлеты, которые можно тем, кто держит пост

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