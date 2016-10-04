Курица, запеченная в темном пиве

Это простое интересное блюдо еще называют “куриные голени в янтаре”. Как видно на финальном фото, темное пиво в процессе запекания обеспечивает курочке очень аппетитную “янтарную” корочку. Рецепт требует минимум времени и усилий. Необходимо только помыть мясо, натереть солью и сахаром, посыпать изюмом, залить пивом и запечь до готовности в духовке. На приготовление понадобится максимум 5 минут, а остальное – задача духовки.
Пока курица будет запекаться, можно успеть приготовить легкий гарнир или заняться важными делами. Если из кухни начали доноситься кружащие голову ароматы, значит ножки в янтаре готовы и можно звать всех к столу.
Для остроты можно добавить черный молотый перец или зубчик чеснока.
- Шаг 1: Подготавливаем мясо
Для рецепта лучше использовать свежее незамороженное мясо, тогда готовое блюдо будет намного вкуснее и нежнее. Куриные голени тщательно помоем. С помощью бумажных полотенец обсушим их от лишней влаги. Натрем мясо крупной солью и сахаром. Последний придаст мясу красивую золотистую корочку при запекании.По желанию можно добавить ваши любимые специи. Отлично подойдут базилик, тимьян, розмарин, паприка или куркума. Но я обычно не добавляю в рецепт никаких дополнительных специй, так как курица пропитывается ароматом темного пива и становится нежным и пряным.
Выложим птицу в жаропрочную форму для запекания. У меня она из керамики, также подойдет стеклянная или металлическая. Смазывать чем-либо форму не нужно, благодаря алкоголю блюдо не пригорит.
- Шаг 2: Добавляем изюм и темное пиво
- Шаг 3: Запекаем блюдо до готовности в духовке
Накроем форму фольгой матовой стороной наверх. Поставим блюдо в духовку, заранее включенную на 200 градусов. Будем запекать ножки под фольгой на протяжении 20 минут. За это время пиво выпарится, а из курицы выделится сок.
Затем аккуратно снимем фольгу и вернем курицу в духовку еще на 15 минут, чтобы она подрумянилась сверху.
- Шаг 4: Подача
Готовое блюдо украсим зеленью и будем подавать горячим с гарниром из свежих овощей, пюре, макаронных изделий или рассыпчатого отварного риса. Можно приготовить сразу несколько порций и хранить их в холодильнике, разогревая куриные ножки в микроволновой печи или на сковородке при необходимости.
Приятного аппетита!
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