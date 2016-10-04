Курица, запеченная в темном пиве

Это простое интересное блюдо еще называют “куриные голени в янтаре”. Как видно на финальном фото, темное пиво в процессе запекания обеспечивает курочке очень аппетитную “янтарную” корочку. Рецепт требует минимум времени и усилий. Необходимо только помыть мясо, натереть солью и сахаром, посыпать изюмом, залить пивом и запечь до готовности в духовке. На приготовление понадобится максимум 5 минут, а остальное – задача духовки.

Пока курица будет запекаться, можно успеть приготовить легкий гарнир или заняться важными делами. Если из кухни начали доноситься кружащие голову ароматы, значит ножки в янтаре готовы и можно звать всех к столу.

Ингредиенты:

куриные голени 6 шт. темное пиво 250 мл светлый изюм 50 г соль крупная 1 ч. л. сахарный песок 1 ч. л.

Число порций: 6 Время приготовления: 40 минут

Для остроты можно добавить черный молотый перец или зубчик чеснока.

Рецепт приготовления