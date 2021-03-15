Рыбный торт по моему авторскому рецепту. Настоящая находка!

Очень вкусный, эффектный и необычный торт получается по этому рецепту. Настоящая находка для гурмана. Таким тортом можно украсить любой праздничный стол, а можно просто порадовать своих близких в один из выходных дней. Сразу хочу отметить, что второго такого вы, скорее всего, не найдете — это мой авторский рецепт.

Такой тортик очень хорош для больших любителей и ценителей не только красной рыбки, но и сливочных продуктов.

Ингредиенты

250 г слабосоленой семги (лосося, форели);

200 г мягкого творожного сыра;

2 ст. ложки сметаны;

100 мл сливок (10%);

укроп;

перец (смесь 5 перцев);

соль;

2 ст. ложки лимонного сока;

15 г желатина (быстрорастворимого);

2 кусочка черного хлеба.

Для заливки

300 мл жирных сливок;

10 г желатина (быстрорастворимого).

Дополнительно

красная икра (для украшения);

два кулинарных формовочных кольца разного диаметра.

Приготовление

Приготовить два круглых сервировочных кольца разного диаметра. К стенкам формы прикрепить полоски, вырезанные из файла, слегка смочив их водой, чтобы проще было снимать кольца.

Подготовить хлеб таким образом, чтобы кусочки плотно подходили друг к другу.

Из черного хлеба вырезать круг по диаметру большего кольца.

Выложить хлебный круг (основу) на сервировочную тарелку (она должна быть плоской).

Сверху поставить кольцо.

Желатин замочить в горячих сливках, размешать и оставить на 3-5 минут до полного растворения.

Рыбу нарезать мелким кубиком, полить соком лимона. Укроп мелко нарезать и добавить к рыбе.

Мягкий творожный крем посолить и поперчить.

Добавить сметану и пробить погружным блендером до гладкой однородной массы.

В сырную смесь добавить рыбу с укропом и тщательно перемешать.

Добавить растворенный желатин в приготовленную массу и хорошо перемешать.

Наполнить приготовленной массой малое кольцо и слегка уплотнить. Оставить до полного застывания.

Затем кольцо аккуратно снять, удалить ленту.

Сверху поставить кольцо большего диаметра.

Приготовить заливку. В 100 мл горячих сливок развести желатин (до полного растворения). Оставшиеся сливки посолить по вкусу, добавить желатин, тщательно перемешать.

Залить застывшую рыбную массу сливками и оставить до полного застывания. Сливки могут слегка выступить за края формы, но они очень легко убираются после застывания.

Затем снять кольцо. Торт выглядит восхитительно, он белоснежный. Жаль, не хватило света передать реальный цвет на этом фото.

Украсить рыбный торт красной икрой и можно подавать. Надо сказать, что торт прекрасно режется острым ножом на порционные кусочки и отлично держит форму.

Кстати, при желании в процессе приготовления к рыбе можно добавить одну мелко нарезанную красную луковицу, но это уже дело вкуса (мне не нравится здесь запах лука, но муж добавлял себе в процессе поедания:)

Пробуйте и наслаждайтесь!!!!