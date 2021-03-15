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Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Очень вкусный, эффектный и необычный торт получается по этому рецепту. Настоящая находка для гурмана. Таким тортом можно украсить любой праздничный стол, а можно просто порадовать своих близких в один из выходных дней. Сразу хочу отметить, что второго такого вы, скорее всего, не найдете — это мой авторский рецепт.

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Такой тортик очень хорош для больших любителей и ценителей не только красной рыбки, но и сливочных продуктов. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Ингредиенты

  • 250 г слабосоленой семги (лосося, форели);
  • 200 г мягкого творожного сыра;
  • 2 ст. ложки сметаны;
  • 100 мл сливок (10%);
  • укроп;
  • перец (смесь 5 перцев);
  • соль;
  • 2 ст. ложки лимонного сока;
  • 15 г желатина (быстрорастворимого);
  • 2 кусочка черного хлеба.

Для заливки

  • 300 мл жирных сливок;
  • 10 г желатина (быстрорастворимого).

Дополнительно

  • красная икра (для украшения);
  • два кулинарных формовочных кольца разного диаметра.

Приготовление

Приготовить два круглых сервировочных кольца разного диаметра. К стенкам формы прикрепить полоски, вырезанные из файла, слегка смочив их водой, чтобы проще было снимать кольца. 
Подготовить хлеб таким образом, чтобы кусочки плотно подходили друг к другу.

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Из черного хлеба вырезать круг по диаметру большего кольца. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Выложить хлебный круг (основу) на сервировочную тарелку (она должна быть плоской).

Сверху поставить кольцо. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Желатин замочить в горячих сливках, размешать и оставить на 3-5 минут до полного растворения. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Рыбу нарезать мелким кубиком, полить соком лимона. Укроп мелко нарезать и добавить к рыбе.

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Мягкий творожный крем посолить и поперчить. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Добавить сметану и пробить погружным блендером до гладкой однородной массы.

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

В сырную смесь добавить рыбу с укропом и тщательно перемешать. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Добавить растворенный желатин в приготовленную массу и хорошо перемешать. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Наполнить приготовленной массой малое кольцо и слегка уплотнить. Оставить до полного застывания. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Затем кольцо аккуратно снять, удалить ленту. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Сверху поставить кольцо большего диаметра. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Приготовить заливку. В 100 мл горячих сливок развести желатин (до полного растворения). Оставшиеся сливки посолить по вкусу, добавить желатин, тщательно перемешать. 

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Залить застывшую рыбную массу сливками и оставить до полного застывания. Сливки могут слегка выступить за края формы, но они очень легко убираются после застывания.

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Затем снять кольцо. Торт выглядит восхитительно, он белоснежный. Жаль, не хватило света передать реальный цвет на этом фото.

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Украсить рыбный торт красной икрой и можно подавать. Надо сказать, что торт прекрасно режется острым ножом на порционные кусочки и отлично держит форму.

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Кстати, при желании в процессе приготовления к рыбе можно добавить одну мелко нарезанную красную луковицу, но это уже дело вкуса (мне не нравится здесь запах лука, но муж добавлял себе в процессе поедания:)

Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Пробуйте и наслаждайтесь!!!! 

 

 

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